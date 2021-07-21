ЦИК зажигает огни

В Южной Осетии формируется новый состав Центральной избирательной комиссии. Члены комиссии еще не утверждены парламентом, но их имена уже известны. Местные эксперты обратили внимание на то, что костяк прежнего состава ЦИК от президента и партии «Единая Осетия» предложен и в новый Избирком.

Сегодня комитет парламента Южной Осетии по законодательству, законности и местному самоуправлению единогласно одобрил кандидатуру Эмилии Гагиевой, представленную президентом на должность нового главы Центризбиркома.

Своих представителей предложили в ЦИК и парламентские партии. По одному от «Народной партии», «Ныхас», «Единство народа», Компартии и депутатского объединения «За справедливость», еще две кандидатуры, а также и два депутата от партии «Единая Осетия». Всего семь кандидатур, парламент рассмотрит их сначала на президиуме, а затем и на сессии 23 июля. Неделю назад, 16 июля, Анатолий Бибилов своим указом назначил семерых членов Центральной избирательной комиссии от президента. В итоге из пятнадцати членов ЦИК десять представляют президента и партию власти.

Депутат Давид Санакоев считает нормальным, когда политические силы пытаются ввести в состав ЦИК как можно больше своих представителей, чтобы контролировать избирательный процесс. Проблема лишь в качестве этой силы, в том, как этот контроль в конечном счете отражается на выборах, или применительно к действующим властям – во что он их превращает. Давид Санакоев предлагает вспомнить, как, например, подконтрольный им Центризбирком провел парламентские выборы 2019 года.

ЦИК раздает желающим баллотироваться бланки документов, которые они должны заполнить. Пока идет сбор подписей и кандидаты готовят сведения о себе, Избирком категорически отказывается проводить разъяснительную работу о правилах заполнения формуляров. Зато когда кандидаты уже принесли документы в ЦИК, вдруг оказывается, что они заполнили не те бланки. То есть ЦИК устроил форменное мошенничество – раздал несоответствующие требованиям бланки, а потом на этом основании отказал гражданам в регистрации в качестве кандидатов. Проверить соответствие формуляров люди не могли, потому что никаких образцов заполнения и т.п. Центризбирком не вывесил. Примечательно, что у протеже партии власти все формуляры были правильного образца. Такое впечатление, что их раздавали тайно – только своим.

Избирательная комиссия придиралась к любым оплошностям, которые допустили при заполнении сведений кандидаты, и отсеивала их, не давая возможности исправить ошибки. Тогда все поняли, на что был расчет, когда ЦИК отказывался от разъяснительной работы.

Наблюдатели зафиксировали массу случаев, когда одному кандидату отказывали в регистрации из-за ошибки в заполнении, в то время как такие же оплошности у протеже от власти даже за ошибку не считали.

В результате этого произвола ЦИК отфутболил около половины изъявивших желание баллотироваться в парламент самовыдвиженцев. В первую очередь «гасили» ярких, харизматичных самовыдвиженцев, тех, кто мог составить конкуренцию или, если точнее, с кем не могли бы конкурировать товарищи от «Единой Осетии».

Сами выборы – это отдельная история. Есть один верный признак шельмования, о котором мне рассказал Дмитрий Ивако – айтишник, который отвечал за техническое сопровождение президентских выборов 2011 года, то есть знает эту кухню изнутри. По его уверениям, предварительные результаты президентских выборов известны ЦИК не позже 23 часов, то есть спустя три часа после закрытия участков. Чем больше после этого времени ЦИК затягивает с оглашением предварительных результатов, тем больше вероятность махинаций с результатами голосования.

Парламентские выборы 2019 года состоялись 9 июня, а их предварительные результаты были объявлены 13 июня. Эти выборы местные наблюдатели назвали самыми позорными за всю историю Южной Осетии, а их итоги не смогли оценить даже сами участники. Это был первый случай, когда партии так и не поняли, какое место они фактически заняли. Говорит Давид Санакоев:

«Среди тех представителей президента и партии «Единая Осетия», кто участвовал в предыдущем составе ЦИК, почти все перешли в новый состав. Это говорит о том, что президент и партия власти довольны их работой на прошлых парламентских выборах, считают, что они справились с поставленной задачей. Это может означать только одно – нас ждет избирательная кампания такого же качества, как и парламентская. Проблема в том, что, как в прошлый раз, не получится, потому что традиционно к парламентским выборам относятся не так внимательно, придирчиво, как к президентским. Наверное, потому что именно в руках президента сосредоточена вся полнота власти. На президентских выборах избиратель может и не простить те нарушения, которые он «проглотил» на парламентских. На фоне системного кризиса, утраченной властью легитимности злоупотребления на выборах административным ресурсом могут привести к печальным последствиям».

Не верит в беспристрастность ЦИК сопредседатель общественного движения «Союз Алания-Россия». Ему есть с чем сравнивать. Роланд Келехсаев избирался в парламент IV созыва и баллотировался на прошлых выборах в заксобрание. По словам Роланда Келехсаева, нетрудно представить, чего ждать от этого нового-старого ЦИК:

«Мы можем предполагать некоторые, скажем так, технические приемы, которые будет применять этот ЦИК с целью отсеять неудобных кандидатов и повысить конкурентность своего кандидата. Мы это уже наблюдали. Прежде всего, это игры с цензом оседлости, в отношении любого может всплыть справка, что он слишком долго отсутствовал на родине и нарушил принцип постоянного проживания. И доказать обратное в суде будет невозможно. Второй и самый простой способ слить конкурента – это «обнаружить» какую-то ошибку в подписных листах или в сведениях о кандидате. Как показывает практика, судиться бесполезно. Еще одна техническая возможность – это манипуляции с количеством избирателей и участием в голосовании граждан, проживающих в Северной Осетии. К этому надо готовиться».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия