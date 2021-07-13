«Как можно передать столько земли под юрисдикцию Российской Федерации?»

Горячо поддерживающих передачу госдачи «Пицунда» российской ФСО в ходе нашего сухумского опроса мы не обнаружили. Но есть реалисты: «Даже когда шла война, там сидели российские военные, охраняли».

– Представители абхазской общественности выразили озабоченность в связи с проектом соглашения о передаче Федеральной службе охраны России госдачи «Пицунда» с территорией 184 гектара. Как вы относитесь к самой идее передачи таких крупных объектов российской стороне?

Леуан Лагулаа: Российской стороне или просто кому бы то ни было передать крупный объект или небольшой объект, пусть это будет 180 гектаров, или 18 гектаров, или 1,8 гектара – здесь важно, чтобы власти, совершая такие дела, делали все прозрачно. Мне кажется, что в очередной раз за многие годы мы сталкиваемся с тем, что непрозрачно, без обсуждения, без учета мнения общественности появляются такие инициативы. И это самый негативный симптом. Мнение общества ни во что не ставится. Сначала мы узнаем, а потом происходит реакция. Было бы намного продуктивнее, если бы общество знало, а потом уже по итогам обсуждения, принималось бы какое-то решение.

Руслан Барциц: Такие значимые объекты, как Государственная дача, которая находится на территории Абхазии, в Пицунде, 184 гектара, 1 кв. метр – в любом случае, эти вопросы нужно обсуждать. Все знают, что эти объекты с советских времен, включая этот объект, пицундский, находились не введении абхазского правительства, в свое время советское руководство, потом Россия. Я хорошо знаю этот объект, даже когда шла война, там сидели российские военные, охраняли. В данном случае я ничего не имею против того, чтобы этот объект оставался в аренде у тех, у кого он был. Но меня смущают некоторые поправки или дополнения: передается военизированным структурам, которые имеют право или же не отвечают ни за что, что бы они не натворили на арендуемой территории. Наверное, все это нужно скорректировать, именно поэтому нужно народное обсуждение. Надежда Венедиктова писала, что какие-то документы без печати выложили в сеть. Если это на самом деле есть, есть структуры, которые должны этим заниматься. Россия – дружественная страна, наш партнер, наш защитник. Сам факт – это нормально, ничего нового, было до этого, а то, как все это исполняется и преподносится, вот это меня тоже смущает.

Алхас: Любой проект должен быть вынесен на общественное обсуждение, всем политическим партиям, общественным организациям, просто народу. Должны пройти общественные слушания, пройти соответствующие экспертизы: экологические, правовые. Но, к сожалению, абхазская общественность узнала в последний момент, поэтому это, конечно, вызвало определенные вопросы и озабоченность.

Гурам Адлейба: Я считаю, если Российская Федерация нас признала, как независимое государство, у нас будут только дружественные отношения. Но передавать какую-то территорию Российской Федерации, я считаю, что это неправильно. Наши деды, наши прадеды проливали свою кровь за эту землю. Я просто возмущен, как можно передать столько земли под юрисдикцию Российской Федерации? Если они арендуют на 50 лет, то на эту территорию абхазы не смогут попасть. Обижать Россию, конечно, нельзя, но, с другой стороны, мы молодое государство, и вот так на 49 лет давать в аренду, это тоже неправильно. Я, например, против.

Геннадий Сабуа: Ни в коем случае, без опроса, без согласия населения, как минимум Гагрского района, а вообще в целом Абхазии, такие объекты передавать в руки частных инвесторов ни в коем случае нельзя, я так считаю.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия