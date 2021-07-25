Коронавирус в Грузии: 2 061 новый случай заражения, скончались 23 пациента

В Грузии за минувшие сутки выявили 2 061 новый случай заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 31,2 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 6,6%, за последние две недели – 5,66%, а за последнюю неделю – 6,3%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 402 759.

Почти 50% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 030. В Аджарии выявили 299 случаев заражения, в Имерети – 190, в Кахети – 128, в Квемо Картли – 120, в Самегрело и Земо Сванети – 89, в Шида Картли – 62, в Мцхета-Мтианети – 62, в Самцхе-Джавахети – 41, в Гурии – 35, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 5.

От ковида умерли еще 23 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 688.

Выздоровели 1 654 человека, их общее число выросло до 373 088.

На данный момент в Грузии 23 957 активных случаев коронавируса. Из них 5 069 пациентов (более 20%) проходят лечение в больницах. Состояние 947 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 210 человек. 1 697 граждан (более 7% активных случаев) остается в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 17 191 лечится на дому. В карантинных пространствах размещен 71 человек, в самоизоляции остаются более 16,6 тысячи.

Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 25 июля достигло 402 765. Это более 10,8% от всего населения Грузии.