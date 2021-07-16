Пресс-конференция вместо внеочередной сессии: COVID-19, энергетика, спецобъекты

Абхазский парламент сегодня собрался для проведения заседания внеочередной сессии, которое инициировала часть депутатского корпуса. Но заседание не состоялось, так как большинство отказалось поддержать коллег. Тогда депутаты провели пресс-конференцию и рассказали о тех вопросах, которые хотели обсудить.

13 депутатов парламента инициировали проведение внеочередной сессии для рассмотрения четырех вопросов: о стратегических объектах, об обращении парламента к президенту, об экстренных и неотложных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и об обращении к президенту в связи с кризисом в энергетической отрасли.

Депутаты приступили к обсуждению законности созыва внеочередной сессии. Оно началось остро с выступления Батала Табагуа, который заявил, что «все вопросы повестки высосаны из пальца» и «никакой насущной необходимости в их обсуждении нет». Созыв внеочередной сессии он назвал «провокацией».

Лаша Ашуба тоже выступил против проведения внеочередной сессии, он процитировал перечень вопросов и условия созыва, по его мнению, для проведения такой сессии необходимо большинство депутатов – 15 человек, а вопросы предложенной повестки не совпадают с перечнем. Проведение сессии он считает незаконным.

Другие депутаты настаивали на том, что в перечне есть такой пункт, как «иное», и они имеют право обсудить любые вопросы, которые считают важными. За повестку проголосовали только 12 депутатов. Сессию не провели, большинство народных избранников разошлись по своим делам.

«Безответственный подход руководства при взрывном росте заболеваемости»

Но несколько депутатов решили провести пресс-конференцию и рассказать журналистам о том, что они хотели обсудить с коллегами.

Алхас Джинджолия констатировал тот факт, что туристический сезон в Абхазии и массовый приток отдыхающих начались на фоне резкого роста заболеваемости и тотального несоблюдения санитарно-эпидемиологического режима:

«Разгар туристического сезона и массового притока туристов и экскурсантов в Республику Абхазия мы встретили при полном отсутствии элементарных методов выявления признаков заболевания у въезжающих в республику. У нас регулярно проводятся массовые мероприятия, не соблюдается масочный режим и эпидрежим в общественном транспорте и в пунктах размещения и питания, отсутствует информационно-разъяснительная работа с населением о тяжести заболевания и мерах профилактики, все это неизбежно приведет к еще большему ухудшению эпидобстановки и числу летальных исходов среди инфицированных. Усугубляет ситуацию отсутствие у руководства республики видения приоритетного использования административных и финансовых ресурсов в борьбе с распространением коронавирусной инфекции для бесперебойного обеспечения лечебных учреждений необходимыми лекарствами и медицинскими материалами, для увеличения койко-мест в лечебных учреждениях и пропускной способности лабораторий».

Депутаты сообщили, что в республике уже восемь месяцев не работает координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции при правительстве Абхазии, премьер-министр не считает нужным его созывать для обсуждения ситуации и принятия решений. Работа оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции при Минздраве ограничивается публикацией сводок о числе заболевших и умерших.

Алхас Джинджолия назвал отношение руководства страны к проблеме ковида безответственным:

«Кроме того, бездействие координационного штаба по защите населения республики от коронавирусной инфекции, искажение статистических данных, выражающихся в отсутствии учета летальных исходов за рубежом, а также постковидная смертность как в республике, так и за ее пределами не позволяет определить реальный масштаб угрозы для населения и принимать своевременные эффективные меры. Подобный безответственный подход руководства республики в период бесспорно наступившей новой волны пандемии при взрывном росте заболеваемости и, соответственно, смертности несет прямую угрозу жизни и здоровью народа Абхазии».

Депутаты планировали предложить постановление и рекомендовать президенту вместе с кабмином незамедлительно возобновить работу координационного штаба, ввести обязательную термометрию для всех приезжающих в Абхазию и ПЦР-тесты для туристов. В случае выявления признаков заболевания запретить въезд иностранным гражданам и обязать проходить двухнедельный карантин граждан Абхазии, обеспечить контроль за соблюдением обязательного масочного режима. Необходимо ввести запрет на использование общественного транспорта при отсутствии масок у водителей и пассажиров, на проведение всех культурных, спортивных, развлекательных и торжественных мероприятий, на обслуживание во всех объектах питания в помещениях. Депутаты считают недопустимыми задержки в выплате зарплат медикам, работающим с ковидположительными пациентами, им надо увеличить вознаграждение. Депутаты предлагают увеличить пропускную способность лаборатории, усилить эпидемиологический контроль на всех объектах торговли и размещения отдыхающих, контролировать дезинфекцию объектов и организовать информационную работу с населением.

Про кризис в энергетике и изъятие оборудования у майнеров

Следующий документ, с которым ознакомили журналистов депутаты, касался вопросов энергетики. Алхас Джинджолия зачитал проект постановления, который обязывает правительство в десятидневный срок представить парламенту стратегию развития энергетической отрасли и программу выхода из кризиса:

«Президенту Республики Абхазия совместно с кабинетом министров и уполномоченным центральным органом управления в сфере энергетики в десятидневный срок представить в парламент стратегию развития энергетической отрасли республики и оперативные меры по выходу из энергокризиса, в том числе и методы снижения годового потребления на 500 млн кВ/часов. Рекомендовать президенту принять указ о запрете предоставления провайдерами интернет-ресурсов майнерам для добычи криптовалют. Рекомендовать президенту принять необходимые меры по привлечению руководителей центральных органов госуправления и подведомственных организаций в сфере энергетики к персональной ответственности за нанесение материальной ответственности энергоотрасли и государству в целом. Кабинету министров в десятидневный срок представить в Народное собрание информацию об объеме потребленного перетока электроэнергии, сумме и источниках покрытия образовавшегося внешнего долга».

Депутаты планировали поручить Генеральной прокуратуре провести комплексную проверку деятельности РУП «Черноморэнерго» и образовать парламентскую комиссию, которая проведет расследование по фактам грубого и массового нарушения должностными лицами законодательства республики.

Депутат Гиви Кварчия акцентировал внимание на том, что президент является гарантом Конституции и не должен нарушать законы страны. Но на одном из совещаний Аслан Бжания публично призвал правоохранителей изымать у майнеров их оборудование без оформления соответствующих документов, что является нарушением закона. Силовики начали его указание выполнять, и это вызвало у людей возмущение.

Спецобъекты, которые не подлежат приватизации

Из постановления в сфере энергетики, по мнению Алхаса Джинджолия, вытекает закон «О стратегических объектах республики Абхазия», а сорванная сессия, по его словам, не повод его не рассматривать. В проекте закона к стратегическим объектам относятся: имущество Министерства обороны, Службы госбезопасности, Министерства внутренних дел, МЧС, Агентства правительственной связи, а также объекты энергетики и оборонного производства, республиканские железные и автомобильные дороги и вокзалы, объекты системы авиации и взлетно-посадочные полосы, причалы, пристани, гидротехнические сооружения, маяки, объекты связи. Они не подлежат приватизации.

Депутат Валерий Агрба предложил парламенту перенести отпуск с августа 2021 года на март 2022 года в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в стране, но и это предложение не прошло, депутаты даже не стали его обсуждать.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осети