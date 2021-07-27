В Грузии впервые привили от коронавируса 12-летнего ребенка

В Грузии по спецпоказаниям вакциной против коронавируса привили 12-летнего ребенка. Об этом сообщил заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

Он подчеркнул, что это пока единственный прецедент в Грузии, так как у подростка было «специальное показание». Какое именно, Имнадзе не уточнил. Вместе с тем Имнадзе отметил, что Грузия ждет официальной рекомендации Всемирной организации здравоохранения по поводу вакцинации детей с 12 лет.

«В отношении детей в новой инструкции препарата Pfizer указано, что прививать можно с 12 лет. Кроме того, несколько стран уже приняли это официально. Мы ждем решения ВОЗ. Как только ВОЗ разрешит, мы, конечно же, сразу снизим возрастное ограничение на вакцины», - заявил Имнадзе.

На данный момент в Грузии разрешена вакцинация с 16 лет. Подростки могут привиться вакциной Pfizer. С 18 лет можно прививаться вакцинами Sinopharm и Sinovac, а с 45 лет – вакциной AstraZeneca, сообщают «Новости-Грузия».

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.

В Грузии по последним данным вакцинировались 418 398 человек, из них двумя дозами привились 142 254 граждан.