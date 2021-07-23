Уход главы «Черноморэнерго»: состояние здоровья или несовпадение позиций?

Вице-премьер и министр экономики Абхазии Кристина Озган подписала приказ об освобождении с занимаемой должности генерального директора «Черноморэнерго» Михаила Логуа по состоянию здоровья. Но не для всех причина отставки убедительна, потому что Логуа неоднократно публично говорил о своей позиции по энергетике, которая шла вразрез с планами и заявлениями правительства.

Сегодня был опубликован приказ об освобождении с занимаемой должности генерального директора РУП «Черноморэнерго» Михаила Логуа и назначении исполняющим его обязанности Тенгиза Гирджинба, заместителя главного инженера «Черноморэнерго».

Известно, что еще вчера Михаил Логуа собрал коллектив «Черноморэнерго» и объявил о своем уходе, причиной он назвал состояние здоровья. Однако в Абхазии мало верят в уходы высокопоставленных чиновников с занимаемых должностей по состоянию здоровья или по собственному желанию. Тем более что все помнят о том, как Логуа уже уходил с поста вице-президента в декабре 2013 года, тогда всем тоже объявили, что причина его ухода – состояние здоровья. Но в промежутках между его отставками ничего не было слышно о том, что со здоровьем у него есть проблемы.

Экономист Ахра Аристава предположил, что причиной отставки Михаила Логуа может быть принципиальное несовпадение позиций его и руководства Абхазии:

«Если посмотреть в течение года на позицию Михаила Логуа по энергетике, мы видим: он неоднократно заявлял публично о том, что энергетика – это стратегическая отрасль, и на сто процентов она должна быть в собственности народа и государства. Это никак не соответствовало позиции правительства, частных инвесторов и всему прочему. Михаил Логуа – ветеран войны, конечно, мы можем предположить, что его позиция как патриота, как гражданина независимой страны, за которую он проливал кровь, не совпадала с позицией правительства. Потом, когда возник вопрос по Тимуру Гулия (председатель «АРУАА»), он же еще и взял его сторону и поддержал его. Знаете, ветеран ветерана всегда поддержит, потому что люди, которые по минам ходили и под артиллерийскими снарядами, знают цену этому».

Михаил Логуа – давний сторонник нынешней власти. На выборах в августе 2011 года он баллотировался в паре с кандидатом в президенты Александром Анквабом. Их тандем одержал победу, но долго на посту вице-президента он не протянул и через полтора года покинул пост.

На выборах в августе 2014 года Логуа работал в избирательном штабе кандидата в президенты Аслана Бжания, который в избирательной гонке уступил Раулю Хаджимба.

На выборах 2020 года Михаил Логуа снова поддержал кандидата в президенты Аслана Бжания. После его победы в июле 2020 года Логуа назначили генеральным директором РУП «Черноморэнерго». У него, как, впрочем, и у его предшественника Аслана Басария, не было опыта работы в сфере энергетики. Многие возмущались тем, что людей назначают на высокие должности не по признаку компетенции и профессионализма, а исходя из личных симпатий.

Сегодня исполнять обязанности генерального директора назначили профессионального энергетика Тенгиза Гирджинба, уроженца г. Очамчыры, выпускника агроинженерного факультета Абхазского государственного университета по специальности «электрификация промышленности и сельского хозяйства». С 2003 года он работал на разных должностях в РУП «Черноморэнерго», с 2020 года по настоящее время занимал должность заместителя главного инженера госкомпании. Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, дважды награжден медалью «За Отвагу».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия