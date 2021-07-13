Тенгиз Джопуа: «Основная движущая сила там – это «Аидгылара» и Кан Кварчия»

Вчера президент Абхазии Аслан Бжания позитивно отреагировал в публичном пространстве на принятое в прошлый четверг 8 июля совместное обращение к нему 15 политических партий и общественных организаций республики, в том числе оппозиционных, с предложением выстраивания конструктивного диалога с властью. И одновременно, вчера же, в СМИ прокомментировал это обращение председатель общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» Темур Гулия – один из тех, кто не подписал заявление. Причем, естественно, сделал он это с иных позиций, чем глава государства.

Но сперва – о том самом совместном обращении с призывом о разработке Общественного договора между политическими силами, в котором были бы определены основные правила игры и цивилизованной политической конкуренции. В нем было сказано: «Осознавая реальность угроз для нашего государства, без оглядки на политические взгляды, считаем необходимым поставить заслон политически мотивированным насильственным действиям в государстве». В принципе в тексте обращения не содержалось политической сенсации, оно стало результатом тех многочисленных консультаций партий и организаций, начавшихся после заявления ОО «Аидгылара» от 22 марта 2021 года «О политической амнистии и путях выхода из политического кризиса». И наблюдателям был интересен, прежде всего, состав подписантов.

В выступлении на их встрече председатель «Аидгылара» Кан Кварчия сказал:

«С удовольствием хочу отметить, что нас поддержали такие серьезные организации, как общественная ветеранская организация «Абааш», политическая партия «Амцахара», политическая партия «Единая Абхазия», Народная партия Абхазии, Коммунистическая партия Республики Абхазия, республиканская политическая партия «Акзаара», общественная организация Русская община Абхазии», общественная организация «Черноморское Казачье Войско Абхазии», общественная организация «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий», Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество», общественная организация «Справедливая Абхазия», Фонд международного делового сотрудничества, общественная организация «Союз ветеранов Афганистана», общественная организация «Армянская община Республики Абхазия». Надеюсь, что этот внушительный список в ближайшее время дополнится и другими партиями и общественными организациями. Не могу не отметить, что в обществе, к сожалению, нашлись силы, попытавшиеся заблокировать реализацию нашей инициативы. Как среди провластных организаций, так и среди оппозиционных».

Нетрудно догадаться, какие именно организации имелись в виду. На встрече и в числе подписантов не было представителей оппозиционных политических партий «Форум народного единства Абхазии», «Апсны» и общественных организаций «Абхазское Народное Движение» и «Аруаа», которые регулярно выступают с критикой в адрес президента. Не было также и представителя провластной политической партии «Айтайра», председатель которой Леонид Лакербая еще в марте высказал скептическое отношение к инициативе ОО «Аидгылара».

Вместе с тем наблюдатели обратили внимание на появление на встрече и подписи под обращением двух бывших кандидатов в президенты страны лидеров партии «Акзаара» Леонида Дзапшба и Народной партии Абхазии Якуба Лакоба. Последний, председатель старейшей сегодня в Абхазии политической партии, в выступлении на встрече отметил:

«К этому обращению мы пришли не сразу. Мы шли к нему три с половиной месяца. И подписываем мы его не от хорошей жизни. Но остальное только хуже. И это только первый шаг».

Президент Аслан Бжания в ответ на обращение заявил: «Я неоднократно высказывался о необходимости и готовности к такому диалогу. Еще раз подтверждаю свою приверженность к совместной работе по всему спектру жизненно важных для Республики Абхазия вопросов и благодарю за проявленную инициативу».

Ну, а председатель РОО «Аруаа» Темур Гулия в своем вчерашнем интервью одному из абхазских интернет-изданий сказал (несколько фрагментов из него):

«Очень хорошо, когда простые граждане, поддерживающие партии и общественные организации, объединяются ради идеи. Но в данном случае объединялись ради чего? Если политические цели союза – подготовка к парламентским выборам, то, думаю, такое объединение может быстро разрушиться, ведь партии и организации не участвуют напрямую в политической борьбе за депутатские места: мы так и не приняли поправки в закон о выборах, чтобы перейти к смешанной выборной системе… Что касается идеи РОО «Аидгылара» и подписанных документов... Мы поздравляем президента Аслана Бжания, лидера «Аидгылара» Кана Кварчия и председателя ПП «Акзаара» Леонида Дзапшба с тем, что им удалось договориться и стать политическими соратниками. Это их видение, их выбор. К этому союзу мы не имели и никогда не будем иметь отношения… Принятие соглашения не означает, что сторонники этих партии станут единомышленниками. Например, в этом союзе активно участвует Коммунистическая партия Республики Абхазия. Ее председатель молодой, креативный Бакур Бебия ратует за претворение в жизнь идей Маркса, Энгельса, Ленина, стремится построить социалистическое общество. Коммунисты Абхазии разве могут реализовать свои идеи в рамках предложенного союза?.. Если в результате нового объединения страна получит проданные под видом долгосрочной аренды энергетику и недра, или начало официальных торговых отношений с Грузией, или незаконную раздачу паспортов, то мы обратимся к народу напрямую. И заявим: «Нас всех собираются обмануть!».

Сегодня в интервью «Эху Кавказа» абхазский эксперт Тенгиз Джопуа поделился своим мнением:

«Ну, насчет этого движения… Там в принципе что говорить? Основная там движущая сила и то, ради чего все создавалось, – это «Аидгылара» и Кан Кварчия. Что касается Народной партии Абхазии, то численность ее незначительная. Партия «Акзаара» Леонида Дзапшба – то же самое».

Когда зашла речь о партии «Айтайра», которая поддерживает премьер-министра Александра Анкваба, то Тенгиз Джопуа высказал убежденность:

«Они не будут участвовать в этом. Я думаю, исключительно из-за того, что там участвует «Аидгылара» в лице Кана Кварчия».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия