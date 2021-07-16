Новому ЦИКу не доверяют по-старому

«Грузинская мечта» рискует навлечь на себя критику западных партнеров не только в вопросе назначения судей Верховного суда, но и избрания нового главы ЦИК, которого парламент должен утвердить на следующей неделе. Накануне «Грузинская мечта» свой выбор остановила на руководителе одного из департаментов ЦИК Георгии Каландаришвили. Оппозиция отказывается голосовать за кандидата, которому объявила недоверие еще после прошлогодних парламентских выборов.

Георгия Каландаришвили еще не утвердили на пост главы ЦИК, но в оппозиции не сомневаются, что «Грузинская мечта» именно ему доверит провести в октябре местные выборы, и что он, в свою очередь, сделает все, чтобы власть получила более 43 % голосов избирателей. Что позволит ей избежать досрочных парламентских выборов, ради которых парламентская оппозиция подписала соглашение Шарля Мишеля.

Между тем в этом соглашении, кроме амбициозной судебной реформы, предусмотрены и масштабные изменения в избирательном кодексе. Там сказано, что нового главу ЦИК парламент должен утвердить на основе широкого консенсуса, чтобы избежать того недоверия, которое испытывали в оппозиции к прежней главе Центризбиркома Тамар Жвания и всей избирательной администрации под ее началом.

Но «Грузинская мечта» опять ставку сделала на старые кадры. Накануне юридический комитет после собеседования с двумя кандидатами свой выбор остановил на Георгии Каландаришвили, имеющем тринадцать лет стажа работы в ЦИК и дослужившимся за это время до главы департамента по управлению человеческими ресурсами и трудовой безопасности ЦИК.

Кандидатуру Каландаришвили в оппозиции сразу приняли в штыки, заявив, что не будут за него голосовать. Если с двух попыток кандидатура Каландаришвили не наберет 100 депутатских голосов, «Грузинская мечта» в третий раз сможет избрать его простым большинством, но только на шесть месяцев. Один из лидеров «Нацдвижения», депутат Роман Гоциридзе убежден, что все будет именно так, и даже знает почему:

«Грузинская мечта» нагло старается назначить главой ЦИК покорного слугу. Она знает, что оппозиция не поддержит, и с двух попыток кандидатура Каландаришвили не наберет сто голосов, его все равно изберут на шесть месяцев, чтобы использовать его для фальсификации предстоящих выборов».

Глава юридического комитета Анри Оханашвили претензии считает необоснованными, заявляя, что на слушаниях депутаты «Грузинской мечты» упор делали на профессиональные качества кандидатов:

«Комитет на пленарной сессии даст также рекомендацию двум кандидатам на пост членов избирательной администрации – Гии Цацашвили и Майе Заридзе. Но на сессии голосовать будут и за тех кандидатов, которых комитет решил не рекомендовать».

В списке, представленном конкурсной комиссией при президенте, вторым кандидатом на пост главы ЦИК значится также действующий сотрудник избирательной администрации Георгий Сантурян, глава юридического департамента. Но и он не вызывает доверия у оппозиции, говорит лидер фракции «Лело – партнерство для Грузии» Бадри Джапаридзе:

«Мы не поддерживаем кандидатов на пост председателя ЦИК. К сожалению, процесс прошел так, что в нем не было широкого выбора и не приняло участие много хороших, независимых кандидатов. Но есть хорошие кандидаты на две вакансии членов ЦИК. Там мы проголосуем за независимых кандидатов».

Примечательно, что до этого за кандидатов на пост главы ЦИК не проголосовали пять представителей профильных НПО, входящих в конкурсную комиссию. Они выступили против действующих сотрудников ЦИК, к которой у общества нет доверия, но остались в меньшинстве. Говорит Ника Симонишвили, глава Ассоциации молодых юристов:

«Если все это затевалось для того, чтобы все начать заново и изменить к лучшему, то не может быть новым началом ситуация, когда кто-то из связанных с прежними выборами людей может стать председателем ЦИК. Все это вновь вызовет недоверие в обществе. Про всех не могу сказать, но у меня сложилось впечатление, что большая часть конкурсной комиссии, профессора из университетов, действовали по заранее оговоренной схеме и принимали решение по этим кандидатам в соответствии с низкими стандартами. В любом случае, это было очень плохое решение».

Сам Георгий Каландаришвили утверждает, что никогда не преступал закон и действовал только исходя из высоких профессиональных требований. Ему очень скоро, вероятно, это придется доказать на деле.