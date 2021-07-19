Ингурский вызов Зеленского

Пока за кулисами международной конференции в Батуми власти Грузии и оппозиция пытались убедить прибывшего в страну президента Европейского совета Шарля Мишеля в собственной правоте относительно внутриполитических событий в стране, на официальных мероприятиях в туристической столице Грузии поднимались важные для всего региона вопросы – в первую очередь безопасности. Визит в страну сразу двух президентов – Украины и Молдовы, которые так же, как и Грузия, имеют серьезные проблемы с Россией, придал конференции особую значимость.

«Из зоны конфликта – в зону возможностей», – премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на международной конференции под названием «Европейский путь Грузии», прошедшей в Батуми, обозначил амбиции нынешних властей страны. По его словам, всем понятно, что Черное море остается линией фронта на геополитической шахматной доске, и задача его правительства – превратить регион из проблемного в процветающий:

«Многие друзья присоединились к нам сегодня, чтобы поговорить о стремлениях Грузии, Украины и Молдовы к ЕС. Мы делаем все возможное, чтобы наши мечты сбылись. Я с нетерпением жду возможности обсудить обновленную трансатлантическую повестку дня и оценить ее важность для Грузии и региона. Давайте посмотрим на уроки прошлого года и на нашу коллективную борьбу с пандемией. Через взаимопомощь и дружбу мы эффективно противостоим общим глобальным вызовам. Мы сталкиваемся с проблемами, но, конечно же, знаем, что нельзя упустить момент, и мы должны проявлять бдительность, чтобы наши народы были в безопасности. Россия не прекращает попытки дестабилизировать ситуацию – начиная с выборов в США и заканчивая Украиной. Она так же действует в Грузии, где продолжает незаконно оккупировать 20% нашей суверенной территории».

Прибывшие в Грузию специально для того, чтобы принять участие в конференции президенты Украины и Молдовы Владимир Зеленский и Майя Санду, оба впервые, выступление грузинского премьера приветствовали. Но как-то сдержанно. А украинский лидер и вовсе наглядно показал, что свой визит в Грузию не намерен ограничивать вещанием с трибуны.

Владимир Зеленский совершил неожиданный блиц-визит на Ингурский мост. Причем сделал это сразу же по прибытии в Батуми. Никого из представителей высшего руководства Грузии среди сопровождавших его лиц замечено не было. Как сообщается на официальном сайте Зеленского, он прошел по Ингурскому мосту, который на сегодняшний день является единственным пунктом пропуска в регионе, и «имел возможность увидеть, как продолжается оккупация части суверенной территории страны». Позже, выступая на конференции, украинский лидер, в отличие от грузинского премьера, пафосным речам предпочел довольно жесткий тон:

«Я благодарю президента Мишеля за проведение заседания Совета 24 июня. Мы убедились, что для ассоциированного партнерства важно выполнение всех обещаний, данных Брюсселем. В то же время я повторяю, что три ассоциированные страны должны твердо стоять на своих позициях и осознавать общую боль. Этот вызов касается не только этих трех стран, но и континента в целом. В декабре должен состояться очередной саммит «Восточного партнерства». Это очень важно, но отсутствие со стороны Европейского союза стратегического видения целей «Восточного партнерства» делает этот формат не таким предметным, полуживым. Нам не нужен саммит ради саммита. У нас гибнут люди, у нас война. Нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы. И нам, честно говоря, непонятна целесообразность этого (саммита) в целом».

Разницу в выступлениях украинского президента и грузинского премьера заметили многие. Судя по комментариям в соцсетях, Ираклий Гарибашвили отстает с существенным отрывом. А противники «Грузинской мечты» и вовсе увидели в действиях Зеленского прямой вызов. Бывший заместитель генпрокурора Украины, член команды «варягов» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили – Давид Сакварелидзе считает, что своей прогулкой по Ингурскому мосту Зеленский продемонстрировал свое отношение не только к Москве, но и к нынешним властям Грузии:

«Очень смелый шаг со стороны Зеленского – поехать к линии оккупации в Грузии! Плевок в лицо не только Путину, но и его наместнику Бидзине Иванишвили. Последние девять лет вопрос оккупации в самой Грузии является табуированным. Власти Грузии его замалчивают и откровенно не замечают! Не говоря уже о демонстративных шагах по противодействию (актуализации вопроса оккупации)! Не помню ни одного случая, когда кто-либо из высших должностных лиц Грузии подошел бы к линии оккупации. Respect Володимир Зеленський. Обратите внимание, что с ним нет ни одного представителя высших эшелонов грузинской власти…. Боятся дразнить хозяев в Москве».

Неприятным могло показаться «Грузинской мечте» и выступление президента Молдовы. Майя Санду вспомнила новейшую историю собственной страны, отметив, что Молдову в свое время захватила олигархическая система, что нанесло репутации ее страны огромный ущерб:

«Я хотела бы вернуться к началу «Восточного партнерства» и напомнить вам, что в то время моя страна, Молдова, считалась успешной. Были большие надежды по поводу того, что на основании соглашения об ассоциации у нас будет развиваться демократия, сформируются демократические системы и все будет служить благосостоянию населения. Но, к сожалению, страна погрязла в коррупции. Олигархическая система и прочее привели к тому, что в Брюсселе начали понимать, что мы больше не успешный пример. Реформы остались на бумаге, дискуссии о демократии и антикоррупционных усилиях отправлялись в Брюссель только в красивых отчетах. Страна погрузилась в водоворот, который больше не позволял нам пользоваться возможностями ассоциации с ЕС. Без наказания и санкций Молдова потеряла репутацию. Мы больше не были надежным партнером, нас больше не считали страной, выполняющей взятые на себя обязательства».

Многие комментаторы усмотрели в выступлении Майи Санду намек на то, что Грузия сегодня идет по пути Молдовы. Правительство вынуждено оправдываться перед ЕС и США за нарушения прав человека, а также соглашения, гарантами которого выступили Брюссель и Вашингтон, параллельно уверяя, что уровень демократии в стране находится на пике.

Да и сам прибывший в Грузию президент Европейского совета Шарль Мишель, хоть и не стал отступать от законов дипломатии, тем не менее вполне четко дал понять: красивые речи Ираклия Гарибашвили должны быть подкреплены не менее красивыми делами его правительства и партии.

И, как отмечают наблюдатели, на этом фоне единственным представителем высшего руководства страны, все еще сохраняющим признаки проевропейского политика, остается президент Грузии. В результате последних событий Саломе Зурабишвили из фигуры, считавшейся полностью подконтрольной Бидзине Иванишвили, постепенно превращается в игрока, все больше напоминающего своего предшественника – четвертого президента Грузии Георгия Маргвелашвили версии 2.0.