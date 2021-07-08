Амнистия споткнулась о «статью Кабисова»

Югоосетинский парламент 14 июля может приступить к голосованию по вопросу амнистии заключенных. Законопроект пытаются рассмотреть и принять уже больше года, но главным камнем преткновения остается фигура экс-министра связи и массовых коммуникаций Георгия Кабисова, отбывающего семилетний срок заключения. Партия власти «Единая Осетия» пытается сделать так, чтобы он не попал под амнистию.

Рассмотрение вопроса об амнистии, по словам депутата от «Народной партии» Александра Плиева, действительно затянулось и в этом году из-за предложенного частью депутатов второго варианта законопроекта. Он предусматривает выход на свободу и заключенных, которые имеют государственные и воинские награды Южной Осетии. Экс-министр связи и массовых коммуникаций Георгий Кабисов, который отбыл под арестом уже половину срока в семь лет и является кавалером ордена Уацамонга, стал главным объектом разногласий между парламентариями. Продолжает Александр Плиев:

«Изначальный вариант, который они предложили – и комитет (по законодательству), и прокуратура, – там была достаточно запутанная ситуация, запутанная амнистия. Выходили определенные люди, то есть можно было выйти таким людям, которые действительно не совершили преступлений против личности и человечности, но были и такие, которые попали под запрет выхода по менее тяжким статьям. Потому мы и предложили им свой вариант, разработали свой вариант амнистии, где четко и ясно было написано, что под амнистию попадают только лишь те, которые проходили по средним и менее тяжким преступлениям, то есть легким и средним статьям. Не знаю, почему партии власти это не нравится, но причину они уже озвучивали непосредственно на одном из президиумов – они озвучили личность Кабисова Георгия Сергеевича. Мы их спрашиваем: «Причем тут он?» Мы на данный момент не говорим о личности и о людях. Но Кабисов Георгий сидит по такой статье, где он не совершил ни преступления против личности, ни против человечности, ни против государства непосредственно».

Второй вариант законопроекта не был заточен под Кабисова, повторил Плиев, хотя в случае принятия он коснется и его. Персона бывшего министра связи больше интересует авторов первого варианта, разработанного партией власти:

«В нашей версии статья Кабисова попадала под амнистию, но они (оппоненты) взялись именно за 174-ю статью и хотят конкретно запретить 174-ю статью (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). Как я понял, им вообще неинтересны другие статьи. Даже если человек убийца, они могут закрыть на это глаза, лишь бы 174-я статья не попала под амнистию. Вот такая ситуация.

– Когда вы задали вопрос на президиуме про Георгия Кабисова, почему они не хотят выпускать именно его по амнистии, что вам ответили представители партии власти?

– Ответили, что, по их словам, получалось, что это для них принципиально».

Семья Георгия Кабисова накануне голосования по вопросу амнистии в парламенте обнародовала обращение к депутатам, в котором еще раз выразила надежду на его освобождение, несмотря на то, что «принятие этого законопроекта сознательно затягивается… и многие это связывают с персоной Георгия Кабисова»:

«Как и многие другие семьи заключенных, мы очень ждем принятия закона об амнистии. Амнистия обычно проводится не в отношении отдельного человека – как мы знаем, она проводится в отношении отдельных категорий осужденных, и мы считаем недопустимым, чтобы из-за маниакального преследования одного человека подгонялись даже законные акты… Мы обращаемся к вам с призывом не поддаваться давлению и принять независимое справедливое решение, отвечающее гуманностью и прагматической направленностью основным интересам нашего общества: просим вас освободить общественно неопасных заключенных, обвиненных по ненасильственным статьям. Такая амнистия заметно уменьшила бы сумму людских страданий, она ослабила бы социальную и даже политическую напряженность в стране, раздираемой спорами и сомнениями по поводу качества нашего правосудия и его независимости, необходимости реформ пенитенциарной и правоохранительной систем».

Обращение подписано матерью и отцом экс-министра связи. Марина Кабисова в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что семья уже несколько лет живет «от суда до суда, от письма до письма, от одной передачи до другой. Фактически мы вместе с Георгием отбываем этот срок»:

«Я знаю, что в республике и даже за ее пределами история моего сына вызывает волну сопереживания у очень многих. И сожаление о том, что с ним бесчеловечно и несправедливо обошлись, хотя уже сложно чем-то кого-то удивить. Георгий очень благодарен за поддержку. Спасибо общественности, спасибо депутатам, которые за справедливость и закон. Георгий – верный сын Осетии, он искренне верующий и честный человек, он любит нашу республику и не заслуживает страданий в тюрьме. Каждый раз, когда мы обращались с просьбой об изменении ареста на домашний, каждый раз, когда мы просили об амнистии, когда просили об условно-досрочном освобождении, то думали, что в представителях власти увидим человеческие глаза и человеческие лица. Не знаю, стоит ли сейчас питать надежды, учитывая, как власть последовательно и целенаправленно лишала Георгия любых шансов обрести свободу».

Обеспокоенность семьи Георгия Кабисова, по ее словам, вызвана еще и тем, «как настойчиво провластные информационные ресурсы в своих публикациях указывают, что он осужден за взяточничество, и таким образом пытаются повлиять на мнение населения, чтобы ни у кого не было сочувствия, хотя это неприкрытая ложь».

Заседание парламента, на которое вынесен вопрос по амнистии, перенесено на 14 июля. Депутаты будут рассматривать два предложенных варианта законопроекта, затем выберут один и проголосуют за него. Голосование, по словам одного из парламентариев, скорее всего, будет открытым.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия