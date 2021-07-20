За рулем – мертвые души

После закрытия пункта пропуска «Раздахан» в течение года жители восточной части Ленингорского района оказались в изоляции. Они отрезаны от Грузии из-за административных ограничений, но и Цхинвале не стал для них ближе из-за отсутствия адекватного пассажирского сообщения. Однако и в этом скрывается целая интрига.

Когда граница с Грузией была открыта, ежедневно из Ленингора в Тбилиси совершалось 18 рейсов маршрутных такси. И это не считая легковых автомобилей, которые ежедневно пересекали пункт пропуска «Раздахан». Люди ездили на учебу, к врачу, в магазин, навещать родственников…

Пассажирское сообщение обеспечивали частники - не всегда рейсы были рентабельными, но в целом это был доходный бизнес.

В течение недели из Ленингора кроме 126 рейсов маршруток на Тбилиси совершалось еще три рейса на Цхинвал. После того как границу закрыли, произошли следующие изменения пассажиропотоков. Те, кто не выехал в Грузию, теперь на лечение и по магазинам стали ездить в Цхинвал. Увеличилось количество людей, которым нужно в столицу по делам – оформлять какие-то бумаги и т.п. При этом в районе резко сократилось количество легковых авто. После закрытия «Раздахана» авто с грузинскими номерами в основном выехали. Но даже если бы не выехали – в Цхинвал для них дорога закрыта.

В общем, возник дефицит пассажирского транспорта на направлении Ленингор- Цхинвал, и местные жители, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Меаракишвили, справедливо ожидали открытия дополнительных рейсов, но вместо этого их сократили до двух в неделю:

«Осталось два рейса – в понедельник и в пятницу, на старом раздолбанном УАЗике-таблетке. Из Ленингора выдвигается в восемь утра, в половине десятого прибывает в Цхинвал, а в 14 часов выезжает уже обратно. Но на вокзале надо уже быть хотя бы к 13 часам, потому что маршрутка набивается битком и можно просто не попасть на рейс. За два часа в городе трудно успеть что-то сделать. А не успеешь на обратный рейс – придется ехать на такси или ждать три дня следующую маршрутку.

– Дорого на такси?

– Из Ленингора в Цхинвал и обратно (около110 км) – 2000 рублей. А из Цхинвала может оказаться дороже, вчера с меня потребовали 4000 рублей, потому что, как сказал таксист, обратно он будет ехать пустой. В январе и вовсе целый месяц не было рейсов. Наша маршрутка разбилась из-за того, что ездила на летней резине, а новую машину нам не выделяли, пока я не пожаловалась президенту Бибилову. После его вмешательства пассажирское сообщение было восстановлено».

Вчера Тамара не попала на рейс. В здании автовокзала она зашла к руководителю ГУП «Управление автомобильного транспорта – Южная Осетия» Алану Дудайты, чтобы расспросить его, из-за чего такие сложности с общественным транспортом:

«Он говорит, что рейс нерентабельный, цена билета в 200 рублей не позволяет окупить расходы из-за маленького пассажиропотока. Я спросила его, сколько сегодня пассажиров выехало на маршрутке в Ленингор. Он вызвал кассира, та сообщила, что продала пять билетов. Я сказала, что это неправда – уехало двенадцать. Маршрутки всегда заполнены, даже табуретки ставим в проходах, чтобы все влезли. Поучается, 4800 рублей с рейса, как мне рассказывал водитель маршрутки, чтобы выйти в ноль, он должен заработать 1600 рублей с рейса. Значит, мы все-таки рентабельные и проблема в чем-то другом?»

До закрытия «Раздахана», говорит Тамара Меаракишвили, раз в неделю из Цинагара в Ленингор (около 40 км) ездила маршрутка. Цинагарцы приезжали в основном затариваться дешевыми грузинскими продуктами, ну и повидаться с друзьями-родственниками.

После закрытия «Раздахана» пассажиропоток сократился, и рейс закрыли из-за нерентабельности. Кроме того, исчезло и пассажирское сообщение между райцентром и жителями ущелий. До закрытия границы его обеспечивали частные маршрутки с грузинскими номерами. Теперь они выехали.

Получилось так, говорит Тамара, что Ленингорский район не только оказался изолирован от остальной республики, но и внутри района затруднено сообщение. Решение этой проблемы не составляет труда, считает Тамара Меаракишвили, но проблема в том, что она не входит в перечень мотиваций чиновников:

«Например, у нас в районе каждый, у кого есть блат в ЖКХ или в администрации, может бесплатно залить себе бак казенного бензина. А еще у нас куча народу числится водителями, но на самом деле не работают, только зарплату получают – это мертвые души. Но при этом нет никакой возможности снарядить еще один пассажирский рейс. Все сжирает коррупция, а люди мучаются из-за отсутствия нормальной инфраструктуры».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия