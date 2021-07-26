«Надеюсь, наши спортсмены еще порадуют нас успехами»

Летние Олимпийские игры 2020. «Эхо Кавказа» решило узнать, следят ли пользователи социальных сетей за одним из важнейших спортивных событий в мире.

– Следите ли вы за летними Олимпийскими играми?

Мари: Да, я смотрю Олимпиаду. К сожалению, не в прямом эфире, не успеваю из-за работы. Конечно, я болею за наших ребят, и очень жаль, что те, на кого возлагали большие надежды, не смогли получить медали, но впереди еще много выступлений, и мы знаем, что хоть одну золотую медаль мы точно сможем получить. А вообще, мне нравится смотреть не только на выступления наших спортсменов, слежу и за успехами атлетов из других стран. Самые интересные для меня виды спорта – это плавание и гимнастика.

Георгий: Нет, я не смотрю Олимпийские игры. Спорт меня не особо интересует. Да, конечно, я могу порадоваться за наших спортсменов, когда они достигают больших высот и прославляют нашу страну на весь мир, но за их выступлениями я обычно не слежу. Да и не до этого сейчас, во всем мире пандемия, ситуация хуже, чем в прошлом году, когда и было принято решение отложить Олимпиаду, не понимаю, зачем нужно было проводить ее сейчас?! А в нашей стране все еще хуже, людей нельзя отвлекать таким образом от ужасающей ситуации в государстве, сейчас думать нужно не о спорте, а о том, как выжить.

Бачо: Я болею за наших спортсменов всем сердцем и душой. К сожалению, не всегда получается смотреть их выступления в прямом эфире, но всегда пересматриваю соревнования или читаю об их успехах в интернете. Конечно, я рад, что нам уже удалось получить две серебряные медали, но нужно думать и о золоте. Одна медаль у нас точно будет, Лаше Талахадзе на этой Олимпиаде нет равных, я уверен в том, что он в очередной раз станет чемпионом. Интересно посмотреть выступление Нино Салуквадзе, ведь после этого она планирует закончить спортивную карьеру. Надеюсь на победы наших дзюдоистов. В общем, всем спортсменам желаю удачи, много золотых медалей и призовых мест.

Татьяна: Слышала об успехах наших дзюдоистов, чему очень рада. Думаю и надеюсь, что и другие спортсмены, гимнасты, например, и остальные дзюдоисты порадуют нас еще какими-то успехами.

Александр: Олимпиаду не смотрю по одной простой причине – лето вышло насыщенное на спортивные события. Я болельщик футбола, состоялся отложенный чемпионат Европы, кубок Америки по футболу, все эмоциональные усилия пошли на просмотр этих двух событий, поэтому сейчас ни времени, ни желания, ни сил на Олимпиаду уже не осталось.

Михаил: Да, смотрю Олимпиаду и традиционно болею за наших дзюдоистов. Конечно, было неприятно, когда Шавдатуашвили проиграл в финале. Естественно, очень жду выступления Лаши Талахадзе и новых рекордов. Что касается остальных видов спорта и атлетов из других стран, почему-то в этом году меня не так все это интересует. Наверное, потому что на этих Олимпийских играх уже не выступают такие легендарные спортсмены, как Майкл Фелпс или Усейн Болт. Да и информации мало о том, кто фаворит в остальных видах спорта. А вообще, конечно, болею за грузинских спортсменов.