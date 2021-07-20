Зеленский собирает тройственный союз

Итоги Батумской конференции – премьер-министр говорит об успехах, но подробности успехов не разглашает. Украинский лидер Владимир Зеленский тоже не торопится делиться подробностями. Но сам визит президентов Украины и Молдовы в Грузию может стать началом нового союза.

Батумская международная конференция прошла очень успешно – с таких позитивных итогов начал сегодняшнее заседание правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Глава кабмина делился с министрами своими впечатлениями о встречах с президентами Украины, Молдовы и Европейского совета. Гарибашвили заверил: все важные вопросы, связанные с евроатлантическими перспективами Тбилиси, Киева и Кишинева, были обсуждены:

«Хочу ответить на вчерашнюю конференцию, которая прошла в Батуми. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить от имени нашего правительства президента Шарля Мишеля, президента Украины (Владимира) Зеленского и президента Молдовы г-жу (Майю) Санду. Это была очень успешная конференция, мы обсудили очень важные вопросы, касающиеся всех трех стран, перспективы всех трех стран и стремления, которые нас объединяют, а именно стремление к ЕС, отстаивание общих ценностей и объединение вокруг него в целом. Я считаю, что это был очень успешный визит руководителей дружественных стран, и я еще раз благодарю их».

В подробности своих бесед с Владимиром Зеленским и Майей Санду Гарибашвили вдаваться не стал. Но, речь украинского лидера и тем более его марш-бросок к Ингурскому мосту сделали Зеленского главным героем батумской конференции.

Впрочем, если верить бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, визит украинского президента до самого последнего момента был под большим вопросом. Причина – нежелание Тбилиси отпускать украинских яхтсменов, задержанных у берегов Грузии в прошлом году. Среди них был бывший офицер Службы государственной охраны Грузии. По некоторым данным, из нынешнего окружения Саакашвили. В итоге в день приезда Зеленского президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала всех фигурантов дела. Сам Саакашвили по этому поводу написал:

«Этот вынужденный акт был сделан под давлением президента Зеленского, который проявил принципиальную позицию и отменил двусторонний саммит Грузия-Украина, а также четко дал понять, что не будет принимать участие в другом саммите под эгидой Евросоюза, который был запланирован на следующий день и в котором также должна была принимать участие Майя Санду. Майя Санду несколько дней назад звонила в Киев и спрашивала, будут ли украинцы участвовать, потому что она тоже не собиралась прилетать, если Зеленского не будет. Евросоюз был вынужден тоже вмешаться и оказать давление на грузинские власти. По моей информации, самолет президента Зеленского взлетел только после того, как пришло сообщение об освобождении украинцев, и президент ждал до последней минуты, пока это сообщение не было подтверждено украинским посольством в Тбилиси, только после этого дав добро на вылет».

Впрочем, у Тбилиси не заладилось с Киевом и до инцидента с яхтсменами. И тоже не без участия Михаила Саакашвили. После того как экс-президент Грузии был назначен председателем Исполнительного комитета Украины, руководство Грузии отозвало посла для консультаций, которые, в свою очередь, откровенно затянулись.

И тогда ситуацию, как и в этот раз, тоже разрешила президент Грузии. На фоне эскалации напряженности у границ Украины, когда Москва проводила масштабные военные маневры, Зурабишвили с парламентской трибуны призвала вернуть посла и зафиксировать твердую поддержку Киеву со стороны Тбилиси.

Это произошло в апреле, а уже в июне сама президент отправилась в Киев, где и пригласила Владимира Зеленского на Батумскую конференцию. И тот, приехав, прямо дал понять: Киев не интересуют встречи ради встреч. А он, Зеленский, не склонен к реверансам и тостам о светлом европейском будущем. По словам президента Украины, пора превратить слова в реальные шаги и действия:

«Потому что если Брюссель и ЕС не демонстрируют железную поддержку европейских стремлений трех наших стран, тогда кое-кто демонстрирует железные мускулы своего оружия у трех наших государственных границ. И это, по моему мнению, угроза не только для наших трех стран, но и для всего континента».

Это было обращение в первую очередь к присутствовавшему в зале Шарлю Мишелю. Но не только. Наблюдатели считают, что Батумская конференция может положить начало взаимодействию Киева, Тбилиси и Кишинева с выходом на полноценное сотрудничество по вопросам деоккупации территорий всех трех стран и сближению с ЕС. Это может произойти уже в формате организуемого Украиной саммита «Крымская платформа», в котором, по предварительным данным, примут участие президенты Грузии и Молдовы.

И Владимир Зеленский, несмотря на жесткий тон и отказ от рисования картин ближайшего будущего в розовом цвете, все же надеется на успех европейского проекта для всех трех стран:

«Верю, что мы вместе с вами дойдем до цели. И вместе отметим пополнение европейской семьи тремя сестрами – Украиной, Грузией и Молдовой».

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, назвавший своей задачей превратить Черноморский регион из зоны конфликта в зону комфорта, в списках участников предстоящего саммита не значится. И это, считают многие в Грузии, к лучшему.