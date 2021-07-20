Коронавирус в Абхазии: 101 новый случай, два человека скончались

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 372 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 101 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 195 человек. Состояние 56 человек оценивается как тяжелое, 25 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутском ковид-госпитале скончались два человека - мужчина 61 и женщина 81 года.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 45 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 25 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 49, состояние 16 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 20 260 человек. Зарегистрировано 284 летальных случаев. Выздоровели 16 429 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.