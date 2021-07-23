Три фактора недоверия к Минкульту

В августе Министерство культуры Грузии приступит к эвакуации экспонатов, хранящихся в фондах Музея искусств им. Шалвы Амиранашвили. При этом что ждет историческое здание музея, – пока доподлинно не известно. Специалисты опасаются, что город может потерять его. О том, что здание Музея искусств действительно находится в плачевном состоянии, известно давно. Еще в 2017 году тогдашний министр культуры Михаил Гиоргадзе объявил, что планируется начать реабилитацию здания. В 2018-м в нем даже провели «прощальную» выставку перед закрытием.

Впрочем, руки у министерства дошли до музея только сейчас. Глава ведомства Тея Цулукиани, которая накануне в сенакском музее устроила «перформанс» – вырвала микрофон из рук журналиста «Мтавари» и отказалась его возвращать, заняла этот пост четыре месяца назад. В апреле же у музея искусств появился новый руководитель – Ника Ахалбедашвили. Министр дала задание в течение трех месяцев подготовить план восстановления музея. Согласно этому плану, в августе начнется эвакуация экспонатов, хранящихся в фондах, а сотрудники будут переведены в «безопасное место» – куда именно, пока не уточняется. В то же время главный вопрос – что ждет само здание, построенное в 30-х годах XIX века, – пока остается открытым.

«Что касается здания, здесь необходимы дополнительные исследования (чтобы установить), что еще можно спасти, а что – нет», – сказала Тея Цулукиани. Несмотря на очевидное отсутствие конкретики, ведомство опубликовало на своей странице в Facebook пост, начинающийся словами: «О ложной информации, касающейся «сноса музея». К посту прикреплены фотографии, демонстрирующие тяжелое положение, в котором находится здание, и изобличен тот, кто, по мнению министерства, в этом виноват. Виноваты предыдущие власти.

«Авторы лжи и скрывающиеся за ними другие лица таким образом пытаются перекрыть те плачевные результаты, к которым привело их бездействие. В частности, именно заправляющим каналом, распространяющим ложную информацию и авторам фальшивых возмущений в соцсетях было поручено, когда они были во власти, следить за состоянием памятников культурного наследия. А они не сделали ничего, чтобы спасти здание музея (так же, как и многие другие памятники)», – сказано в заявлении ведомства. В нем, как и в словах министра, в то же время конкретики относительно того, что ждет здание, – нет. Минкульт ссылается на заключение, подготовленное по его заказу компанией «Кариатида». Вот несколько из тех выводов, к которым пришли авторы экспертизы, обнародованной Минкультом: Укрепление флигеля здания, расположенного со стороны улицы Гудиашвили, будет связано с очень большими техническими трудностями и затратами, его укрепление, предположительно, будет нерентабельным.

Несущие конструкции флигеля, расположенного со стороны ул. Пушкина, накренены и деформированы, из-за чего сохранение и укрепление этой части здания невозможно.

Возможно укрепление лишь (той части здания, где расположен) центральный вход.

Само по себе использование слова «нерентабельно» (то, что не оправдывает расходов, не приносит прибыли, невыгодно) в контексте культурного памятника такого значения является нонсенсом, считает искусствовед София Киласония:

«Это огромная проблема этого министерства, министра, что мы имеем дело с такой неадекватностью и отсутствием понимания того, что является их ответственностью». Негативные ожидания искусствоведов, говорит София Киласония, обусловлены несколькими факторами. Первое – это то, что ведомство и его глава уже сказали по поводу музея и то сомнительное, по мнению специалиста, заключение, которое было подготовлено по заказу Минкульта. «У нас есть опыт, который показывает, что в конечном счете (от здания) останется только фасад. Поэтому мы однозначно не согласны с демонтажем какой бы то ни было части здания. Это означает его уничтожение (…) Это не просто симпатичное старое строение. Кроме того, что оно имеет очень большую архитектурную ценность, кроме того, что его облик свидетельствует о западной идентичности – о стремлении, амбициях заказчиков, приглашавших в свое время европейских архитекторов, кроме его совершенной стилистики и уникальности его архитектурного тела, – к этому строению имеют прямое отношение авторы идеи создания грузинского музея», – говорит искусствовед. Второй фактор, который, как говорит София Киласония, не дает оснований полагать, что судьба здания находится в надежных руках, – это то, как эта власть уже проявила себя в вопросе культурного наследия. А именно, уничтожила рудник Сакдриси, способствовала повреждению других памятников и продолжает осуществлять проект «Панорама Тбилиси», пожирающий идентичность города, говорит искусствовед. Собственно, с этим проектом связан и третий фактор недоверия. Разросшаяся по соседству с музеем искусств «Панорама Тбилиси» фактически оставила его один на один с этим монстром, говорит София Киласония: «У нас, естественно, есть подозрения, что эта территория, которая для кого-то является просто выгодной с коммерческой точки зрения территорией, а не местом, важным в плане идентичности и памяти (города), может быть предметом интереса Бидзины Иванишвили. И, естественно, мы не верим, что там, где есть интерес Бидзины Иванишвили, министр поставит интерес всего общества выше него».