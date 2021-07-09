В грузинской вакцинации наступает детское время

Грузинский Минздрав рассмотрит возможность вакцинации несовершеннолетних. Решение по этому вопросу предстоит принять специальной комиссии. В то же время вакцинация у взрослых движется медленнее запланированного. Но если парой недель ранее спрос на вакцины превышал предложение, то теперь все зеркально поменялось.

Штамм «Дельта», как уже известно, сильнее поражает молодых и детей, чем другие варианты коронавируса. В связи с этим в Грузии заговорили о возможности начать вакцинацию несовершеннолетних. Говорит глава Минздрава Екатерина Тикарадзе:

«Что касается вакцинации детей, мы учтем международный опыт. В ближайшее время соберется комиссия, которая принимает решения относительно вакцинации и ее календаря».

В настоящее время привиться могут все граждане старше 18 лет. Центр по контролю заболеваний предлагает снизить планку до 16-ти. Как говорит его глава Амиран Гамкрелидзе, FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов CША) допустила вакцинацию препаратом Pfizer от 16-ти лет:

«Что касается вакцинации подростков от 12 до 15 лет, – здесь мы ожидаем решения Всемирной организации здравоохранения и будем действовать в соответствии с ним (…) Многие страны приняли подобные решения на основании рекомендаций своих регулирующих органов».

Несколько последних недель в Грузии наблюдался дефицит вакцин. В прошлую пятницу, 2 июля, в Грузию наконец была доставлена очередная партия препаратов – миллион доз вакцин китайского производства – Sinovac и Sinopharm. Впрочем, и в Минздраве это признают: той активности, которой они ожидали, люди не проявили. Замглавы ведомства предположила, что часть общества медлит потому, что ожидает поступления препарата Pfizer:

«Сегодня спрос на Sinopharm есть, но не такой высокий, каким он был, когда завезли первую партию этого препарата. Возможно, это связано с тем, что большая часть населения предпочитает Pfizer. Их ожидания реалистичны, (ожидание) скоро завершится, и мы перейдем на широкую кампанию вакцинации этой вакциной. Сейчас же мы теряем драгоценное время на ожидания. Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca обладают высокой эффективностью».

Вахтанг Калоян, руководитель департамента критической медицины New Hospital, убежден, что вакцинацию тормозит в первую очередь непоследовательность властей:

«Люди слышат целый каскад лжи. Вышел премьер-министр, сказал, что (Pfizer) привезут в июле, вышла Тикарадзе, сказала, что этого никто не знает, потому что, мол, они не вправе обнародовать эту информацию, затем вышла Габуния и сказала, что препарат будет в конце июля, но не ждите его. Амиран Гамкрелидзе говорит, что поставки Pfizer зависят от того, насколько активно будет идти процесс вакцинации. Они все говорят абсолютно разные вещи».

При этом от самой компании, производящей препарат, говорит Вахтанг Калоян, известно лишь, что определенная договоренность была достигнута и поставки должны быть осуществлены в третьем квартале года. Более точные сроки и объемы неизвестны:

«Что делают (власти) – они сами не знают, я говорю это со всей ответственностью. Это полнейшая вакханалия. Поэтому мы обязаны привиться тем, что есть, чтобы защитить себя».

Всего с начала вакцинации двумя дозами привилось 113 895 человек, одной – 175 504. За последние сутки – 5598.

Количество новых случаев инфицирования коронавирусом – 1108.