Каху Каладзе призвали из защиты в нападение

Каха Каладзе на своей презентации как кандидата на пост мэра Тбилиси от «Грузинской мечты» присоединился к нападкам на независимые СМИ. Их, как и гражданских активистов, с одной стороны, и радикалов он фактически поставил на одну доску, обвинив в насилии.

Представление кандидатуры на пост мэра Тбилиси прошло на фоне беспрецедентных мер безопасности. Место презентации в парке Мтацминда было оцеплено полицией. Само мероприятие прошло в закрытом режиме, на которое, кроме лидеров «Грузинской мечты», были приглашены эпидемиологи и творческие знаменитости. Примечательно, что на отрезке к месту мероприятия представители «Мечты» и приглашенные гости демонстративно игнорировали любые вопросы журналистов.

Свое выступление действующий мэр начал с оценки событий 5 июля, фактически поставив знак равенства между действиями насильственных группировок и работой СМИ.

«Конечно, те люди, которые били вас 5 июля, подвергали вас насилию, наносили ущерб развитию страны и нашему завтрашнему дню. Но не меньшее зло - психологическое насилие, которое, к сожалению, наблюдается в нашем обществе на протяжении многих лет. Мы часто слышим, как унижают, клевещут, издеваются над людьми с разных телеканалов из-за политических или других взглядов».

Эти высказывания осудила «Хартия журналистской этики» в своем заявлении.

«Мы неоднократно выражали озабоченность по поводу агрессивной риторики политиков, которая создает в стране небезопасную среду для медиа-организаций и журналистов. Хартия призывает государственных деятелей не поощрять агрессию в адрес представителей СМИ и положить конец призывам о необходимости принятии норм, ограничивающих свободу слова и самовыражения. Мы призываем поддержать свободу СМИ и перейти к партнерскому, деловому режиму отношений», – говорится в заявлении организации.

Сторонние наблюдатели отмечают, что последняя скоординированная атака власти на независимые СМИ объясняется приближением предвыборного периода.

Гибель оператора ТВ «Пирвели» Лексо Лашкарава внесла дополнительную нервозность в действия власти, отметила исполнительный директор «Международной прозрачности –Грузия» Эка Гигаури:

«Разумеется, когда СМИ говорят в эфире о случаях молниеносного обогащения чиновников или, например, о том, что правительство очень плохо управляет пандемией, это создает им серьезный дискомфорт, поэтому их усилия направлены на ограничение деятельности журналистов. Понятно, что критично настроенные к властям СМИ освещают такие вопросы, которые приближенные к властям средства масс-медиа обходят молчанием. Поэтому последние действия власти выглядят как скоординированное нападение на независимые от них средства массовой информации. Все это, разумеется, весьма далеко от высоких стандартов демократии, которые подразумевают соблюдения свободы масс-медиа как движущей силы демократии».

Что касается шансов Кахи Каладзе на победу в гонке за пост мэра, то, по наблюдению политолога Гии Хухашвили, партийная элита «Мечты» фактически вынудила его повторно пойти на этот пост.

«Он лишает себя политического будущего, озвучивая непопулярную повестку дня «Грузинской мечты». Если он хотел оставаться в активной политике, ему надо было входить в альянс с бывшим премьером Георгием Гахария. По всей видимости, ему не оставили права выбора, угрожая раскрыть теневую работу мэрии. По всей видимости, будет второй тур, в котором шансы Каладзе все же высоки», – заявил политолог изданию IPN.