«Мечта» дала обет молчания СМИ

В нескольких городах Грузии представители СМИ провели сегодня акции с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Протесту журналистов часть депутатов от правящей партии противопоставила бойкот: они отказались отвечать на вопросы СМИ в парламенте. Именно там, к слову, в это воскресенье ждут главу МВД Вахтанга Гомелаури, который должен будет отчитаться о том, как действовало вверенное ему ведомство в ходе событий, имевших место 5 и 6 июля.

С требованием отставки правительства журналисты собрались у здания МВД. У ведомства их встретил полицейский кордон, который по численности чуть ли не превышал самих участников акции. Протестующие журналисты принесли с собой портреты погибшего коллеги – телеоператора Лексо Лашкарава, который скончался через неделю после событий 5 июля. Тогда представители ультраправых сил собрались в Тбилиси, чтобы сорвать Марш гордости, устроили погромы в офисах правозащитных организаций и избили представителей СМИ. В том числе Лексо Лашкарава.

«Наше главное требование все то же - отставка Ираклия Гарибашвили, который поощряет насилие. Делает это по сегодняшний день. В нем совершенно нет никакого раскаяния в связи с тем, что он сделал, в связи с тем, к чему он призывал, и в связи с тем, чем это завершилось именно из-за его заявлений, поощряющих насилие. Все люди, осуществлявшие насилие, должны быть наказаны (…) Борьба продолжится, власть услышит наш громкий голос, потому что все в этой стране должны раз и навсегда (запомнить), что закон нужно уважать», – сказала журналистка ТВ «Пирвели» Эка Мишвеладзе.

Накануне в эфире телекомпании «Рустави 2» председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что из 53 пострадавших 5 июля журналистов тяжело пострадали только шестеро. Он отметил, что в обществе ошибочно может сложиться мнение, что якобы все 53 получили серьезные травмы. Кроме того, Кобахидзе подверг критике руководителей телеканалов, обвинив их в спекуляции темой смерти Лексо Лашкарава.

Соратники Кобахидзе по партии решили не отступать от председательской линии. Даже пошли дальше – устроили бойкот представителям СМИ в парламенте.

«Вы стерли совершенно все грани между политической партией и телевидением», – сказал Михаил Сарджвеладзе, депутат от большинства, не замедляя шага, пока журналисты, следовавшие за ним к залу заседаний, продолжали задавать вопросы, так и оставшиеся без ответов.

К той же «стратегии» прибег и Давид Матикашвили. Правда, его вопросы СМИ застали уже не в коридоре, а в лифте.

«Я не буду вам давать комментарий. Как бы вы ни задали вопрос, каким бы провокационным он ни был, я вам не отвечу. Можно я уже уйду? Разве это не насилие, то, что вы сейчас делаете?» – спросил он у журналистов, столпившихся у дверей лифта.

В оппозиции полагают, что бойкот «Мечты» ни к чему хорошему не приведет. Подобное отношение к СМИ можно расценить как поощрение того насилия, которому они подверглись 5 июля, считают оппозиционные депутаты:

«Фактически этим они говорят своим сторонникам, что это нежелательные для них телеканалы и что при любой удобной возможности они могут снова совершить агрессивные действия по отношению к представителям этих каналов, к вам. Это очередное абсолютно неприемлемое подстрекательство», – сказал один из лидеров «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе.

События 5 и 6 июля в парламенте Грузии еще только предстоит обсудить. В воскресенье, 18 июля, перед законодательным органом должен предстать глава МВД Вахтанг Гомелаури. К слову, именно на его имя посольства 24 европейских стран и делегация Европейского союза в Грузии сегодня направили письмо. В нем, среди прочего, речь идет и о необходимости обеспечения безопасности представителей СМИ:

«(…) Мы напоминаем, что журналисты должны иметь возможность безопасно и надежно выполнять свою работу в любой демократической стране. Насилие недопустимо и не может быть оправдано», – говорится в заявлении.

В субботу в 6 часов вечера у здания парламента должна пройти очередная акция с требованием отставки правительства.