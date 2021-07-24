Омбудсмен Грузии осудила съемку журналистами несовершеннолетних детей премьера

Народный защитник Грузии Нино Ломджария прокомментировала жалобы на журналистов, озвученные пресс-службой премьера Ираклия Гарибашвили, заявив о недопустимости нарушения прав несовершеннолетних детей государственных служащих, передают «Новости-Грузия».

«Насколько бы объективные и справедливые претензии не существовали по отношению к конкретному публичному лицу, во время освещения событий или же выражения протеста обязательно должны быть защищены интересы несовершеннолетних членов их семей.

Вмешательство в частную и семейную жизнь детей, освещение деталей повседневной жизни без их согласия, что выходит за рамки объективного интереса, является недопустимым и не входит в обязанности государственных должностных лиц и их семей.

Соответственно, призываю представителей СМИ действовать, соблюдая стандарты журналисткой этики, и уважать неприкосновенность личной жизни детей во время поиска информации и работы над вопросом», - написала Ломджария в Facebook.

В пятницу глава пресс-службы премьер-министра Нино Гиоргобиани разместила в социальной сети видео, на котором, по ее словам, съемочная группа телеканала «Пирвели» пытается взять интервью у несовершеннолетних детей Гарибашвили, когда те гостили в Кахетии у родителей премьера.

Гиоргобиани подчеркнула, что журналисты не только задавали вопросы, но и преследовали сыновей политика в возрасте 6 и 11 лет. Кроме того, по ее словам, они производили «скрытую съемку двора дома».