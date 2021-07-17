Суд в Тбилиси оставил в заключении еще двух участников гомофобной акции 5 июля

Тбилисский городской суд отправил в предварительное заключение до вынесения окончательного приговора еще двух фигурантов дела о беспорядках 5 июля во время гомофобной акции в Тбилиси, сообщает Общественный вещатель.

Задержанные Вано Бурдули и Давид Кочиашвили обвиняются в незаконном воспрепятствовании профессиональной деятельности оператора телеканала «Пирвели» Левана Брегвадзе, участии в групповом насилии, а также преследовании и нападении на прохожего, который, по данным прокуратуры, «передвигался с флагом, идентифицирующим ЛГБТ-сообщество».

Защита просила избрать для обвиняемых меру пресечения в виде залога в размере семи и двух тысяч лари. Адвокаты заявляли, что против обвиняемых нет доказательств. Тем не менее, судья Нато Худжадзе полностью поддержала ходатайство прокурора. Свое решение она аргументировала тем, что, оставаясь на свободе, задержанные могут попытаться скрыться, повлиять на свидетелей или же уничтожить доказательства.

Прокуратура предъявила Бурдули и Кочиашвили обвинения по трем статям УК Грузии. Им грозит от 4 до 6 лет тюрьмы.