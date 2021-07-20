«А что власти должны были сделать – обстрелять мост?»

Помимо прочего, внимание абхазской общественности было привлечено в этот и предшествующие дни к делам международным. Так, находящийся с рабочим визитом в Никарагуа министр иностранных дел Абхазии Даур Кове выложил сегодня на своей страничке в «Фейсбуке» большую красочную подборку снимков о праздновании там 42-летия Сандинистской революции.

Еще 15 июля пресс-служба МИД Абхазии сообщила, что глава внешнеполитического ведомства страны отбыл с рабочим визитом в Республику Никарагуа. Затем была информация, что 17-18 июля в ходе визита Кове провел встречи с главами городов Гранада и Леон - Педро Варгасом и Роджером Гардианаом Вигилом. Стороны, в частности, обсудили перспективы установления побратимских отношений между городами Абхазии и Никарагуа.

Примечательно, что на сей раз среди абхазских интернет-комментаров нашлись недовольные: какое, мол, сейчас время кататься в Латинскую Америку, когда у нас такая тяжелая ситуация с ковидом? Им возразили: а что, Дауру Кове надо было отправиться в «красную зону» ковидного госпиталя и помогать там медикам? У каждого ведомства свои цели и задачи, а МИД что, должен был отказаться от поступившего приглашения никарагуанцев принять участие в их государственном празднике?

Кстати, это уже четвертый визит абхазских официальных лиц в латиноамериканскую республику. 3 сентября 2008 года Никарагуа второй, сразу после России, признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а через год были установлены дипломатические отношения между странами. Сандинистская революция – цепь событий, завершившаяся 19 июля 1979 года свержением режима Анастасио Сомосы в Никарагуа. С тех пор, вот уже 42 года, что, наверное, рекорд в современном мире, государство возглавляет Даниэль Ортега, которому нынче исполнится 76 лет.

Что касается групп в соцсети «Фейсбук», где одновременно участвуют и абхазские, и грузинские пользователи, то тут подавляющее большинство комментариев – как правило, ехидных – принадлежало последним. Типичными были такие: «МИД Абхазии – смешнее выражения в жизни не слышал»; «Щас аджику в дар поднесут» и так далее.

Но ситуация поменялась на прямо противоположную, когда в фейсбучных лентах абхазских и грузинских пользователей замелькали сообщения о том, что вчера президент Украины Владимир Зеленский, едва прибыв в Батуми для участия в международной конференции «Европейский путь Грузии», основная тема которой – соглашение Грузии, Украины и Молдавии в рамках «Ассоциированного трио», тут же, из аэропорта в сопровождении двух высоких грузинских должностных лиц направился к Ингурскому мосту, на границу Грузии с Абхазией. Тут уже, разглядывая фото Зеленского в сопровождении большой свиты на мосту, разглядывающего в бинокль противоположный берег реки, отвели душу абхазские остряки. Самым распространенным словом в их комментариях было «клоун». Вот несколько типичных комментариев:

«Заблудился малец»;

«Совместно помечтают»;

«Почему без бронежилета?»;

«Он с Донецком и Луганском уже все решил, теперь и с Абхазией решить хочет»;

«Он хотел посмотреть, по какому мосту убегали наемники из Украины в сентябре 93-го».

Сегодня МИД Абхазии отреагировал на вчерашнюю «инспекционную поездку», как шутили в Сухуме, Зеленского комментарием, в котором, в частности, сказано:

«Вряд ли следует искать какую-то логику или здравый смысл в данной инициативе команды Зеленского, если только не принимать во внимание желание украинского лидера продемонстрировать своим избирателям надуманный имидж «борца против оккупантов». Или Зеленский всерьез решил поделиться с властями Грузии своими рецептами урегулирования и налаживания ситуации в сфере безопасности? Российское военное присутствие в Республике Абхазия, которое так обеспокоило Зеленского, регулируется двусторонними абхазо-российскими соглашениями, не противоречит международному праву и никак не затрагивает территорию Грузии, не говоря уже об Украине. Что имел в виду президент Украины, говоря о нарушениях прав человека, видимо, так и останется загадкой».

Но общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии оказалась оперативнее. Правда, опубликованное вчера вечером заявление ее высшего совета было посвящено, как показалось вначале читателям, всецело другой теме – криминальной обстановке в Абхазии, но затем авторы вышли и на другие темы:

«Обращаем внимание нашего руководства на то, что, в то время как Абхазия погрязла в криминальных разборках, активизируются внешние враги нашей страны. Так, президент Украины Зеленский посещает государственную границу между Грузией и Абхазией по р. Ингур. Тбилисский и киевские режимы мечтают о реванше и выходят к границе, демонстрируя свои агрессивные намерения. Но высшее руководство страны проявляет удивительную беспечность и в этой ситуации даже не комментирует демарши грузинских и других иностранных политиков, происходящие непосредственно у наших границ. Между тем грамотные действия главнокомандующего, проведение учений Вооруженных сил, поднятых по тревоге, или просто полеты ВВС, могли бы отбить охоту у грузинских и иностранных политиков разыгрывать на государственной границе с нашей страной театральную постановку».

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с экспертом, членом Общественной палаты Абхазии и в прошлом одним из первых министров иностранных дел РА (МИД здесь был создан, кстати, более 28 лет назад, еще во время грузино-абхазской войны) Сократом Джинджолия. Относительно слов в заявлении «Аруаа» об «удивительной беспечности» высшего руководства страны он выразил недоумение:

«А что власти должны были сделать – обстрелять мост?»

Или, мол, развернуть на границе учения, когда Зеленский уже уехал в Батуми, а потом – в Киев? Что касается комментария МИДа Абхазии, то его, конечно, надо было сделать, и он появился. А про «марш-бросок» Зеленского на Ингур Сократ Рачевич сказал:

«Руководитель государства, фактически враждебного России и Абхазии, прибывает на границу с Абхазией и делает как бы прикидку, каким образом можно восстановить территориальную целостность Грузии. Видимо, для того, чтобы укрепить дух своих союзников, Зеленский решил прибыть на границу. Вот и все! И никаких, так сказать, последствий этого не будет. Всем понятно, что возможностей достичь этих целей ни у Грузии, ни у Украины нет».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия