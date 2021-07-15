Двух российских пловцов отстранили перед Олимпиадой

Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила от соревнований российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева. Их подозревают в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается 15 июля на сайте FINA. Спортсмены были заявлены для участия в Олимпиаде в Токио.

Решение принято на основании сведений, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которые были получены из базы данных московской антидопинговой лаборатории. Она содержит результаты проверки российских спортсменов на допинг с 2012 по 2015 год. На основании изучения этой базы WADA в 2020 году открыло 298 дел в 27 видах спорта.

На Олимпиаде в Токио 25-летний Александр Кудашев должен был выступить на дистанции 200 метров баттерфляем, 30-летняя Вероника Андрусенко - в эстафете 4х100 вольным стилем.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сказал, что федерация будет делать всё возможное, чтобы российские пловцы были оправданы и смогли выступить на Олимпийских играх. Расследование в отношении Андрусенко и Кудашева продолжается.

Ранее Федерация гребного спорта России исключила из состава команды Никиту Моргачева и Павла Сорина из-за положительных допинг-проб.

В инструкции, которую получили российские олимпийцы для общения с иностранными журналистами на вопросы про допинговые скандалы следует ответить, что по этой части ему сказать нечего, поскольку в них он никогда не участвовал, а тему должны комментировать те, кто вводил санкции против российского спорта.

Летние Олимпийские игры в Токио должны были пройти в прошлом году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса. Старт соревнований запланирован на 23 июля, последний день Олимпиады - 8 августа. Зрителей на трибунах в Токио не будет.