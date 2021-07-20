«При жестком локдауне был бы результат, а так – это видимость борьбы с COVID-19»

«Больше всего похоже на борьбу с культурой, извините». В нашем сухумском опросе мы решили узнать, как оценивают жители Абхазии действующие антикоронавирусные меры.

– Вы понимаете логику действий властей по предотвращению распространения COVID-19 в Абхазии?

Амра Лакоя: Нет, к сожалению, я ее не понимаю. Я не понимаю, почему до сих пор играют свадьбы, проводятся вечера, после которых у нас лежат заболевшие семьи детей, которые закончили школу. Не понимаю, почему до сих пор не закрыта граница, хотя бы элементарно не мерят температуру, не требуют тесты. Люди сюда мчатся, людей очень много, забиты все рестораны в городе. В супермаркетах – безмасочный режим, никто ничего не контролирует, Гудаутская больница просто не справляется со всем происходящим. Общественность требует ужесточения правил и вообще контроля.

Гаяне: Проделывается работа по осведомлению населения относительно рисков, связанных с COVID-19. Проходила вакцинация населения. Выделены две больницы на территории Абхазии – это Гудаутская больница и Инфекционная больница в Сухуме. Безусловно, нужны ресурсы, которых просто не хватает, наверное, чтобы более комплексно подойти к решению вопроса. Были определенные послабления относительно ношения масок. Но сейчас ввели жесткие карантинные меры в общественных местах, в тех же магазинах, там обязательное ношение масок. Относительно недавно были введены такие условия.

Амра: Мне непонятно, почему закрыли учреждения культуры, когда везде столпотворение. Особенно удивило, что под приказ министра культуры попал Русский театр, Русдрам, где всегда на спектаклях соблюдаются санитарные нормы. В театре легче всего было регулировать поток зрителей. Там не было опасного скопления людей, которое могло спровоцировать увеличение числа ковид-больных по всей стране. Как это донести до тех, кто принимает решения? Если честно, я думала, что после подобного приказа министра культуры последует череда жестких ограничений во всех сферах. Но борьба с COVID-19 началась с учреждений культуры и там же застопорилась. При жестком локдауне был бы результат, а так – это видимость борьбы с COVID-19. И больше всего похоже на борьбу с культурой, извините.

Дима Басария: Я не понимаю логики не только властей Абхазии, но и вообще властей всех стран мира. По-моему, все страны просто под копирку повторяют какие-то меры. Логики нет, никто не знает, как бороться, как правильно эти меры использовать, которые больше усугубляют, чем облегчают эпидемиологическую обстановку.

Диана: Очень сложно сказать, что здесь есть какая-то закономерность во введении всех этих мер, потому что в некоторых случаях все доводится до абсурда. Где-то запрещается посещение театра, хотя там и предусмотрены меры, которые должны соблюдаться между людьми, находящимися в помещениях. В тоже время мы видим, что происходит на улицах, люди не хотят носить маски. В общественном транспорте, где из двадцати человек на двоих только маски. Здесь проблема, наверное, не в правительстве, проблема в нашем понимании того, как вообще нужно относиться к этой проблеме. Мы не придаем должного значения всему происходящему, я думаю, в этом и основная проблема.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия