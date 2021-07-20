Ираклий Хинтба: «Закрыть учреждения культуры – это не решение вопроса»

12 июля в силу вступил приказ Министерства культуры Республики Абхазия о приостановке деятельности подведомственных ему театров, музеев, библиотек, концертных и выставочных залов. На фоне переполненных ресторанов и тренажерных залов, а также столичной набережной, которую каждый день наводняют тысячи местных жителей и туристов, это привело к волне возмущений среди представителей закрытых культурных учреждений.

Отношение правительств разных стран к своим гражданам лучше всего проявляется в период кризиса. Пандемия коронавируса четко разделила мировые государства на тех, кто ценит человеческую жизнь, и тех, кому она безразлична. Можно сравнить, скажем, Австралию с населением 25 млн человек, где «вспышкой» называют 120 заболевших по всему материку коронавирусом людей, и тут же закрываются «границы» между городами, и Абхазию с населением 250 тысяч человек, где при 120 заболевших не предпринимается ровным счетом никаких мер.

Ситуация c коронавирусом в Абхазии ухудшается с каждым днем, и очевидно, что подход властей неэффективен.

12 июля в силу вступил приказ Министерства культуры Республики Абхазия о закрытии всех подведомственных ему учреждений. Но решение вызвало волну возмущения, наиболее активными выразителями которого оказались руководство и коллектив Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера.

Генеральный директор театра Ираклий Хинтба объяснил, что, по его мнению, не так с этим указом и почему он вызывает такую реакцию: «Я говорил с министром культуры на эту тему. Я ему сказал, что считаю это решение несправедливым, хотя он, как министр, имел право принять его. Поэтому я все-таки надеюсь, что этот локдаун продлится недолго. По крайней мере, всем через какое-то время должно стать очевидным, что закрыть учреждения культуры – это не решение вопроса. Если бы закрытие учреждений культуры шло в общей канве серьезных ограничительных мер, принятых на высшем уровне, то никто бы и слова не сказал. Просто сегодня складывается несправедливая, даже абсурдная ситуация для многих. Я на самом деле такого количества реакций людей на нынешнюю ситуацию даже предположить не мог. Нас просто заваливают сообщениями на наших аккаунтах в соцсетях. Люди действительно не понимают логики того, что происходит».

А происходит то, что если выйдите вечером, например, на сухумскую набережную, то погрузитесь в пеструю толпу из тысяч гуляющих. Люди обнимаются при встрече, будто никакого коронавируса нет. Все кафе забиты настолько, что иногда приходится записываться в лист ожидания, чтобы все-таки попасть в любимый ресторанчик. Масок нет почти ни на ком, часто это необходимое правило игнорируют даже работники заведений общественного питания и магазинов.

Ираклий Хинтба уточнил, какими последствиями грозит для театра временное закрытие:

«Конечно, мы сейчас столкнемся с большими проблемами. В первую очередь речь идет о том, что артисты не играют спектакли, а это значит, что они не получают должного ежедневного профессионального тренинга. Сейчас я буду думать о том, как загрузить артистов репетициями. Мы должны осенью выпустить два премьерных спектакля, вот они будут репетировать, и хотя бы таким образом мы сохраним наш уникальный творческий коллектив. Что касается иных последствий, то это, конечно, большие финансовые потери. Потому что лето – это высокий сезон, а в этом году в Абхазии небывалый наплыв туристов. Наш театр туристы обожают. До недавнего времени мы играли ежедневно. Эти финансовые возможности, которые мы могли бы получить, мы, конечно, использовали бы для выпуска спектаклей, для текущего ремонта здания, для поддержания его в должном состоянии. Просто государственное финансирование на уставную деятельность на этот год у нас уже закончилась. Нам как-то надо выживать во вторую половину 2021 года. И мы, естественно, собирались это делать за счет собственных внебюджетных средств. Сейчас эти средства для нас недоступны».

Директор литературно-мемориального музея Дмитрия Гулия Светлана Корсая соглашается с мнением Ираклия Хинтба и говорит:

«Когда нас закрыли, мы были уверены в том, что это часть комплексных ограничений. Потому что еще министр здравоохранения предложил ряд очень существенных мер, и мы думали, что точно так же, как министр культуры издал этот указ, все остальные министерства тоже введут ограничения. Но оказалось, что никаких ограничений никто не ввел, и только учреждения культуры закрылись. Мы, конечно, можем это все пережить и переждать. Однако я боюсь, что это не даст никаких положительных результатов, потому что может быть те 5-6 человек в день, которые приходили в наш музей, не придут, но остальные устраивают массовые мероприятия, а рестораны гудят. Нужно было ввести повсеместно ограничительные меры, хотя бы на 3-4 недели, чтобы немного спал рост заболеваемости. Потому что у нас коллапс: 196 заболевших за сутки для населения в двести с чем-то тысяч – это, я считаю, катастрофа!»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия