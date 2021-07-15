Из-за ухудшения эпидситуации в Грузии могут вернуть запрет на массовые мероприятия

В Грузии могут вернуть запреты на проведение массовых и особенно развлекательных мероприятий. Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния в эфире телекомпании «Имеди» заявила, что в ведомстве «уже думают об этом».

Чиновница напомнила, что эпидситуация быстро ухудшается, темпы распространения инфекции растут и без активного вмешательства не обойтись. По ее словам, не исключено, что могут запретить и летние детские лагеря.

«Индивидуальная ответственность является критически важной и без активности общества и граждан это немыслимо. Понимаю, сейчас лето, открыты курорты, проводятся развлекательные мероприятия. Люди не склонны ходить на развлекательные мероприятия в масках и соблюдать дистанцию, но иначе нельзя. Нам опять придется работать над введением ограничений на развлекательные мероприятия. Мы уже думаем об этом», - заявила Габуния.

Недавно Минздрав сообщил, что в педиатрических отделениях пришлось добавить места для детей, заразившихся коронавирусом, сообщают «Новости-Грузия».

В Грузии за минувшие сутки было выявили 1 398 новых случаев коронавируса. Ранее главный эпидемиолог страны Амиран Гамкрелидзе заявил, что ухудшились все показатели эпидситуации – инцидентность на сто тысяч населения, количество новых случаев заражения, показатель положительности и другие.

По мнению эпидемиологов, ухудшение эпидситуации связано со смягчением ограничений. С 1 июля в Грузии отменили «комендантский час» и уже больше месяца разрешено не носить маски на открытых пространствах.