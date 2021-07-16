Ультраправый марш в полицию

Организаторов акции против тбилисского прайда, которая прошла в грузинской столице 5 июля, могут привлечь к ответственности. Сегодня правоохранительные органы провели обыски в квартирах нескольких лидеров ультраправых групп и вызвали на опрос около 20 участников акции, в том числе духовных лиц.

Обыски в квартирах лидеров ультраправых групп начались рано утром. Самих организаторов гомофобной акции, в ходе которой пострадали 53 представителя СМИ, перевели на опрос в полицейское управление. В МВД целый день молчали. Никаких заявлений о следственных мероприятиях спустя 10 дней после акции в отношении ее организаторов и возможного предъявления им обвинений не делали.

Александр Палавандишвили, сын и соратник известного ультраправого активиста Гурама Палавандишвили, на вопрос, последуют ли за опросом и обыском задержания, ответил:

«Я надеюсь, что только из-за того, что Госдеп потребовал этого, невиновные люди не будут наказаны. Люди борются за свою страну, за нравственность, чтобы защитить своих детей от насильников, гомосексуальных педофилов».

За произошедшее 5 июля в Тбилиси Палавандишвили-младший возложил ответственность на организаторов Марша достоинства и его сторонников. Имея в виду, судя по всему, и СМИ:

«Когда ты подходишь к 50 тысячам человек, оскорбляешь их, называешь путинскими коллаборационистами, кто-то не сможет сдержаться и прибегнет к насилию».

Ответить на вопросы правоохранителей сегодня пришлось и Зурабу Махарадзе, основателю «Альт-инфо» – СМИ, которое активно призывало поддержать гомофобную акцию 5 июля.

«На все вопросы, которые были у следствия, я ответил. В детали вдаваться не буду. Как следствие решит, так и будет. Если на них будет оказываться давление со стороны Америки и послов, они задержат меня».

По информации «Альт-инфо», всего на опросы в органы были вызваны сегодня 18 человек.

Кроме того, в МВД опросили протоиерея Спиридона Цкипуришвили. В ходе акции 5 июля он обратился к собравшимся со словами:

«Никакого «нет насилию», вы обязаны прибегнуть к насилию ради родины, ради страны, ради святынь».

Сегодня же за священнослужителя говорил его адвокат, Николоз Мжаванадзе, который сопроводил его на опрос в органы. По словам адвоката, слова протоиерея были вырваны из контекста и сфабрикованы журналистами.

«Не было никаких призывов к осуществлению насилия в отношении журналистов или каких-либо других лиц. Это относилось к тем, кто борется против страны – если кто-то нападет на страну, с оружием в руках (…) Насилие – это то, что вы делаете сейчас. Я отвечаю на ваш вопрос, он (ответ) вас не устраивает, и вы еще задаете (вопросы)».

Параллельно в МВД сегодня давали показания и пострадавшие журналисты. Один из них – Рати Цверава, корреспондент телекомпании «Формула», говорит, что он с самого начала в ходе опроса сказал следователям, что основатель «Альт-инфо» Зураб Махарадзе призывал избивать его:

«В течение всего этого времени (после первого опроса) у следователей по поводу этого вопроса не было со мной бесед. Они связались со мной сегодня и сказали, что необходимо уточнить (детали) в протоколе опроса. Предположительно, это касается именно Зураба Махарадзе».

То, что власть делает сейчас, походит на попытку сохранить за собой свои кресла, считает глава Центра по правам человека Алеко Цкитишвили. МВД начало проводить следственные мероприятия в отношении предположительных виновных лишь через 10 дней после гомофобной акции. И сделало это на фоне острой реакции международного сообщества, местных неправительственных организаций и протеста гражданских активистов. Впрочем, этого, как полагает Алеко Цкитишвили, недостаточно:

«Следует начинать с политической ответственности. Да, то, что произошло 5 июля, – это предмет расследования, и все виновные должны быть привлечены к ответственности. Но есть и вопрос политической ответственности, и (премьер-министр, и глава МВД) должны ее разделить».

Завтра, 17 июля, у здания парламента в Тбилиси состоится очередная акция протеста с требованием отставки правительства.