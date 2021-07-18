Абхазское МВД обнародовало подробности перестрелки в Новом районе Сухуми

Министерство внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия обнародовало подробности расследования по факту имевшей место 17 июля в Сухуми перестрелке, в результате которой были убиты двое граждан.

Согласно материалам уголовного дела, "17 июля примерно в 20.00 часов Гудалия Руслан Енварбеевич, Гудалия Игорь Енварбеевич, Авидзба Гарри Хиударович и Зухба Аслан Игорьевич, вооруженные огнестрельным оружием и боеприпасами, которые незаконно перевозили группой лиц по предварительному сговору, на автомобиле марки «Nissan Skyline» под управлением Аслана Зухба в сопровождении трех лиц, следовавших на двух автомобилях, прибыли к пивному бару на пересечении улиц В. Лакоба и 30-е Сентября на встречу с Дзыба Бесланом Леонидовичем. В ходе встречи между Бесланом Дзыба и Гудалия Русланом, Гарри Авидзба и Асланом Зухба произошла ссора, переросшая в драку. После чего, Беслан Дзыба из имевшегося огнестрельного оружия неустановленного образца умышленно совершил убийство Руслана Гудалия и причинил огнестрельное ранение Аслану Зухба. Игорь Гудалия, наблюдавший за происходящим из салона автомобиля, также вооруженный автоматическим оружием неустановленного образца, действуя из мести, общеопасным способом, произвел не менее 10 выстрелов в помещении пивного бара, в результате чего совершил убийство Беслана Дзыба", - говорится в сообщении на официальном сайте МВД.

В отношении Игоря Гудалия по признакам преступления, предусмотренного п. «е» ч. 2 ст. 99 УК возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК уголовное дело возбуждено в отношении Гудалия Руслана, Авидзба Гарри, Зухба Аслана и Гудалия Игоря. Последний задержан 18 июля текущего года, также взят под охрану находящийся на лечении в Центральной Республиканской больнице Зухба Аслан. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению места нахождения и задержанию Гарри Авидзба продолжаются.