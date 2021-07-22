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Министр культуры Грузии вырвала микрофон у журналистки

Министр культуры Грузии вырвала микрофон у журналистки
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Министр культуры Грузии вырвала микрофон у журналистки

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Министр культуры Грузии Тея Цулукиани вырвала микрофон у журналистки оппозиционной телекомпании «Мтавари» и заявила, что не собирается его возвращать. Съемочную группу «Мтавари» после инцидента вывели из зала сенакского театра.

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