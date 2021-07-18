Коронавирус в Грузии: 1286 новых случаев, скончались 13 пациентов

В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 286 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел 1701 инфицированный, скончались 13 пациентов. Об этом сообщается на специальном правительственном сайте stopcov.ge.

За 24 часа в стране проведено 24 446 тестов на коронавирус. Показатели выявления коронавируса в стране составляют: суточный - 5,26%, за последние 14 дней - 4,57%, за последние семь дней - 4,92%. Всего в Грузии с начала пандемии выявлен 387 481 случай заражения коронавирусом, из них выздоровели 365 019 человек, скончались 5 551.

Согласно официальным данным, в стране вакцинировано 353 835 человек, за сутки - 8 501 человек. В карантине находятся 65 человек, в больницах - 4 291 и в клинических гостиницах - 1 088 человек.

Из 1 286 новых случаев заражения коронавирусом в Грузии 759 выявлены в Тбилиси, 125 - в Аджарии, 73 - в Имеретии, 79 - в Квемо Картли, 30 - в Шида Картли, 16 - в Гурии, 54 - в Самегрело-Земо Сванети, 94 - в Кахетии, 32 - в Мцхета-Мтианети, в Самцхе-Джавахети - 12, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 12.

Число активных случаев коронавируса на сегодня в Грузии составляет 16 885 человек, из них состояние здоровья 833 пациентов оценивается как тяжелое, на искусственном дыхании находятся 182 человека. 10 554 человека находятся в самоизоляции.