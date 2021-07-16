Жаркие споры в абхазском парламенте: заседание сессии не состоялось

Запланированное на сегодня внеочередное заседание сессии парламента самопровозглашенной республики Абхазия не состоялось.

Как пишет «Апсныпресс», на заседании планировалось рассмотреть четыре вопроса: законопроект о стратегических объектах и три обращения к абхазскому лидеру Аслану Бжания. Одно из обращений касалось экстренных и неотложных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Второе планировалось принять «в связи с кризисом в энергетической отрасли, носящим негативный характер для общества и государства». В третьем обращении предлагалось исполнительной власти учредить новое министерство энергетики, транспорта и связи – для объединения этих направлений и создания единой стратегии.

«Эти вопросы очень важные, они давно беспокоят наше общество, поэтому по просьбе нескольких депутатов я был обязан созвать внеочередное заседание сессии», – сказал спикер Валерий Кварчия.

Депутат Батал Табагуа назвал вопросы предлагаемой повестки дня провокационными и носящими политическую окраску.

«Здесь был министр здравоохранения, мы все эти вопросы обсудили. Если у кого-то есть политические амбиции, и кто-то хочет красоваться перед выборами, это его дело. Это открытая провокация, и я за такую провокационную повестку голосовать не буду», – сказал Табагуа.

По мнению депутата Лаши Ашуба, вынесение вопросов повестки дня не соответствует регламенту, поскольку имеются ограничения, какие именно вопросы могут выноситься на внеочередное заседание сессии. Вопросы, которые не входят в этот перечень, могут выноситься на внеочередное заседание сессии парламентским большинством.

Депутат Алхас Джинджолия, инициировавший рассмотрение вопросов предлагаемой повестки, отметил, что не видит в них противодействия властям и политического подтекста.

«Вижу в этих документах не противодействие, а наоборот развязывание рук властям в некоторых вопросах. Эти проекты мы обсуждали на комитетском заседании и собрали сегодня заседание сессии, чтобы обсудить с коллегами», – сказал Джинджолия.

Споры депутатов продолжались около часа, после чего законодатели все-таки приступили к голосованию. За принятие предложенной повестки дня проголосовали 12 депутатов, 9 против, остальные присутствующие вообще не стали голосовать. Не набрав необходимый минимум голосов, заседание сессии не состоялось. После этого депутаты, инициировавшие проведение заседаний, остались, чтобы дать пресс-конференцию для журналистов.