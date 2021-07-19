«Несостоявшаяся сессия» раскрывает планы власти

В историю абхазского парламентаризма вписана новая страница – срыв заседания парламента 16 июля 2021 года. Этот эпизод вежливо называют «несостоявшейся сессией», но то, что я видела в парламенте, было больше похоже на саботаж девяти провластных депутатов, проголосовавших против проведения внеочередной сессии, инициированной 12 коллегами. Они даже не попытались обсудить вопросы, вынесенные на рассмотрение.

Думаю, это событие заслуживает отдельного внимания, так как столь откровенно против интересов страны и народа еще никто не выступал, во всяком случае, в абхазском парламенте. Но все в жизни когда-то случается в первый раз.

Что же это за вопросы, которые стали поперек горла пропрезидентской части депутатов, и почему? Давайте разбираться с повесткой, ставшей камнем преткновения.

На заседании планировалось рассмотреть четыре пункта: три обращения к президенту Аслану Бжания и законопроект о перечне стратегических объектов, которые не подлежат продаже. Наверное, последней фразой я уже все сказала, и можно было бы не продолжать, но и все остальные темы, проигнорированные депутатами, столь важны для страны, что имеет смысл остановиться на каждой по отдельности.

Одно из непринятых обращений касалось экстренных и неотложных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Депутаты предложили ряд решений по противодействию распространению пандемии, в числе которых – контроль на государственных границах, которые сегодня распахнуты настежь и для больных, и для здоровых. Конечно, эта мера скажется на туристическом буме, связанном с тем, что правительства всех стран, кроме Абхазии, пытаются остановить распространение пандемии и вводят ограничения. Но части абхазских депутатов плевать на то, что в стране больницы заполнены, болеют дети и ежедневно умирают люди.

Во втором непринятом обращении президенту предлагалось учредить новое Министерство энергетики, транспорта и связи. Уверена, что саботировавшие сессию пропрезидентские депутаты хорошо понимали, что создание такого министерства ограничит возможности прямого вмешательства в область энергетики министра экономики, забывшего о своих прямых обязанностях – планировании и прогнозировании, и занимающегося переговорами с «инвесторами». И, чтобы не пострадал имидж президента, верные Аслану Бжания (не избирателям) депутаты «вызвали огонь на себя».

Третье обращение двенадцати содержало рекомендации по выходу из энергетического кризиса. Депутаты предложили исполнительной власти представить стратегию развития энергетической отрасли. Инициаторы обращения рекомендуют президенту: привлечь к ответственности лиц виновных в энергетическом кризисе и нанесении материального ущерба обществу и государству в целом, запретить провайдерам предоставлять интернет-ресурсы майнерам для добычи криптовалют. Собственно, все предложения – это то, что правительство должно было сделать без подсказки, а тот факт, что оно этого не сделало, еще раз подтверждает, что восстановление энергетики не входит в планы власти. Она полтора года только и делает, что бьется над тем, чтобы объявить нашу энергетическую отрасль банкротом и продать по остаточной стоимости. И как же наказывать тех, кто блестяще справляется с поставленной президентом задачей?

Из третьего обращения к президенту логически вытекал проект закона о стратегических объектах. Я перечислю некоторые пункты этого проекта, и вы вместе со мной подивитесь наивности его инициаторов. В перечень непродажных должны были войти объекты энергетики, аэропорт, дороги, вокзалы и причалы. Депутаты решили еще раз напомнить исполнительной власти, что все эти стратегически важные объекты продавать нельзя, они должны остаться в собственности страны. Понятно, что эти напоминания только раззадорили группу поддержки президента в парламенте - не для того они участвовали в перевороте, чтобы отказаться от такой прибыльной акции.

Но поведению депутатов (ни оппозиционных, ни провластных) я не удивилась. Судя по перечню объектов, внесенных в проект закона, власть подозревают в желании распродать все до последнего тротуара. Конечно, закон об энергетике, принятый в 2017 году этим же парламентом почти единогласно и запрещающий распродажу крупных энергообъектов, значительно усложнил и удлинил путь к заветной распродаже страны оптом и в розницу за условный для бюджета рубль. И теперь президенту придется подсуетиться, чтобы сформировать свой карманный парламент, в котором не девять депутатов, а абсолютное большинство будет готово поддержать все обогатительные идеи от Аслана Бжания и его окружения – от продажи недвижимости иностранцам до добычи нефти и демаркации границ.

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