Микрофон ТВ «Мтавари» и «мастер-класс» от министра Цулукиани

Все более скандальные и настораживающие формы приобретают отношения членов грузинского правительства с журналистами критически настроенных СМИ. Сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал их насильниками и партактивом Михаила Саакашвили и «Нацдвижения». Но он не смог превзойти министра культуры Тею Цулукиани. Накануне, находясь в Самегрело, она выхватила микрофон у журналиста ТВ «Мтавари» и предложила той, а потом и залу, вместе спеть дифирамбы основателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили. Курьез не только в том, что министр культуры позволила себе такой выпад, она еще и заявила, что отказывается возвращать микрофон телекомпании. А это, как говорят юристы, уже статья Уголовного кодекса.

К какому виду современного искусства отнести перформанс министра культуры Теи Цулукиани, уже вторые сутки бурно обсуждают в грузинских соцсетях. На мемы и фотошоп много времени не понадобилось – о них позаботилась сама министр. Кадры, на которых она в одиночестве стоит на театральной сцене в свете рампы и держит в руках микрофон ненавистного всем представителям власти ТВ «Мтавари», ретуши и дополнений не требуют. Более того, Цулукиани сделала селфи с этим микрофоном и выложила его на своей странице в Facebook, сообщив, что не вернет трофей и с его помощью теперь будет сообщать «о сделанных ею делах».

Было много и других реплик министра культуры, например, такая: пусть ТВ «Мтавари» наймет такого корреспондента, «которого невозможно будет разоружить». Но больше всех досталось региональному корреспонденту ТВ «Мтавари» в Самегрело Эмме Гогохия. Это у нее министр, смеясь, выхватила в зале Сенакского театра микрофон и сообщила, что теперь она – журналист, что в прямом эфире хочет поблагодарить Бидзину Иванишвили, а затем предложила Гогохия вместе с ней воспеть оду основателю правящей партии «Грузинская мечта»:

– Эмма, ну-ка, скажи: «Да здравствует Бидзина! Бидзинас гаумар...(джос)».

Но на этом злая шутка министра не закончилась. Второе действие постановки началось после завершения настоящего спектакля Сенакского драмтеатра имени Акакия Хорава. Кстати, она приехала туда, чтобы открыть 140-й сезон этого театра после полной реабилитации его здания фондом «Карту», принадлежавшим Бидзине Иванишвили.

Тея Цулукиани решила, что ее шоу должно продолжиться уже на театральной сцене с микрофоном ТВ «Мтавари» в руках. Вальяжно расхаживая по сцене, министр культуры, а с недавних пор – первый вице-премьер, вкратце рассказала, как отобрала его у Эммы Гогохия, как журналист отказалась говорить: «Да здравствует Бидзина!», и стала звать журналиста:

– Эмма, ты где, Эмма?

А в это время Эмма, выдворенная из зала, вызвала патруль и тщетно просила полицейских, чтобы они забрали у министра и вернули ей микрофон. «Зря они вызвали кого-то там», – сказала, стоя на сцене, Тея Цулукиани и предложила залу вместе с ней сказать спасибо Бидзине Иванишвили, перед тем как сообщить, когда она все-таки вернет микрофон хозяевам. Это произойдет, как следует из слов Цулукиани, после октябрьских муниципальных выборов и победы на них «Грузинской мечты»:

«Да здравствует Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта»! И я верну этот микрофон 3 октября, когда они навеки свалятся туда, где им место!»

И публика зааплодировала.

Депутаты от «Грузинской мечты» наотрез отказались сегодня от комментариев для критических СМИ.

«Какой ваш микрофон? Не знаю, что произошло, это не преступление», – отмахнулся премьер-министр Ираклий Гарибашвили и напомнил журналистам ТВ «Мтавари», «Пирвели» и «Формулы», что преступной была власть Михаила Саакашвили и «Нацдвижения», а они, журналисты, сейчас стали партактивом этой партии. А еще премьер-министр ответил на вопрос, почему до сих пор не пойманы организаторы гомофобных погромов 5 июля, жертвами которых стали более 50 журналистов:

«Вот вы сейчас применяете силу против меня, вы – насильники, это насилие. Государство было насильником во время Саакашвили, насилие совершалось над СМИ, бизнесом, над каждым гражданином. А при нас, если была драка на улице (5 июля), государство это предотвратило и задержало всех насильников».

Журналисты не остались в долгу, высказав премьер-министру, что он «гомофоб и ему должно быть стыдно за такие комментарии».

Поведение министра культуры Теи Цулукиани и реакцию других представителей власти на него резко осудили оппозиционеры и правозащитники. Лидер «Стратегии Агмашенебели», депутат Георгий Вашадзе напомнил министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури, что препятствие журналисту в профессиональной деятельности уголовно наказуемо и что поведение министра культуры тянет как минимум на статью «мелкое хулиганство»:

«Омерзительный, аморальный факт, выходящий за рамки всех норм и принципов. Я даже не знаю, с какой страной сравнивать это, я с таким поведением министра на публике нигде не встречался, не слышал. Вот пусть сейчас министр Гомелаури защитит мундир полицейского и пусть выпишет Цулукиани штраф в размере 4 500 лари или потребует в суде 15-дневное административное заключение для нее».

Убедившись, что министр не спешит возвращать микрофон, гендиректор ТВ «Мтавари» Ника Гварамия внес заявление в Генпрокуратуру. А перед этим обвинил власти в подстрекательстве к насилию против СМИ:

«Это не смешно, это очень опасный факт, прямой сигнал к началу новой волны силового воздействия на СМИ».

Начать хотя бы дознание по факту и воздержаться от агрессивных заявлений в адрес СМИ призвали и в Хартии журналисткой этики. Многие юристы, правозащитники отмечают, что инцидент выходит за рамки нелепой шутки. Говорит конституционалист, глава НПО «Институт демократического развития» Георгий Мшвениерадзе:

«Очень тяжело смотреть, когда так ведет себя вице-премьер страны. Она нарушает правопорядок и в то же время унижает журналистов, полицейских. Мы видели препятствие профессиональной деятельности журналиста. А то, что был отобран микрофон, который, кстати, стоит немалых денег, можно квалифицировать как присвоение чужой вещи. Если бы у нас в стране были независимые прокуратура и МВД, наверное, сегодня микрофон уже был бы изъят у министра. А власть еще со вчерашнего дня должна была сделать строго осуждающие заявления. Но, к сожалению, мы все знаем, что в этой стране правоохранительные органы – политический инструмент в руках власти».

В чем еще раз убедились многие наблюдатели, предрекая очередную критику со стороны западных партнеров и снижение международных рейтингов по свободе СМИ с учетом преследования журналистов 5 июля, смерти оператора ТВ «Пирвели» Лексо Лашкарава и реакции на все это правительства «Грузинской мечты».