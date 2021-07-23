Каприз президента или подготовка к злоупотреблениям?

Заседание парламента Южной Осетии, на котором предполагалось рассмотреть представленную президентом кандидатуру нового главы ЦИК Эмилии Гагиевой и утвердить состав избирательной комиссии, было сорвано из-за отказа оппозиционных депутатов участвовать в заседании. Спикер парламента Алан Тадтаев поспешил обвинить оппозиционных депутатов в очередном бойкоте, в попытке разговаривать с пропрезидентской фракцией на языке ультиматумов. В свою очередь оппозиция заявляет, что виновником срыва сессии является партия власти, которая в очередной раз продемонстрировала неспособность к сотрудничеству.

Сегодня в 11 часов должно было состояться заседание сессии парламента Южной Осетии. В повестке дня среди прочих законопроектов – утверждение квоты парламента в ЦИК и голосование по представленной президентом кандидатуре нового главы Избиркома Эмилии Гагиевой. Но сессия была сорвана. По версии спикера парламента Алана Тадтаева, из-за бойкота части депутатов:

«Сессия вновь сорвана. Нет кворума. Сегодня депутаты заявили, что не придут на сессию. Я считаю такой поступок неприемлемым и еще раз призываю депутатов вернуться в правовое русло. На повестке дня много важных законопроектов, и теперь мы снова не сможем реализовать много важных вопросов. Парламент не тот орган, где путем ультиматумов можно решать какие-то вопросы. После долгого бойкота мы с трудом вернулись в нормальное русло работы, и, как видим, такие действия со стороны части депутатов вновь повторяются», – сказал спикер.

Глава законодательного органа призвал еще раз депутатский корпус вернуться в правовое русло и прийти на сессию парламента, напомнив, что они являются народными избранниками и обязаны работать во благо народа, цитирует спикера Татдаева информагентство «РЕС».

Возмущенный бойкотом вице-спикер Владимир Келехсаев, со своей стороны, предложил произвести самороспуск парламента, подчеркнув, что так работать невозможно: «Люди от нас ждут работы, а мы их подводим». А по мнению первого вице-спикера парламента Петра Гассиева, такая ситуация ведет к хаосу и тупику: «Депутаты, по-моему, не понимают, к чему все это может привести».

У оппозиционного депутата Давида Санакоева, кому адресованы упреки коллег, другая версия произошедшего:

«Многие из депутатов считают, что представленная президентом кандидатура на пост главы ЦИК не соответствует этому посту. Несмотря на наше несогласие, чтобы не срывать работу парламента, была достигнута договоренность: каждая фракция и депутатское объединение выставляет от себя по одному кандидату в ЦИК, а партия власти – двух кандидатов. То есть по одному от партий «Народная партия», «Ныхас», «Единство народа», Компартии и объединения «За справедливость» и двое от «Единой Осетии». Всего семь членов ЦИК от парламента.

– Когда эти договоренности были достигнуты?

– На прошлой сессии.

– «Единая Осетия» в них участвовала?

– Конечно, в лице спикера парламента. На сессии Алан Тадтаев объявил, что в пятницу парламент будет избирать членов ЦИК от парламента и голосовать по кандидатуре председателя Избиркома. После сессии председатели всех фракций зашли к спикеру и сказали: «Вы сейчас будете представлять своих кандидатов, мы – своих. Давайте, чтобы не нарушать работу парламента, договоримся: два члена ЦИК от вашей партии, по одному от остальных фракций». Он тогда согласился. На этом мы договорились – чтобы не было передергиваний ни в одну, ни в другую сторону. Договоренности выдерживались на заседании парламентского комитета по законности и законодательству, когда оглашались имена кандидатов, потом их подтвердили на президиуме сегодня в 10 утра, но перед началом сессии мы узнали, что партия власти отказывается выполнять обещания и не будет поддерживать наших кандидатов».

Между окончанием президиума и началом сессии несколько минут. Что произошло за это время? Кто-то из членов партии «Единая Осетия» рассказал депутатам от оппозиции о готовящемся обмане. По словам Давида Санакоева, во фракции «единоосов» хватает таких, кто стыдится вероломства своего партийного начальства и такими предупреждениями о готовящемся обмане пытается дистанцироваться от подобных историй.

Предупрежденные депутаты перед сессией задали спикеру прямой вопрос: подтверждает ли он договоренности, и получили в ответ нечто вроде – каждый сам решает, за кого голосовать. Депутаты (те же четырнадцать, что бойкотировали сессии на протяжении пяти месяцев) в ответ заявили, что отказываются принимать участие в голосовании. Для них это единственная возможность настоять на соблюдении соглашения, потому что без них законодательное собрание не набирает кворум.

Спикер Тадтаев в свою очередь взял тайм-аут и перенес сессию на 14 часов. Депутаты, с кем я говорил сегодня, убеждены: спикер взял перерыв, чтобы доложиться президенту о сложившейся ситуации и получить инструкции. Анатолий Бибилов накануне вылетел в Москву, чтобы посмотреть боксерский поединок с участием Мурата Гассиева. В 14 часов спикер подтвердил оппозиции отказ от договоренностей, депутаты покинули зал заседания, сессия не состоялась.

Пожалуй, самое непонятное в этой истории – в чем смысл срыва договоренностей? По ним президент и партия власти получали десять из пятнадцати голосов в ЦИК, даже шестнадцать с учетом «Единства народа», плюс место председателя комиссии. Чего не хватило?

По информации депутата Амирана Дьяконова, все дело в личной неприязни президента к некоторым из предложенных оппозицией кандидатов в ЦИК:

«Сверху была спущена информация, что конкретные люди из наших кандидатов не должны пройти, соответственно, было принято решение голосовать против них, и нам не оставалось иного выхода, кроме как сорвать сессию.

– Вы можете назвать имена этих кандидатов?

– Алан Пухаев от «Народной партии» и Тимур Кокойты от объединения «За справедливость».

У депутатов есть две версии относительно причин сегодняшнего скандала. Первая – оптимистическая. Это каприз президента. У него есть причины, например, недолюбливать Тимура Кокойты – последовательного критика действующего президента, и он просто не хочет видеть его в ЦИК. Этого вполне достаточно – Анатолий Бибилов уже не в первый раз демонстрирует такую взбалмошность, неспособность к компромиссам.

Версия вторая – пессимистическая. Часть депутатов убеждена, что партии власти и ее лидеру на предстоящих выборах президента необходим абсолютно подконтрольный ЦИК, без намека на разногласия и особые мнения членов комиссии. Такие требования, считают сторонники этой версии, предполагают злоупотребления административным ресурсом, нарушения, которые должен будет нивелировать ЦИК.

Вечером после сессии «Народная партия», «Ныхас» и депутатское объединение «За справедливость» опубликовали в социальных сетях специальное обращение к гражданам республики, в котором изложили свою версию произошедшего и заявили, что «приняли решение не участвовать в заседании сессии парламента до возврата процесса в конституционное русло».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия