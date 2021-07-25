Крестниками патриарха Грузии сегодня станут еще около 1,6 тысячи детей

В тбилисском кафедральном соборе Пресвятой Троицы – Самеба – сегодня, 25 июля, пройдет 63-е по счету массовое крещение, сообщает телеканал «Имеди». Крестниками патриарха Грузии Илии Второго станут его около 1 600 детей. В 20:00 он благословит их.

Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Целью данной инициативы называется улучшение демографического положения в стране.

К этому времени у Ильи Второго почти 41 тысяча крестников, сообщают «Новости-Грузия». Первое массовое крещение младенцев состоялось 19 января 2008 года в Самеба в Тбилиси. Из-за пандемии коронавируса на короткое время традицию прервали, но вскоре возобновили.

Сегодняшнее массовое крещение в Самеба организовали на фоне тяжелейшей эпидемиологической ситуации. Ежедневно число новых случаев заражения коронавирусом в Грузии превышает 2 тысячи. Заняты до 85% мест для ковид-пациентов в больницах страны. При этом специалисты признают, что дети более подвержены заражению новыми штаммами COVID-19 и основная нагрузка приходится на педиатрические отделения.

В Минздраве Грузии до сих пор не комментировали действия Патриархии.