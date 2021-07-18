Кучава намерен возобновить слушание главы МВД лишь в том случае, если на сессии «прекратится политическая активность»

Правящая команда намерена возобновить заседание и слушание министра внутренних дел лишь в том случае если в парламенте Грузии прекратится политическая активность, в том числе и со стороны журналистов.

Как заявил председатель парламента Грузии Каха Кучава, если есть желание, чтобы глава МВД ответил на вопросы, после чего предполагаются и политические выступления, политическая активность, в том числе и со стороны журналистов, должна прекратиться.

По словам Кучава, в противном случае позиция правящей команды такова, что сегодня заседание должно быть прекращено. После этого заявления был объявлен получасовой перерыв.

По информации «ИнтерпрессНьюс», в зале заседаний парламента Грузии с балкона журналистов был вывешен баннер с надписями: «Накажите насильников», «Возьмите на себя политическую ответственность».

Оппозиционные депутаты держат в руках плакаты с изображениями умершего оператора «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.