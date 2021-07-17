Шарль Мишель: ЕС хочет более активно участвовать в установлении стабильности на Южном Кавказе

Председатель Европейского совета прибыл в Армению с двухдневным визитом. После переговоров Мишеля и Никола Пашиняна состоялась их совместная пресс-конференция.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян затронул ситуацию на армяно-азербайджанской границе во время встречи с находящимся с рабочим визитом в Армении председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Пашинян подтвердил сделанное им ранее на заседании Совета безопасности Армении предложение о размещении на ряде участков границы наблюдателей.

По сообщению правительства, Никол Пашинян подчеркнул недавнюю активизацию агрессивной риторики со стороны властей Азербайджана, которая, по его словам, свидетельствует о том, что Азербайджан не готов выполнять свои обязательства по трехсторонним заявлениям, включая обеспечение полного возвращения армянских пленных и заложников, содержащихся в Азербайджане, а также реализацию шагов по разблокировке коммуникаций.

Шарль Мишель отметил, что ЕС хочет более активно участвовать в установлении стабильности в регионе.

Касаясь нагорно-карабахского конфликта, стороны подчеркнули важность заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 13 апреля, изложенные в нем принципы, в рамках которых должно происходить полное и окончательное урегулирование конфликта, включая уточнение окончательного статуса Нагорного Карабаха.

Пашинян и высокопоставленный европейский чиновник отметили важность возобновления переговоров и налаживания диалога между сторонами конфликта в кратчайшие сроки.

Шарль Мишель посчитал необходимым обеспечить возвращение военнопленных, воздержаться от агрессивной риторики, разблокировать регион. Он подчеркнул, что ЕС, в свою очередь, готов продвигать диалог по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.