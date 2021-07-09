«Грузинская мечта» обновляет ЦИК старыми кадрами

В конкурсной комиссии, которую президент Грузии учредила для обновления Центризбиркома, разгорается скандал. Академическая часть этой комиссии свой выбор остановила на двух действующих сотрудниках ЦИК, которых оппозиция и гражданский сектор считают соратниками бывшей главы ЦИК Тамар Жвания. Пятеро членов комиссии, представителей НПО, проголосовали против. Этот список после пересмотра президент Грузии должна направить парламенту для утверждения.

И новые правила не помешают «Грузинской мечте» ходить по старому кругу, заключили сегодня оппоненты власти после того, как конкурсная комиссия назвала имена кандидатов на пост главы ЦИК. Ими оказались действующие сотрудники ЦИК Георгий Сантурян – глава юридического департамента, и Георгий Каландаришвили, глава департамента по управлению человеческими ресурсами и трудовой безопасности ЦИК. Они работали под руководством Тамар Жвания, в адрес которой звучат серьезные обвинения в связи с прошлогодними парламентскими выборами.

Член конкурсной комиссии, менеджер программ Transparency International – Грузия Леван Натрошвили, как и четверо других входящих в комиссию представителей разных НПО, отказались голосовать за Сантуряна и Каландаришвили:

«Главная проблема у избирательных комиссий – это доверие к ним, особенно со стороны оппозиционно и критически настроенных к властям избирателей и оппозиционных партий. Новые правила, по которым был назначен конкурс, ставили целью именно восстановление доверия. А выбранные комиссией кандидаты не служат этой цели. Они действующие сотрудники ЦИК, занимали высокие должности во время парламентских выборов в 2020-м, ассоциируются с теми событиями, и это большой минус».

Но остальные шестеро из 11 членов комиссии считают иначе. Все они представители академических кругов, профессора университетов.

Списки с двумя кандидатами на пост главы ЦИК, а также пятью кандидатами на два места в ЦИК направлены президенту Саломе Зурабишвили. В течение трех дней она должна пересмотреть список и направить в парламент для дальнейшей процедуры утверждения кандидатов.

Однако, не дожидаясь решения президента, «Нацдвижение» заявило, что не будет голосовать за Сантуряна или Каландаришвили. Об этом заявил один из лидеров ЕНД депутат Акакий Минашвили:

«Эти люди годами представляли Тамар Жвания, то есть «Грузинскую мечту», и осуществляли подтасовку голосов. К примеру, Георгий Каландаришвили занимал должность пресс-спикера, озвучивал фальсифицированные итоги. А Георгий Сантурян, как глава юридического департамента, оправдывал проводимые «Грузинской мечтой» фальсификации».

Выбором недовольны и в других оппозиционных партиях, говорит лидер «Лело» депутат Мамука Хазарадзе:

«Властям нужно одно – чтобы везде у них были подконтрольные им люди. На это указывает и выбор этих кандидатур, и то, как форсированно проходил сам процесс, все это еще раз доказывает, что «Грузинской мечте» не нужна серьезная реформа».

Упомянутая оппозиционером Хазарадзе серьезная реформа в стране началась недавно, после соглашения между оппозицией и властью по документу Шарля Мишеля от 19 апреля. Изменения в избирательном кодексе дают оппозиции большее представительство в избиркомах. Разработаны новые правила подсчета бюллетеней, ведения агитации. Казалось, максимально были учтены и закрыты все те лазейки, которые ранее давали партии власти возможность обернуть ситуацию в свою пользу, ставить другие партии в неравные условия.

В случае с кандидатами на пост главы ЦИК, как считают представители гражданского сектора и оппозиции, власти смогли надавить на представителей академических кругов.

Эти обвинения не на шутку возмутили депутатов партии власти. Пресс-спикер «Грузинской мечты», глава комитета по образованию и науке Шалва Папуашвили обвинил представителей НПО, входящих в конкурсную комиссию, в сговоре с оппозицией. Обратил он внимание и на то, что они проголосовали только за «своих». Анна Микеладзе – бывший пресс-спикер ЦИК, Гия Цацашвили – преподаватель, Тамар Сартания, Лела Талиури, Майя Заридзе – представители НПО:

«Со стороны некоторых НПО видно скоординированное действие, видимо, они согласовали вопрос голосования (по кандидатам). Они не скрывают, что голосовали только за кандидатов из НПО. Это прямой конфликт интересов. Видимо, у них был план провалить формирование ЦИК, в результате мы получили бы на предстоящих в октябре выборах ЦИК, укомплектованный большинством оппозиции, главой которой стал бы представитель оппозиционной партии».

Так пришел черед оппозиции отвечать на обвинения. Там рассчитывают на то, что новые правила назначения главы ЦИК позволят им спустить процесс на тормозах. Если за кандидата не проголосуют 100 депутатов, нового председателя парламентское большинство может утвердить сроком лишь на шесть месяцев. Хотя до этого дело может не дойти. Президент Саломе Зурабишвили может и вовсе не направить список кандидатов в парламент и объявить новый конкурс.