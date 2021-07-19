«Действуя из мести». Расследование стрельбы в Новом районе

Правоохранительные органы Абхазии задержали подозреваемого в убийстве во время перестрелки в Новом районе Сухума 17 июля Игоря Гудалия, родного брата одного из убитых участников «разборки». Еще один участник инцидента – Гарри Авидзба – объявлен в розыск.

Перестрелки в Сухуме с убитыми и ранеными происходят с пугающей регулярностью, и почти всегда они связаны с незаконным оборотом огнестрельного оружия. Вооруженные люди ходят по городу, сидят в ресторанах и кофейнях, стреляют друг в друга и в отдыхающих.

17 июля этого года около восьми вечера произошла очередная разборка, во время которой двое участников «разговора» были убиты, а один ранен.

Старший инспектор отдела информации и общественных связей МВД Милана Нармания рассказала «Эху Кавказа» о событиях, имевших место у пивного бара на пересечении улиц Лакоба и 30-го сентября в Сухуме:

«Согласно материалам уголовного дела, 17 июля примерно в 20.00 в г. Сухуме Гудалия Руслан Енварбеевич, Гудалия Игорь Енварбеевич, Авидзба Гарри Хиударович и Зухба Аслан Игоревич, вооруженные огнестрельным оружием и боеприпасами, которые незаконно перевозили группой лиц по предварительному сговору на автомобиле марки Nissan Skyline под управлением Аслана Зухба в сопровождении трех лиц, следовавших на двух автомобилях, прибыли к пивному бару на пересечении улиц В. Лакоба и 30-е сентября на встречу с Дзыба Бесланом Леонидовичем. В ходе встречи произошла ссора, переросшая в драку. После чего Беслан Дзыба из имевшегося огнестрельного оружия неустановленного образца умышленно совершил убийство Руслана Гудалия и причинил огнестрельное ранение Аслану Зухба. Игорь Гудалия, наблюдавший за происходящим из салона автомобиля, также вооруженный автоматическим оружием неустановленного образца, действуя из мести, общеопасным способом произвел не менее 10 выстрелов в помещении пивного бара, в результате чего совершил убийство Беслана Дзыба».

По данным источника, знакомого с обстоятельствами произошедшего, между Бесланом Дзыба и Русланом Гудалия был давний конфликт, и ссора в пивном баре могла возникнуть в связи со старыми обидами. Когда-то оба участвовали в разрешении земельного спора, в ходе разбирательства Дзыба и Гудалия, по информации источника, сильно повздорили.

Руслан Гудалия отбыл срок заключения за разбой и хищение оружия, освободился в феврале этого года.

Вчера в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали Игоря Гудалия, жителя села Ачандара Гудаутского района, брата убитого Руслана Гудалия. Поиски Гарри Авидзба продолжаются. Предварительное следствие ведет прокуратура г. Сухума.

Раненого Аслана Зухба доставили в Республиканскую больницу и на следующий день прооперировали. По имеющейся информации, он ранен в бедро. Зухба взят под охрану.

Двое участников инцидента в Новом районе – Зухба и Авидзба – в марте 2020 года, по версии предварительного следствия, поучаствовали в другой перестрелке – с сотрудниками правоохранительных органов. 17 марта 2020 года прокуратурой Сухумского района в отношении Гарри Авидзба, Аслана Зухба и еще двоих – Мизана Зухба и Айнара Зухба – были возбуждены уголовные дела по статьям: «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «незаконное ношение, хранение и перевозка огнестрельного оружия в составе группы лиц». По данным следствия, 16 марта около двух часов ночи сотрудники уголовного розыска пытались остановить за превышение скорости в Сухуме автомобиль, в результате началась погоня, пассажир преследуемого авто сделал несколько выстрелов в воздух. При попытке задержания сотрудникам МВД было оказано сопротивление.

28 июня этого года судья Сухумского районного суда Александр Степанов вынес всем четверым обвиняемым оправдательный приговор в связи с непричастностью к совершенному преступлению и вернул уголовное дело прокуратуре для установления лиц, совершивших данное преступление. Генеральная прокуратура не согласна с приговором и обжалует его, на этой неделе кассационное представление на предмет его отмены будет направлено в Верховный суд Республики Абхазия.

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