Мишель любит троицу

Президент Европейского совета Шарль Мишель зачастил в Грузию. И явно не из-за знаменитого местного гостеприимства. Последние события в стране, вкупе с усиливающейся критикой со стороны стратегических партнеров, не сулят «Грузинской мечте» легкого разговора с верховным представителем ЕС. Но в правящей партии не видят причин для беспокойства.

Президент Европейского совета Шарль Мишель в ближайшее время посетит с очередным, третьим по счету в этом году, визитом Грузию. Об этом сообщил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в интервью телекомпании «Рустави-2».

Причиной предстоящего визита, очевидно, стали события 5 июля, а также форсированное назначение судей Верховного суда, что в корне противоречит ключевым пунктам соглашения, названного именем президента Евросовета. Тем не менее Кобахидзе уверяет: власти готовы предоставить Шарлю Мишелю исчерпывающую информацию о недавних событиях в стране и ходе расследования:

«Визит планируется, как я знаю, он прибудет в Грузию 18 или 19 июля. Мы непосредственно предоставим Шарлю Мишелю полную информацию по событиям 5 июля: какие риски ожидались и как действовали правоохранительные органы. Также мы предоставим информацию, перед какими рисками стояло государство после того, как насилие уже было совершено».

Справедливости ради стоит отметить, что Грузия в распорядке дня Шарля Мишеля не в числе эксклюзивных. До Тбилиси президент Евросовета посетит Ереван. А оттуда заодно заглянет в грузинскую столицу. Но то, что анонсировал визит именно Кобахидзе, многие в Грузии восприняли как попытку сыграть на опережение – то есть представить ситуацию с внезапным визитом как вполне ожидаемую и создать впечатление полной готовности аргументировать действия и заявления «Грузинской мечты» перед западными партнерами.

Но в Брюсселе и Вашингтоне, видимо, больше не хотят давать властям Грузии пространства для маневра. Европейские дипмиссии сегодня опубликовали письмо, отправленное министру внутренних дел Грузии Вахтангу Гомелаури. Причем среди получателей письма значатся также глава правительства Ираклий Гарибашвили и министр иностранных дел Давид Залкалиани.

Руководители представительств стран ЕС отмечают, что произошедшие 5 и 6 июля беспорядки в Тбилиси могут негативно отразиться на отношениях с ЕС:

«Уважаемый министр Гомелаури, мы обращаемся к вам с этим письмом, чтобы поделиться нашей обеспокоенностью по поводу недавних событий, бросивших тень на отношения между ЕС и Грузией и имидж Грузии как страны, защищающей базовые права человека».

Послы выразили сожаление о том, что власти Грузии публично не призвали к защите тех, кто мирно отмечал «Неделю достоинства», не предприняли других необходимых действий для предотвращения или сдерживания разжигающих ненависть высказываний и не обеспечили достаточную защиту активистов и журналистов. А также подчеркнули, что с тревогой наблюдали за осквернением флага Европейского союза у здания парламента Грузии:

«Этот флаг олицетворяет фундаментальные ценности, на которых стоят Евросоюз и отношения между Грузией и ЕС. Таким образом, нападение на флаг, которое произошло дважды, также является прямым нападением на демократические и проевропейские устремления Грузии».

И это уже не просто слова. Во всяком случае, именно так интерпретировали в оппозиционном спектре совместное заявление послов стран ЕС на фоне анонса визита в Тбилиси Шарля Мишеля. По мнению представителя «Единого национального движения» Левана Бежашвили, письмо – не что иное, как прямое требование, чтобы премьер-министр и представители правоохранительных органов взяли на себя политическую ответственность за события 5 июля:

«Сегодняшнее заявление Европейского союза было прямой дипломатической атакой и требованием, чтобы премьер-министр и представители правоохранительных органов взяли на себя политическую ответственность. Никто не будет иметь отношений с таким правительством. Поэтому они обязаны поставить интересы страны на первое место, взять на себя политическую ответственность и уйти в отставку».

Но в «Грузинской мечте» продолжают настаивать: поводов для беспокойства и отставок нет, а день ото дня все более критические заявления стратегических партнеров страны не что иное, как следствие дезинформации о деятельности власти. По словам вице-спикера от правящей партии Гии Вольского, «Грузинская мечта» полностью разделяет негодование партнеров:

«Что неуместно и неприемлемо для стран ЕС, так это масштабы и последствия насилия, которое произошло даже после нападений на журналистов, но ни действия, ни столкновения не новы для развитой демократии. Дело в том, что необходимо проанализировать, как отреагировала власть и адекватны ли меры, принятые против преступников. Наши позиции по этим темам едины. Я бы сказал больше: это не только несовместимо со стандартами ЕС, но и с природой нашей страны, эта форма насилия угрожает нашему будущему, и ее не следует повторять. Международные стандарты должны строго соблюдаться и соблюдаться всеми, независимо от политической группы, к которой принадлежит тот или иной человек, даже религиозными конфессиями. Наше будущее не в насилии, наше будущее в демократии. Санкции же должны иметь основу, такой основы нет».

При этом, если поводом для претензий со стороны ЕС и послужили события 5-6 июля, то главной причиной предстоящего визита Шарля Мишеля наблюдатели считают грубое нарушение соглашения от 19 апреля. «Мечта», несмотря на то, что одним из ключевых пунктов документа была приостановка избрания судей до окончания судебной реформы, продолжила назначения в ускоренном порядке, тем самым не только прямо нарушив положения соглашения, но и проявив неуважение к ЕС в целом и к Шарлю Мишелю в частности.

К слову, об этом говорит также тон открытого письма еще одного посредника на переговорах – посла США в Грузии Келли Дегнан. В опубликованном сегодня тексте отмечается:

«Решение парламента от 12 июля утвердить шесть кандидатур судей Верховного суда, несмотря на четкую договоренность политических лидеров в соглашении от 19 апреля «воздерживаться от назначений», вызывает крайнее разочарование. К сожалению, этот процесс выдвижения и назначения, а также неспособность провести всеобъемлющую судебную реформу, не соответствовали обязательствам, взятым на себя лидерами Грузии, включая правящую партию, добросовестно выполнять соглашение от 19 апреля… Односторонние законодательные изменения, в том числе принятые вопреки советам международных партнеров во время переговоров по соглашению от 19 апреля, несовместимы с буквой и духом соглашения».

Вице-спикер парламента, представитель партии «Граждане» Леван Иоселиани считает, что заявление посольства США будет иметь соответствующие политические последствия для правительства:

«Посольство США очень четко осознает возможность судебной реформы. Они сказали, что назначение судей противоречит соглашению и что эти люди не были выбраны инклюзивным образом, поэтому менее квалифицированные судьи занимают сейчас места в Верховном суде. Это не просто заявление, на мой взгляд, оно будет иметь соответствующие политические последствия для властей, потому что они должны были осознавать, что такое грубое решение этого вопроса неизбежно вызовет реакцию».

По словам депутата, в арсенале Америки есть множество инструментов, которые она может привести в действие. А ЕС уже указал, что под вопросом очередной транш финансовой помощи. Так что как бы ни бравировала «Грузинская мечта», третье пришествие Мишеля вряд ли обещает властям Грузии политический рай.