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Коронавирус в Грузии: 1286 новых случаев, скончались 13 пациентов
В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 286 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел 1701 инфицированный, скончались 13 пациентов. Об этом сообщается на специальном правительственном сайте stopcov.ge.
За 24 часа в стране проведено 24 446 тестов на коронавирус. Показатели выявления коронавируса в стране составляют: суточный - 5,26%, за последние 14 дней - 4,57%, за последние семь дней - 4,92%. Всего в Грузии с начала пандемии выявлен 387 481 случай заражения коронавирусом, из них выздоровели 365 019 человек, скончались 5 551.
Согласно официальным данным, в стране вакцинировано 353 835 человек, за сутки - 8 501 человек. В карантине находятся 65 человек, в больницах - 4 291 и в клинических гостиницах - 1 088 человек.
Из 1 286 новых случаев заражения коронавирусом в Грузии 759 выявлены в Тбилиси, 125 - в Аджарии, 73 - в Имеретии, 79 - в Квемо Картли, 30 - в Шида Картли, 16 - в Гурии, 54 - в Самегрело-Земо Сванети, 94 - в Кахетии, 32 - в Мцхета-Мтианети, в Самцхе-Джавахети - 12, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 12.
Число активных случаев коронавируса на сегодня в Грузии составляет 16 885 человек, из них состояние здоровья 833 пациентов оценивается как тяжелое, на искусственном дыхании находятся 182 человека. 10 554 человека находятся в самоизоляции.
Другие новости дня
В Поти оштрафовали судно под Панамским флагом
Плавающее под флагом Панамы судно UNI Trader оштрафовано на 65 тысяч лари (20,7 тысяч долларов) в территориальных водах Грузии, сообщает Департамент экологического надзора.
Городской суд Поти наложил на нарушителя крупный штраф за загрязнение территориальных вод Грузии нефтепродуктами.
Корабль был арестован в порту Поти и сможет покинуть акваторию Грузии только после того, как будет уплачен штраф.
Задержан еще один обвиняемый в нападении на оператора телеканала «Пирвели»
Полиция задержала еще одного обвиняемого в нападении на журналистов в Тбилиси на акции 5 июля, сообщает сегодня, 18 июля, МВД Грузии. На этот раз задержан 23-летний В. Б., в прошлом судимый. По данным следствия, 5 июля обвиняемый нанес физическое и словесное оскорбление оператору телеканала «Пирвели» в то время, когда он снимал репортаж на контракции радикальной гомофобной группировки на проспекте Руставели. Нападение произошло на пересечении улиц Реваза Табукашвили и Георгия Чантурия.
Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК Грузии – «Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия» (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет), «Преследование, совершенное с применением насилия» (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет) и «Участие в групповом насилии» (наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет).
Как отмечают в МВД, следственные мероприятия по выявлению и задержанию других лиц, причастных к преступлению, продолжаются. К этому времени идентифицировано и задержано 24 человека – участников беспорядков 5 июля. Из них 20 обвиняются в насилии против представителей СМИ, передают «Новости-Грузия».
Во время акции против проведения мероприятия ЛГБТК-сообщества в Тбилиси пострадали 53 журналиста, оператора и фоторепортера, а оператор телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после избиения. Он получил переломы лицевых костей, сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.
Смерть оператора вызвала волну протеста и вывела на улицы Тбилиси и других городов страны тысячи журналистов и представителей общественности. Представители СМИ обвиняют власти в неспособности обеспечить их безопасность и требуют отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
Представители СМИ пытаются войти в парламент Грузии
Представители медиа пытаются войти в парламент Грузии, однако полиция не позволяет им это сделать. Вместе с журналистами находится и член «Лело» Тазо Датунашвили, передает «ИнтерпрессНьюс».
Как пояснили правоохранители, они не могут впустить представителей СМИ в парламент, исходя из режима безопасности.
С утра парламент выступил с заявлением о дополнительных мерах безопасности, согласно которому сегодня доступ в законодательный орган будет ограничен. Допуск представителей СМИ будет осуществляться в обычном режиме, на основании пропусков и количества предварительно согласованных съемочных групп.
Сегодня депутаты парламента заслушают отчет министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури о событиях прошлой недели, в том числе о мерах, принятых МВД для обеспечения безопасности мероприятий «недели прайда», организованных защитниками прав меньшинств.
Параллельно с выступлением министра у здания парламента проходит акция протеста представителей СМИ. В связи с этим в парламенте Грузии введены дополнительные меры безопасности.
COVID-19 в Абхазии: 186 новых случаев, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 601 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 185 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 183 человека. Состояние 41 пациента оценивается как тяжелое, 40 – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались две женщины - 78 и 83 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 44 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 26 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 49, в Ткварчельской ЦРБ - 15.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 19 963 человека. Зарегистрировано 277 летальных случаев. Выздоровели 16 294 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Участница Pussy Riot Ника Никульшина уехала из России
Участница Pussy Riot Ника Никульшина уехала из России после выхода из спецприемника, где она отбывала второй арест за месяц, сообщает «Дождь».
Причиной отъезда из страны Никульшина назвала преследование участников Pussy Riot и повторные аресты по статье о неповиновении полиции. Она отметила, что после выхода из спецприемника после первого ареста членам Pussy Riot «давали люфт» – то есть повторно их задерживали не сразу после выхода на свободу, а через некоторое время. По мнению Никульшиной, таким образом активистам давали время, чтобы уехать из России.
Сразу после выхода из спецприемника 17 июля активистка поехала в аэропорт вместе со своим молодым человеком Романом Дуровым и адвокатом Дмитрием Захватовым. По пути в аэропорт, по словам Никульшиной, за ними следовали две машины «с номерами несуществующих регионов», а в аэропорту водители этих машин следовали за Никульшиной до регистрации на рейс.
Активистка заявила, что ее отъезд – это не эмиграция, и она планирует вернуться в Россию, предположительно, после выборов в Госдуму. Никульшина сможет рассказать, куда она уехала, после прибытия в место назначения.
- 3 июля Дорогомиловский суд Москвы второй раз за месяц арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Нику Никульшину, обвинив ее в неповиновении полиции. Активистку задержали спустя два дня после выхода из спецприемника.
- 17 июня Дорогомиловский суд также признал Нику Никульшину виновной в неповиновении полиции. По словам защитника Сергея Тельнова, официальным поводом для задержания была информация о том, что активистка якобы намеревалась нарушить общественный порядок и сорвать матч чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Адвокат отмечал, что его подзащитная таких намерений не имела, и откуда у полиции эта информация, ему неизвестно.
Глава МВД Грузии выступит в парламенте на фоне акций протеста
Депутаты парламента Грузии заслушают сегодня, 18 июля, отчет министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури о событиях прошлой недели, в том числе о мерах, принятых МВД для обеспечения безопасности мероприятий «недели прайда», организованных защитниками прав меньшинств, сообщают «Новости-Грузия».
Слушание министра состоится на пленарном заседании внеочередной сессии, назначенной на воскресенье. Выступление Гомелаури назначено на 12 часов.
Параллельно с выступлением министра у здания парламента запланирована акция протеста представителей СМИ. В связи с этим в парламенте Грузии введены дополнительные меры безопасности.
«В соответствии с регламентом, установленным распоряжением спикера парламента Грузии от 30 декабря 2016 года, доступ к зданию парламента сегодня будет ограничен. Целью данной меры является предотвращение возможных провокаций и создание условий для работы депутатов парламента Грузии и сотрудников аппарата», - говорится в сообщении парламента.
Допуск представителей СМИ будет осуществляться в обычном режиме, исходя из количества заранее согласованных съемочных групп и разрешений.
Пока неизвестно, примут ли участие в сегодняшнем слушании депутаты самой многочисленной оппозиционной фракции «Единое Национальное движение» - недавно партия объявила, что будет бойкотировать заседания парламента. Другая объявившая бойкот заседаниям фракция – «Лело», собирается прийти на заседание и задать вопросы министру. Как заявляют представители оппозиции, самым правильным решением была бы отставка Гомелаури, однако, у них остались к нему вопросы.
Боди-хоррор «Титан» Джулии Дюкурно победил на Каннском кинофестивале
В субботу 17 июля завершился 74-й Каннский международный кинофестиваль. Главный приз за лучший фильм основной конкурсной программы, «Золотую пальмовую ветвь» получил боди-хоррор «Титан» (Titane) Джулии Дюкурно (Франция).
В основной конкурсной программе в этом году были представлены 24 картины, в том числе «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова по роману Алексея Сальникова. Победителей основного конкурса определило жюри под председательством американского режиссера, продюсера, сценариста и актера Спайка Ли.
Гран-при разделили фильмы «Герой» (A Heros) Асгара Фархади (Иран) и «Купе номер шесть» (Hytti Nro 6 / Compartment No 6) Юхо Куосманена (Финляндия).
Приз за лучший сценарий получили Рюсукэ Хамагути и Такамаса Оэ («Сядь за руль моей машины»«/ Drive My Car, Япония).
Лауреатом приза за лучшую режиссуру стал Леос Каракс («Аннетт» / Annette, Франция).
Главный приз конкурсной программы «Особый взгляд» получил фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко (Россия).
Документальный фильм «Бабий Яр. Контекст» Сергея Лозницы (Украина) удостоен приза «Золотой глаз» - за лучший документальный фильм.
Каннский фестиваль в этом году проводился в полноценном очном формате. Жюри под председательством Спайка Ли предстоял трудный выбор, в основной конкурс заявили свои работы Леос Каракс, Пол Верховен, Франсуа Озон, Уэс Андерсон, Жак Одиар и другие именитые мастера.
В Олимпийской деревне выявлен первый случай инфицирования коронавирусом
Организаторы Олимпиады в Токио признали, что участников всемирных Игр может охватить беспокойство - в связи с первым случаем инфицирования Covid-19, выявленным в Олимпийской деревне. Зараженный сотрудник оргкомитета Олимпиады в настоящее время изолирован на 14 дней, сообщает Би-би-си.
Выявленный в Олимпийской деревне носитель вируса, ранее, сразу после прибытия в аэропорт Токио уже подвергался проверке, показав тогда негативный результат.
Значительная часть японской публики настроена против проведения Олимпиады. Петицию против проведения Игр подписали 450 тысяч жителей Японии.
Председатель МОК Томас Бах призвал народ Японии поддержать олимпийцев, прибывающих из всех стран мира. «Мы уверены в успешном проведении Игр и уверены, что когда японцы увидят успехов своих спортсменов, то их отношение к Олимпиаде изменится», - сказал Томас Бах.
Двое погибли при перестрелке в сухумском «Новом районе»
Перестрелка произошла сегодня вечером в Сухуми, в «Новом районе» (у дома №8 по улице 13 сентября). По информации МВД самопровозглашенной республики Абхазия, в Центральную Республиканскую больницу с огнестрельными ранениями были доставлены трое граждан. Руслан Гудалия и Беслан Дзиба скончались, в отделении реанимации медики продолжают бороться за жизнь Аслана Зухба.
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и специалисты экспертно-криминалистического центра МВД. По приказу министра ВД Дмитрия Дбар личный состав МВД поднят по тревоге, объявлен план-перехват», – говорится в официальном сообщении ведомства.
В МВД заявляют, что приняты оперативно-розыскные меры, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.
Крупный пожар произошел на складе в центре Тбилиси
Крупный пожар тушат в складском помещении в центре Тбилиси – на улице Агладзе горит здание бывшей шоколадной фабрики.
Очевидцы делятся снимками в социальной сети Facebook – высокий столб дыма в районе рынка стройматериалов «Элиава» видно из нескольких соседних районов.
По информации Общественного вещателя Грузии, на месте мобилизованы 13 пожарно-спасательных бригад. Им удалось локализовать пожар и сейчас продолжается обработка отдельных очагов.
Информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной пожара, неизвестно.
МВД Грузии сообщило о задержании 28 наркодилеров
По итогам двухмесячных комплексных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД и Генпрокуратуры Грузии задержали 28 наркодилеров и поселке Поничала на окраине Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Возраст большинства задержанных – младше 30 лет, а самому старшему 54 года. Среди обвиняемых один иностранец, 24-летний гражданин Индии. Следствие утверждает, что все 28 человек систематически продавали наркотики.
С разрешения суда полицейские провели несколько контрольных закупок, приобретя у обвиняемых героин и «Альфа-ПВП». При этом во время сделок сотрудники МВД вели скрытую аудио-видео съемку.
При обысках квартир задержанных полиция изъяла в качестве вещественных доказательств мобильные телефоны и наличные деньги, полученные от незаконного оборота наркотиков. Также было изъято до 1 килограмма героина. При личном досмотре одного из обвиняемых было обнаружено вещество, содержащие бупренорфин, в особо крупном размере – 129 целых и два обломка таблеток Субутекса. У одного из обвиняемых дома обнаружили огнестрельное оружие, глушитель и 5 патронов.
Следствие продолжается по двум статьям УК Грузии, которые предполагают «незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ в особо крупных размерах» и «противоправное ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств».
Задержанным грозит от 8 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
Спецоперация на окраине Тбилиси – задержаны несколько человек
В результате полицейской спецоперации в поселке Поничала на окраине Тбилиси были задержаны несколько человек, сообщает Общественный вещатель со ссылкой на МВД Грузии.
Согласно распространившейся информации, оперативные мероприятия связаны с реализацией наркотических веществ. Поничала считается основным каналом, через который в страну поступают тяжелые наркотики. Спецоперации по задержанию наркодилеров там проходят нередко.
В МВД обещают предоставить подробности в ближайшее время.
Представители медиа завтра в 12:00 встретят Вахтанга Гомелаури у парламента
Завтра, в 12:00, когда в парламент Грузии придет министр внутренних дел, представители медиа соберутся перед законодательным органом. Об этом заявил на акции журналист Вахо Саная. Он призвал председателя парламента не закрывать входную дверь парламента.
«Завтра в это здание придет министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури. Завтра мы соберемся здесь. Призываем председателя парламента не закрывать двери законодательного органа, как он это сделал в предыдущем случае. Мы сделаем все, чтобы появиться на этом заседании. Хочу обратиться к представителям оппозиции, вы должны быть нашим голосом, вы должны оказать сопротивление той лжи. Мы будем у парламента Грузии в 12:00 и покажем, что мы можем», - сказал Вахо Саная.
По информации «ИнтерпрессНьюс», завтра министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури заслушают на внеочередном заседании парламента в связи с событиями 5-6 июля.
- 5 июля несколько тысяч человек, организованные радикальными гомофобными движениями, устроили погром в офисах неправительственных организаций, а также нападали на граждан и избили журналистов на проспекте Руставели. Таким образом они выражали свое недовольство намерением организации «Тбилиси Прайд» провести открытое мероприятие в защиту прав ЛГБТК-сообщества.
- От действий радикалов пострадали более 50 сотрудников СМИ, включая операторов, журналистов, фотографов. Жестоко избитого в офисе организации «Позор» оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава 11 июля утром обнаружили мертвым. В МВД Грузии заявили, что смерть Лашкарава, согласно промежуточным данным экспертизы, была вызвана передозировкой наркотиков.
- Всего по делу о беспорядках задержаны 24 человека, участвующих в насильственных действиях в отношении журналистов. Обвинения в организации беспорядков до сих пор никому не предъявлены.
В Германии жертвами наводнения стали более 130 человек
На западе Германии число погибших в результате катастрофического наводнения выросло до 133 человек. Представитель полиции заявил, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц жертвами бедствия стали более 90 человек, травмы разной степени тяжести получили около 620 человек.
В земле Северный Рейн - Вестфалия погибли 43 человека. Власти опасаются, что данные о жертвах ещё не окончательные, через двое суток после катастрофы десятки местных жителей ещё числятся пропавшими без вести.
Продолжаются продолжаются поисково-спасательные операции и работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры. Кроме специализированных аварийных служб, в ликвидации последствий наводнения участвуют полиция и военнослужащие, а также тысячи добровольцев
Перед парламентом Грузии проходит акция с требованием отставки премьера
Перед зданием парламента Грузии проходит акция протеста с требованием отставки премьера, организованная СМИ, сообщает «ИнтерпрессНьюс». Акция началась с телевизионного комментария скончавшегося оператора «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава о насилии в отношении него 5 июля. На экране, установленном перед парламентом, также показывают кадры насилия в отношении журналистов.
На месте присутствуют представители различных СМИ и политики. Они требуют наказания всех участвовавших в насилии над журналистами и отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
В данный момент движение на проспекте Руставели перекрыто.
Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил собравшимся перед парламентом журналистам, что единственной функциональной ветвью в государстве остались медиа.
«Вы должны быть здесь, и я здесь, потому что я защищаю и память о Лексо, и защищаю грузинские СМИ, но, прежде всего, стоя здесь, я защищаю грузинское государство. Находиться здесь сегодня - это не просто поддерживать грузинские СМИ, не только поддерживать свободу слова. Я хочу очень ясно показать общественности, что присутствие здесь сегодня – это поддержка единственной функционирующей власти в Грузии, больше не существует суда, больше не существует парламента, не существует правительства, и единственная функциональная ветвь в нашем государстве – это медиа. Сегодня борьба направлена против этих медиа», - заявил Маргвелашвили.
Он также коснулся одного из требований участников акции - отставки Ираклия Гарибашвили.
«Постановка политической ответственности является адекватным требованием. Это адекватное требование никак не исключает уголовной ответственности в отношении всех фигурантов, но политическая ответственность для того, чтобы в другой раз другому премьер-министру не пришло бы в голову связаться в таком грязном альянсе с криминалами, чтобы заплатить политический ответ и устроить политический «погром» в центре Тбилиси», - сказал Маргвелашвили.
- В ходе акции противников ЛГБТ 5 июля пострадали 53 сотрудника различных СМИ, которые освещали события. Всего по делу о беспорядках задержаны 24 человека, участвующих в насильственных действиях в отношении журналистов. Обвинения в организации беспорядков до сих пор никому не предъявлены.
Келли Дегнан: Пусть лидеры «Грузинской мечты» сами объяснят свои комментарии
Пусть лидеры «Грузинской мечты» сами объяснят свои комментарии, - так откликнулась посол США в Грузии Келли Дегнан на совместное заявление лидеров «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, Арчила Талаквадзе и Шалвы Папуашвили, в котором говорится: «Вызывает тревогу, что из-за недобросовестных действий отдельных чиновников, искаженная информация предоставляется структурам нашего главного стратегического партнера на самом высоком уровне».
Журналисты спросили посла, что могли иметь в виду члены правящей команды под этим заявлением и насколько оно может наносить вред.
«Пусть лидеры «Грузинской мечты» сами объяснят свои комментарии, но давайте, еще раз четко поговорим о фактах: соглашение от 19 апреля четко и ясно показало, что выборы судей следует отложить до тех пор, пока не будет проведено широкое, всеобъемлющее, многопартийное инклюзивное обсуждение реформы. Только после этого выборы судей должны было продолжаться. Это соглашение четкое и ясное, без каких-либо сторонних или устных договоренностей, что подписали «Грузинская мечта» и другие партии.
Любой хороший юрист знает, что подписывая договор, вы соглашаетесь с изложенными в нем условиями. Я скажу и то, что США поддерживают Грузию в течение 30 лет, и у США есть и будут тысячи очень хороших грузинских партнеров, которые готовы помочь и поддержать Грузию, чтобы сделать эту страну более демократичной. Со своей стороны США помогают Грузии развиваться по ряду направлений, таких как оборона, образование, здравоохранение, экономика и так далее. Мы продолжаем выражать готовность продолжать отношения со многими грузинами, которые хотят, чтобы страна была успешной и развивающейся», - приводит слова Келли Дегнан Общественный вещатель.
Ираклий Гарибашвили побывал на частной аудиенции у патриарха Илии Второго
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили побывал на частной аудиенции у Каталикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго. По словам самого Гарибашвили, с главой Грузинской православной церкви они «говорили о многих важных вопросах, волнующих наш народ».
«Я прислушался к его советам и мнениям, которые всегда полезны и дальновидны. Желаю Его Святейшеству крепкого здоровья и долгих лет жизни», - написал премьер на странице главы правительства в Facebook.
Уже почти неделю в Грузию продолжаются протесты с требованием отставки Гарибашвили. На улицы выходят журналисты и рядовые граждане, которые возмущены беспорядками и насилием, произошедшими 5 июля в Тбилиси.
В тот день представители и сторонники различных ультраконсервативных организаций вместе со священнослужителями собрались на проспекте Руставели, чтобы помешать проведению «Марша достоинства» - шествия с социальными и политическими требованиями, организованного ЛГБТ-активистами из организации Tbilisi Pride (Тбилиси Прайд), сообщают «Новости-Грузии». Участники гомофобной акции разгромили офисы Tbilisi Pride и их партнерских НПО. Избиты были десятки сотрудников СМИ, освещавших события. По данным МВД Грузии, в ходе беспорядков пострадали 55 человек, в том числе 53 журналиста. Один из пострадавших, оператор телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава был обнаружен мертвым в своей квартире через шесть дней после избиения.
К этому времени в рамках дела о беспорядках идентифицированы и задержаны 24 человека. Обвинения в организации актов насилия до сих пор никому не предъявлены.
Патриархия Грузии осудила насилие, указав при этом, что ответственность за беспорядки в Тбилиси 5 июля, в первую очередь, должна быть возложена на организаторов акции в защиту прав ЛГБТ.
На форуме российской онлайн-игры выложили секретную документацию на британский танк
Геймер, назвавший себя командиром экипажа британского танка «Челленджер 2», выложил секретную документацию на форуме российской видеоигры. Таким образом он хотел доказать, что разработчики недооценивают этот танк, и в жизни он лучше, чем в игре. Об этом сообщают британские журнал PCGamesN и блог UK Defence Journal.
Инцидент произошел на форуме игры War Thunder. В ней игроки могут сразиться в сети на военной технике разных стран из разных эпох. Пользователь форума под именем Тидворт заявил, что разработчики недооценивают «Челленджер 2». В качестве доказательства он привел сканы страниц руководства по эксплуатации техники. Часть страниц была отредактирована, текст, не касающийся характеристик танка, был закрашен черным.
В профиле Тидворта на форуме утверждается, что раньше он был служащим подразделения британской армии, ответственного за испытания вооружений. UK Defence Journal обращает внимание, что в британском городе Тидворт размещена база старейшего в мире формирования танковых войск - Королевского танкового полка, эксплуатирующего «Челленджеры».
Администрация форума удалила документ. Позднее модератор сообщил, что у компании есть письменное подтверждение Министерства обороны Великобритании, что руководство остается засекреченным, а его распространителям, по британским законам, может грозить до 14 лет тюрьмы. Обратилось ли министерство к компании за помощью, чтобы установить автора с форума, не сообщается.
- В 2019 году в США к году тюрьмы был приговорен разработчик авиационного симулятора Олег Тищенко за покупку инструкции по эксплуатации американского истребителя F-16. Он купил документ на онлайн-аукционе в 2011 году. Ему были предъявлены обвинения в сговоре против США, попытке контрабанды и нарушении законодательства по контролю за экспортом вооружений.
- War Thunder - онлайн-игра, разработанная студией Gaijin Entertainment. Сейчас она зарегистрирована на Кипре, но основана была в Москве, руководство студии имеет российское гражданство.
- Британский основной боевой танк «Челленджер 2» состоит на вооружении армии с 1998 года. Он принимал участие в миротворческих миссиях и в боевых действиях в Ираке. Всего произведено около 450 единиц, 38 из них поставлены в Оман.
Шарль Мишель: ЕС хочет более активно участвовать в установлении стабильности на Южном Кавказе
Председатель Европейского совета прибыл в Армению с двухдневным визитом. После переговоров Мишеля и Никола Пашиняна состоялась их совместная пресс-конференция.
Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян затронул ситуацию на армяно-азербайджанской границе во время встречи с находящимся с рабочим визитом в Армении председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Пашинян подтвердил сделанное им ранее на заседании Совета безопасности Армении предложение о размещении на ряде участков границы наблюдателей.
По сообщению правительства, Никол Пашинян подчеркнул недавнюю активизацию агрессивной риторики со стороны властей Азербайджана, которая, по его словам, свидетельствует о том, что Азербайджан не готов выполнять свои обязательства по трехсторонним заявлениям, включая обеспечение полного возвращения армянских пленных и заложников, содержащихся в Азербайджане, а также реализацию шагов по разблокировке коммуникаций.
Шарль Мишель отметил, что ЕС хочет более активно участвовать в установлении стабильности в регионе.
Касаясь нагорно-карабахского конфликта, стороны подчеркнули важность заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 13 апреля, изложенные в нем принципы, в рамках которых должно происходить полное и окончательное урегулирование конфликта, включая уточнение окончательного статуса Нагорного Карабаха.
Пашинян и высокопоставленный европейский чиновник отметили важность возобновления переговоров и налаживания диалога между сторонами конфликта в кратчайшие сроки.
Шарль Мишель посчитал необходимым обеспечить возвращение военнопленных, воздержаться от агрессивной риторики, разблокировать регион. Он подчеркнул, что ЕС, в свою очередь, готов продвигать диалог по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.
Суд в Тбилиси оставил в заключении еще двух участников гомофобной акции 5 июля
Тбилисский городской суд отправил в предварительное заключение до вынесения окончательного приговора еще двух фигурантов дела о беспорядках 5 июля во время гомофобной акции в Тбилиси, сообщает Общественный вещатель.
Задержанные Вано Бурдули и Давид Кочиашвили обвиняются в незаконном воспрепятствовании профессиональной деятельности оператора телеканала «Пирвели» Левана Брегвадзе, участии в групповом насилии, а также преследовании и нападении на прохожего, который, по данным прокуратуры, «передвигался с флагом, идентифицирующим ЛГБТ-сообщество».
Защита просила избрать для обвиняемых меру пресечения в виде залога в размере семи и двух тысяч лари. Адвокаты заявляли, что против обвиняемых нет доказательств. Тем не менее, судья Нато Худжадзе полностью поддержала ходатайство прокурора. Свое решение она аргументировала тем, что, оставаясь на свободе, задержанные могут попытаться скрыться, повлиять на свидетелей или же уничтожить доказательства.
Прокуратура предъявила Бурдули и Кочиашвили обвинения по трем статям УК Грузии. Им грозит от 4 до 6 лет тюрьмы.
- В рамках следствия по делу об акции против «Тбилиси прайда» обвинения предъявлены 24 гражданам. Идентификация других участников беспорядков продолжается. В качестве пострадавших в деле о беспорядках 5 июля проходит 41 человек, из них 35 – работники СМИ.
Специалисты говорят об ухудшающейся эпидситуации в Аджарии
Специалисты говорят об ухудшающейся эпидемиологической ситуации в Аджарии. В курортном городе Кобулети пришлось временно закрыть кафе-бар, после подтверждения коронавируса сразу у десяти сотрудников заведения, этом сообщает «Аджарское телевидение».
«Указанное кафе прекратило работу до тех пор, пока выздоровеет персонал», - сказала замглавы Центра общественного здоровья Аджарии Нона Эпадзе.
За последние сутки в Грузии было зафиксировано 1 808 случаев заражения коронавирусом. Из них почти 9% приходятся на Аджарию, в черноморском регионе зарегистрирован 161 факт – это самый большой суточный показатель по автономии за несколько последних месяцев.
По мнению эпидемиологов, в общей циркуляции до 30% приходится на штамм «дельта», отличающийся высокой заразностью. Именно этот вариант коронавируса сегодня был диагностирован у нескольких иностранных туристов, отдыхавших в Батуми. Все их контакты установлены, а сами граждане проходят лечение в одной из городских клиник.
Заместитель министра здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе говорит, что на данном этапе увеличения обращаемости в больницы не фиксируется. По ее словам, в случае необходимости для ковид-пациентов в стационарах добавят койки.
За сутки на Северном Кавказе умерли 56 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 56 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1182.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 26 человек, в Дагестане - восемь, в Ставропольском крае - семь, в Кабардино-Балкарии и Чечне по четыре, в Карачаево-Черкесии - три, в Адыгее и Калмыкии по два летальных случая.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 12 133 человека с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего – в Адыгее.
- Ставропольский край + 253 (60 494 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 232 (55 534)
- Дагестан + 197 (38 902)
- Калмыкия + 109 (23 204)
- Чечня + 119 (14 194)
- Кабардино-Балкария + 72 (25 864)
- Северная Осетия + 56 (17 954)
- Ингушетия + 53 (16 873)
- Карачаево-Черкесия + 52 (21 587)
- Адыгея + 39 (15 604)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 290 210 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 17 июля, выявлено 5 933 115 заболевших коронавирусом.
В Австрии шестеро полицейских осуждены за избиение уроженца Чечни
В Вене шестеро полицейских получили от восьми до двенадцати месяцев условного заключения за нападение, фальсификацию доказательств и превышение служебных полномочий. Их признали виновными в избиении уроженца Чечни в игорном зале в районе Вена-Фаворитен в январе 2019 года.
О нападении стало известно после того, как в июле 2020 года в СМИ появилась видеозапись с камеры наблюдения, установленной в игорном зале, пишет Austria Today. На видео двое полицейских избивают выходца из Чечни, тот не сопротивляется. Еще несколько людей в форме стоят рядом и не вмешиваются.
Пострадавший оказался в больнице. Как пишут местные СМИ, его травмы были незначительными и не подлежали регистрации. Однако через несколько месяцев оператор медицинского учреждения потребовал, чтобы полиция возместила расходы на лечение. Изначально выходца из Чечни обвинили в клевете на полицейских, по после публикации видео нападения в СМИ прокуратура прекратила производство по делу о клевете.
Двое полицейских получили 12 и 10 месяцев лишения свободы условно за злоупотребление служебным положением и нанесение телесных повреждений. Двое их коллег получили по десять месяцев за злоупотребление служебным положением и фальсификацию доказательств, а еще двое обвиняемых получили по восемь месяцев условно за злоупотребление служебным положением. Решение может быть обжаловано.
- 10 июля перед посольством России в Вене состоялся митинг в поддержку политических заключенных, применения пыток в местах отбывания наказания и нарушения прав человека в Чечне. Его участниками стали 12 человек, призвавшие власти Евросоюза реагировать на каждый случай политического преследования активистов в России, а также пыток в СИЗО и колониях.
- В апреле этого года в Вене более трехсот человек потребовали остановить депортации беженцев и расследовать смерть 38-летнего чеченского боксера Али Хациева, который ранее скончался в австрийской тюрьме.
Власти США расследуют возможную атаку России на дипломатов в Вене
Власти США расследуют причины появления странных болезненных ощущений у 24 американских чиновников, работающих в Вене. У них проявились неспецифические симптомы, схожие с так называемым «гаванским синдромом», ухудшением здоровья дипломатов, которое может быть связано с воздействием России.
Проблемы со здоровьем у дипломатов, сотрудников разведки и других чиновников в Вене начались вскоре после инаугурации 46 президента США Джо Байдена в январе этого года, передают журнал New Yorker и агентство Associated Press. Правительственные агентства США называют проявление симптомов у сотрудников «аномальными или необъясненными инцидентами со здоровьем», однако в частных беседах глава ЦРУ Уильям Бернс называет их не инцидентами, а атаками, - утверждает New Yorker.
«Гаванский синдром» назван так по инцидентам в столице Кубы, где с конца 2016 года американские дипломаты сообщали о сильных головных болях, тошноте, усталости и ухудшении координации и слуха. В 2018 году аналогичные симптомы появились у сотрудников консульства в Китае, в конце апреля 2021 года телеканал CNN сообщил, что два похожих случая были зафиксированы на территории США.
Высокопоставленные чиновники как в администрации бывшего президента Дональда Трампа, так и в администрации Байдена уверены, что американцы могли быть атакованы Россией. Журнал Politico в мае сообщал, что организаторами может выступать российская военная разведка ГРУ, однако точных доказательств этому пока нет.
Американские власти подозревают, что «гаванский синдром» может быть результатом воздействия на чиновников звуковых или микроволновых волн. По состоянию на начало лета было известно о 130 чиновниках, пострадавших от синдрома, в это число не входят нераскрываемые данные о возможных пострадавших из ЦРУ.
Вена - один из центров мирового шпионажа из-за присутствия в городе офисов ряда международных организаций. Американское посольство и подъезды к нему хорошо охраняются, отмечает New Yorker, однако сотрудники живут за пределами его территории, где могут быть более уязвимы для воздействий со стороны.
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