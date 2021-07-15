Тимур Салимгариев: «Он расстреливал в нас, лежачих, всю свою обойму»

Российские туристы, которых в Абхазии расстрелял практически в упор местный житель Дмитрий Пилия, начали рассказывать о деталях произошедшего. Они перенесли по несколько операций, им предстоит долгая и мучительная реабилитация. Россияне надеются на помощь из Абхазии, но ни со стороны причинившего им тяжелые увечья, ни со стороны руководства пансионата, в котором все это произошло, ни со стороны правительства ее нет. А чиновник, обещавший, по словам пострадавшего, помощь, ситуацию пока не комментирует.

14 июля, ровно через месяц после расстрела двух российских туристов – Тимура Салимгариева и Александра Филояна в Пицунде они создали в социальных сетях аккаунт и стали рассказывать о том, что с ними произошло во время отдыха в Абхазии.

В «Московском комсомольце» опубликована статья под названием «Раненые в Абхазии российские туристы остались калеками без денег, пострадавшие не дождались помощи ни от виновных, ни от чиновников».

Тимур Салимгариев рассказывает о том, что 14 июня с Александром Филояном и двумя девушками пришел в ресторан «Апсны» на территории пансионата «Самшитовая роща», в котором они отдыхали. В ресторане помимо них были еще трое, одним из них и был Дмитрий Пилия, позже расстрелявший двух молодых людей практически в упор.

На видео, выложенном в сети, Тимур Салимгариев вспоминает детали того страшного вечера. Они пришли в ресторан с девушками отдохнуть, заказали еду, слушали музыку, а потом около своего столика начали танцевать, к ним подошел Дмитрий Пилия и стал приставать к девушкам:

«Когда этот человек, Дмитрий Пилия, к нам подошел, сначала на нем был плед, потом он этот плед намотал себе на голову, были видны только глаза. Две девочки стояли спиной к нему, я стоял у одного края стола, а Саша стоял рядом с девочками у другого края стола. Он подошел к девочкам, закинул им руки на плечи, начал их обнимать, подтягивать к себе, они начали вырываться, отталкивать его. Саша сразу сделал ему замечание, я также в вежливой форме сказал, что так вести себя не стоит, нужно отойти от стола и просто к нам не приставать. Его это разозлило, он начал орать, обозвал девочек «шлюхами», начал материться, сказал, что сейчас всех здесь убьет. Саша тоже начал говорить ему, что так общаться с нами нельзя, это неправильно, ну, все это было на повышенных тонах и эмоциях».

А потом, говорит, Тимур Салимгариев Дмитрий Пилия открыл стрельбу:

«Он резко достает пистолет и сразу делает два выстрела Саше в левую ногу. Саша сразу падает, я резко среагировал, налетел на него, началась драка, во время драки он мне прострелил правую ногу. Во время драки он упал, я тоже упал на него, пытался забрать у него пистолет и взял его на удушающий прием. Сотрудники ресторана все разбежались, никто нам не помогал. Одна девочка бегала на ресепшн, звала на помощь, никто не прибежал. От этого ресторана пункт охраны находится в ста метрах, когда первые выстрелы произошли, потом пошла эта драка, прошло минимум три минуты. Охранник мог добежать за тридцать секунд до этого места, но никто не прибежал. Сзади ко мне подошел какой-то человек и просто оттащил меня от него. Когда я его душил, у него патронов уже не было, он их все уже расстрелял. Этот человек меня с него снимает, чтобы я его якобы не задушил, но он у него не забрал пистолет, он не помог мне его скрутить, задержать, руки связать ему, он ничего не сделал. И этот человек, Дмитрий Пилия, вырвался, отбежал за свой столик, достал вторую обойму с патронами, вставил ее и вернулся. Но я уже на тот момент не мог встать, потому что у меня одна нога была прострелена. И просто мы лежали, и он уже расстреливал в нас лежачих вот эту свою обойму последнюю».

Дмитрий Пилия причинил здоровью молодых людей тяжкий вред. В интервью «Московскому комсомольцу» Тимур Салимгариев сообщил, что они оба до сих пор лечатся, один – в Сочи, другой – в Краснодаре, Тимур перенес четыре операции, Александр – восемь. У Тимура ни одна нога, как он говорит, не работает. После перенесенной операции он, возможно, не сможет иметь детей. На одну ногу, по словам его лечащего врача, может понадобиться коленный протез.

К Тимуру приехала мама, она уже месяц за ним ухаживает, он снимает для нее квартиру в Сочи.

В публикации «МК» со слов Тимура Салимгариева написано, что со стороны семьи Дмитрия Пилия никто им не помог и даже не высказал сочувствия. Они только признали, что их родственник был неправ.

Он также рассказал корреспонденту «МК», что после случившегося в больницу к ним приезжал министр здравоохранения Абхазии (Эдуард Бутба) и обещал помочь, извинился, сказал, что ситуация на контроле у президента. Однако до сих пор никакую помощь пострадавшие не получили. Они сами оплачивают лечение и все расходы, причем неизвестно, когда смогут встать на ноги, им предстоят новые операции, лечение и реабилитация могут занять около полугода при благополучном развитии ситуации.

Редакция «МК», как следует из публикации, связалась с директором пансионата «Самшитовая роща» Геннадием Айба, который выразил уверенность, что без причины Дмитрий Пилия не стал бы стрелять по отдыхающим. Он не считает, что несет ответственность за то, что вооруженный человек оказался на закрытой и охраняемой территории пансионата, устроил стрельбу по людям, которым никто из охраны не помог. Айба подтвердил «МК», что хотел передать пострадавшим по сто тысяч рублей на человека, но те не сочли эту сумму серьезной. Продолжать переговоры с ними на тему финансовой помощи он после этого отказался.

В настоящее время следственный отдел Управления внутренних дел по Гагрскому району проводит расследование уголовного дела в отношении жителя села Лыхны Гудаутского района Абхазии Дмитрия Пилия. Ему вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении двух или более лиц, незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконное хранение наркотического вещества. В отношении Дмитрия Пилия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Министерство туризма комментировать ситуацию отказалось. Со стороны Минздрава и министра Бутба никаких разъяснений нет. Окажут ли помощь пострадавшим в Абхазии туристам, на данный момент неизвестно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия