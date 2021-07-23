Грузинский бизнес поддерживает массовую вакцинацию

С понедельника Грузия приступит к массовой вакцинации населения, об этом было заявлено после заседания Координационного совета правительства в пятницу. Представители бизнеса пообещали максимально содействовать этому процессу, чтобы избежать введения локдауна. Но введения некоторых ограничений, учитывая резкий рост числа инфицированных COVID-19, не избежать, говорят эпидемиологи.

В ночь на субботу в Грузию прибудет полмиллиона вакцин фирмы Pfizer, в результате существующие запасы вырастут до двух миллионов доз. По словам главных эпидемиологов страны, этого вполне достаточно для преодоления 60%-го порога вакцинации.

К настоящему моменту в Грузии полностью вакцинировано около 136 тысяч человек, или примерно 2% населения старше 16 лет. При этом четвертые сутки подряд число выявленных инфицированных стабильно превышает две тысячи случаев в день. По данным The New York Times, по показателю прироста случаев инфицирования на 100 тысяч населения за последние семь дней Грузия находится на 13-м месте в мире.

По мнению главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, непростая ситуация обязывает власти принять все меры к соблюдению масочного режима во избежание доведения ситуации до черты, за которой неминуемо последует введение новых ограничений:

«Маска остается лучшим средством защиты. Да, конечно, приятно без нее гулять по морскому бульвару, но там, где невозможно соблюдать дистанцию, я рекомендую не снимать маску и на свежем воздухе. И, конечно, критически важно отказаться от массовых застолий. Мы не можем подвергать риску столько людей, пока в Грузии бушует пожар».

В свою очередь, заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе повторил убеждение, что запрет на передвижение был и остается самой эффективной мерой предотвращения распространения инфекции:

«Ограничения (на передвижение) показали свою эффективность. До отмены ограничений вирус не был так распространен, заметили? Таким образом, они имели смысл, когда мы не могли предложить общественности альтернативные средства защиты. Сейчас они появились, однако это не означает, что надо расслабиться».

В этот раз представители бизнеса не только полностью солидарны с эпидемиологами, но и идут дальше, предлагая введение разнообразных поощрительных мер для колеблющихся в вопросе вакцинации.

Каха Хазарадзе, основатель крупнейшего розничного холдинга ICR, считает, что Грузии следовало бы пойти по пути Франции, которая ввела ограничения на передвижение непривитых людей.

«И без сегодняшнего анонса с 1 июля в стране находилось свыше миллиона доз, но население не спешит вакцинироваться. Схожая ситуация была во Франции, где были введены особые ограничения, где в закрытые помещения – рестораны, клубы, торговые центры – перестали допускать людей, которые не были вакцинированы. Это послужило дополнительной мотивацией. Думаю, это необходимо, так как в противном случае ничто не сможет остановить рост числа заболевших, и в следующем месяце мы окажемся в неизбежной ситуации введения жестких ограничений», – сказал Каха Хазарадзе.

Всеобщая вакцинация является единственным выходом, так как очередного локдауна туристический сектор не переживет, говорит Шалва Алавердашвили, основатель Федерации отелей и ресторанов.

«Общая задолженность нашего сектора за время пандемии превысила 4,5 миллиардов лари. Мы за вакцинацию, так как иначе турист не приедет. Но темпы настолько неудовлетворительны, что, думаю, мы потеряем и этот сезон. Новые ограничения полностью нас разорят», – подытожил эксперт.

Крупные промышленные предприятия Грузии также выразили готовность максимально содействовать процессу вакцинации. В эту пятницу руставский «Азот» стал первым предприятием, сотрудники которого могут организованно проходить вакцинацию против коронавируса, без предварительной регистрации на сайтах Минздрава. В первый день было привито более 100 человек.

В ближайшее время вакцинация будет проводиться не только в Рустави, но и в других регионах Грузии, где сотрудники частного сектора смогут получить вакцины в организованном порядке.