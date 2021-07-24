На вакцину Pfizer за 6 часов в Грузии зарегистрировались более 134 тысяч человек

Как сообщили Общественному вещателю Грузии в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья, по состоянию на 18:00 по Тбилиси на вакцину Pfizer за шесть часов зарегистрировались более 134 тысяч человек. Регистрация продолжается, к этому времени доступными остаются около 18 тысяч доз Pfizer.

Сегодня в Грузии в 12:00 по Тбилиси началась регистрация на первую дозу «Pfizer», а непосредственно процесс вакцинации начнется 26 июля. Привиться вакциной «Pfizer» граждане могут в 37 медицинских учреждениях в масштабе всей страны. Вакцина «Pfizer» доступна людям от 16 лет и старше.

Две дозы «Pfizer», необходимые для полного курса вакцинации, ставятся с интервалом 21-28 дней. Забронировать визит на вакцинацию препаратом «Pfizer» можно на электронном портале - booking.moh.gov.ge.

Проконсультироваться по вопросу вакцинации от COVID-19 также можно по телефону горячей линии - 15 22.

Окончательное подтверждение предварительного бронирования будет отправлено гражданам в течение 24 часов посредством короткого текстового сообщения.

Согласно решению правительства США и президента США Джо Байдена, Грузии переданы в дар 500 тысяч доз вакцины «Pfizer».