Коронавирус в Грузии: 2 617 новых случаев, скончались девять пациентов

В Грузии за минувшие сутки выявлено 2 617 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 43,3 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 6,03%, за последние две недели – 5,55%, а за последнюю неделю – 6,15%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 400 698.

Более 56% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 1 485. В Аджарии выявили 236 случаев заражения, в Имерети – 220, в Квемо Картли – 153, в Кахети – 152, в Шида Картли – 123, в Самегрело и Земо Сванети – 111, в Мцхета-Мтианети – 45, в Самцхе-Джавахети – 44, в Гурии – 31, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 17.

От ковида умерли еще 9 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 665.

Выздоровели 869 человек, их общее число выросло до 371 434.

На данный момент в Грузии 23 573 активных случая коронавируса. Из них 4 963 пациентов (более 21%) проходят лечение в больницах. Состояние 956 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 210 человек. 1 564 гражданина (более 6,6% активных случаев) остается в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 17 046 лечатся на дому.

В карантинных пространствах размещен 51 человек, в самоизоляции остаются более 15,6 тысячи. Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 24 июля достигло 398 454. Это более 10,7% от всего населения Грузии.