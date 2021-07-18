Баннер преткновения. Глава грузинского МВД ушел без доклада

Представление доклада главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури по поводу событий 5 июля в парламенте так и не состоялся. Начало его выступления сопровождалось острой полемикой и физическим противостоянием между парламентариями, и, в конце концов, было отложено на неопределенный срок.

Приезд в парламент главы МВД сопровождался беспрецедентными мерами безопасности. По периметру здания были выставлены плотные кордоны полиции – прежде всего, для недопущения критически настроенных представителей СМИ в здание. Позднее в зал заседаний попали лишь журналисты с постоянной аккредитацией.

Свой доклад министр начал с соболезнований в адрес близких погибшего оператора ТВ «Пирвели» Лексо Лашкарава. Но продолжить ему не дали: представители прессы вывесили с балкона баннер с требованием наказания виновных, а оппозиционные депутаты окружили трибуну с фотографиями погибшего оператора в руках.

На это последовал жесткий ответ «Грузинской мечты», которая, примерив на себя роль стражей порядка, попыталась силой оттеснить протестующих от трибуны. В результате силовых стычек часть портретов была разорвана. В ходе последовавших далее непродолжительных дебатов «Грузинская мечта» потребовала безусловного снятия баннеров, угрожая в противном случае закрыть заседание. На это было выделено полчаса.

В итоге, назначенное на полдень выступление министра, от которого общественность должна была услышать ответы на вопросы по следам событий 5 июля, так и не состоялось. В кратком выступлении спикер Каха Кучава обвинил оппозицию и СМИ в неподобающем для стен законодательного органа поведении:

«То, что мы увидели сегодня, было целенаправленной попыткой срыва сессии. Это очень печально, потому что во время перерыва я слышал заявления политических групп, что их целью не было задавать вопросы и выслушивать ответы. Они выразили протест, на который имели право, и проигнорировали требование вернуться к нормальному режиму работы. Далее протест продолжается от лица СМИ, обязанностью которых является освещение сессии. Продолжение рассмотрения вопроса в таком режиме нецелесообразно, поэтому я объявляю сегодняшнюю сессию закрытой».

Сразу после этого заявления Вахтанг Гомелаури срочно покинул парламент, после чего с периметра были сняты сотни полицейских.

По мнению оппозиции, у министра ожидаемо не было аргументированных ответов на острые вопросы оппозиции. Поэтому фактическое бегство Гомелаури по причине вывешенного баннера выглядит крайне несерьезным, говорит лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе:

«"Грузинская мечта" – это антигосударственная сила, которая поощряет и планирует насилие. Г-н Гомелаури прятал всю полицию, когда проявлялось насилие по отношению к журналистам, но в день, когда он пришел в парламент, огромные кордоны правоохранительных органов окружали нас вокруг этого здания. Тогда он не пытался защитить журналистов, а сегодня все ресурсы полиции были брошены на защиту бывшего охранника Иванишвили. Сегодня его смутил протест журналистов, но мы не припоминаем, чтобы он был смущен насилием в отношении журналистов. Наша фракция вызвала этого человека до 5 июля, и он не пришел, зная о готовившемся насилии, свидетелями которого мы стали, опасаясь его сорвать».

Со схожими заявлениями выступили и другие представители оппозиции: фракции «Нацдвижения», а также партии «Лело».

У партии власти своя аргументация. По мнению депутата Гиви Миканадзе, действия оппозиции изначально были направлены на срыв заседания.

«В регламенте не говорится о том, можно или нет разворачивать баннер, но там отмечено, что, когда докладчик выходит на трибуну, ему не должны мешать выражать свое мнение члены парламента. Соответственно, заранее спланированная акция оппозиции, которую мы расценили как своеобразный перформанс, была направлена непосредственно на то, чтобы министру не позволили отвечать на вопросы», – подытожил Миканадзе.

На фоне сегодняшнего противостояния нашлась и сила, которая попыталась набрать политические очки, обвинив обе стороны. Речь идет о партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария, представитель которой Леван Долидзе на своей странице в Facebook опубликовал пост следующего содержания:

«Еще одно доказательство того, что тактика правящей силы и «Национального движения» однообразна и взаимовыгодна – ложь, крики, ссоры и насилие! То, что происходит сегодня в зале парламента, не решает ни проблем страны, ни проблем наших граждан!»

Пока неясно, состоится ли когда-нибудь доклад министра внутренних дел по поводу событий 5 июля. Окончательное решение в ближайшие дни должно принять бюро парламента.