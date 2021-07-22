Министр культуры Грузии вырвала микрофон у журналистки
0:00
0:00:29
0:00
Министр культуры Грузии Тея Цулукиани вырвала микрофон у журналистки оппозиционной телекомпании «Мтавари» и заявила, что не собирается его возвращать. Съемочную группу «Мтавари» после инцидента вывели из зала сенакского театра.
Министр культуры Грузии вырвала микрофон у журналистки
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.