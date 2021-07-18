«Явно очередные бандитские разборки»

Два человека погибли, один ранен в результате перестрелки, которая произошла вечером 17 июля в Новом районе Сухума. МВД Абхазии проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание лиц, причастных к преступлению. Состояние раненного Аслана Зухба оценивается как средней тяжести.

Генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по факту произошедшей перестрелки в Новом районе Сухума вечером 17 июля. Об этом «Эху Кавказа» сообщил помощник министра внутренних дел республики Бадра Айба.

По данным МВД, 17 июля в 19:54 у дома №8 по улице 30 сентября в Новом районе имела место перестрелка, в результате чего в Центральную республиканскую больницу с огнестрельными ранениями были доставлены трое граждан. Гудалия Руслан Инварбеевич, 1975 г.р., и Дзиба Беслан Леонидович, 1976 г.р., скончались, в отделении реанимации медики продолжают бороться за жизнь Зухба Аслана Игоревича, 1995 г.р.



На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и специалисты экспертно-криминалистического центра МВД. По приказу министра внутренних дел Дмитрия Дбар личный состав МВД был поднят по тревоге, объявлен план-перехват. Однако о результатах оперативно-розыскных мер, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления, пока не сообщается. На момент публикации этого материала никакой официальной информации о ходе расследования от Генпрокуратуры Абхазии не поступало.

Как сообщили «Эху Кавказа» в Минздраве Абхазии, медики оценивают состояние здоровья Аслана Зухба как средней степени тяжести, ему была проведена операция. В настоящее время он находится в условиях стационара Центральной республиканской больницы, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Аслан Зухба в последние годы несколько раз попадал в сводки МВД. Так, 16 марта 2020 года сотрудники правоохранительных органов в г. Сухуме предприняли попытку остановки автомобиля «Тойота» без государственных номерных знаков, который двигался с превышением скоростного режима. На законные требования сотрудников милиции водитель не отреагировал и продолжил движение по ул. Воронова. Преследуя автотранспортное средство, в момент максимального сближения сотрудники милиции узнали пассажира «Тойоты» Аслана Зухба. На требования остановить автомобиль в сторону сотрудников милиции были произведены выстрелы из огнестрельного оружия. Данная автомашина была угнана 12 марта 2020 года. По подозрению в совершении угона автотранспортного средства сотрудники милиции задержали Айнара Зухба, Мизана Зухба, Аслана Зухба и Гарри Авидзба. Следственные органы обвинили их в посягательстве на жизнь сотрудников милиции и незаконном обороте огнестрельного оружия.

И совсем недавно о встрече с заключенным Асланом Зухба в СИЗО рассказала адвокат Жанна Шенкао на пресс-конференции, которая прошла в Ассоциации журналистов Абхазии 15 июня. В своем блоге на «Эхе Кавказа» от 28 июня журналист Изида Чаниа написала:

«Адвокату, прибывшему в СИЗО для встречи со своим подзащитным, устроили без ее согласия встречу с осужденным Асланом Зухба... Заключенный Аслан Зухба в СИЗО «Дранда» допросил адвоката Жанну Шенкао. Поводом для этого стало подозрение в том, что это она под ником «Сатаней» публикует в «Фейсбуке» достаточно оскорбительные посты в адрес руководства всей правоохранительной системы».

Один из интернет-пользователей форума «Абхаз-авто» так охарактеризовал ситуацию:

«Явно очередные бандитские разборки. Сами выбирают такую жизнь, никто насильно не заставляет. Чисто по-человечески жаль».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осети