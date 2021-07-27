Натали Смыр: «КТ, УЗИ и рентген – все сгорело в госпитале»

В главном ковидном госпитале в Гудауте вышли из строя аппараты компьютерной томографии, рентген-аппарат и УЗИ. Это произошло на фоне резкого роста числа заболевших в Абхазии и резкого увеличения случаев с тяжелым течением ковида. Депутат парламента Натали Смыр рассказала «Эху Кавказа» о своем видении сложившейся ситуации.

– Натали, вы информированы о том, что происходит в Гудаутском ковидном госпитале. Вчера на заседании парламента вы озвучивали конкретную информацию. Расскажите, какая там сейчас ситуация?

Люди устали! Просто у всех упадническое настроение, плюс ко всему еще и не вовремя платится зарплата и есть задержки по платежам

– По ковидному центру – да, конечно, ему уделяется внимание, но этого недостаточно, поверьте мне. Вы сами знаете, что сейчас у нас новый штамм вируса, и если раньше болезнь развивалась по дням, то сейчас она развивается молниеносно, по часам, поэтому «Актемру» и «Артлегию» колют практически всем, кто поступает. Но лекарств нет, у людей денег нет, это я точно могу сказать. Новоафонская пещера выделила миллион рублей на приобретение «Актемры». К великому нашему сожалению, стал развиваться бизнес на продаже «Актемры», и это присутствует. Друзья, коллеги, все звонят, врачи просто выдыхаются. Наш коллега Алхас Владимирович (Джинджолия) дежурит в ковидном госпитале сутки через двое практически постоянно, оттого, что не хватает людей. Люди устали! Просто у всех упадническое настроение, плюс ко всему еще и не вовремя платится зарплата и есть задержки по платежам.

Вот вчера, как только началось заседание, мне пришла эсэмэска о том, что сгорели в ковидном госпитале КТ, УЗИ и рентген. Вы представляете, все сгорело в госпитале, в котором лежат самые тяжелые больные! Пришла вторая эсэмэска, вы видели, я выходила и заходила на заседание, что нужны баллоны для кислорода. Какой-то небольшой запас есть, но этого не хватает, потому что сейчас пиковая ситуация. Мы попросили у нашего коллеги взаймы баллоны для кислорода, и он их предоставил для больницы, потому что вопрос только решается: в Краснодаре их не оказалось, надо было заказать в Новороссийске, мы сейчас ждем их из Новороссийска, а люди ждать не могут! Болезнь не ждет.

Я просто не могу понять, а что, подготовиться вообще был не вариант? Если взять наши записи, мы же говорили о том, что ковид никуда не денется, давайте подготовимся

Я просто не могу понять, а что, подготовиться вообще был не вариант? Если взять наши записи, мы же говорили о том, что ковид никуда не денется, давайте подготовимся. А когда было непринятие бюджета, какие причины отклонения были? Ковид и энергетика, если вы помните.

– Что-нибудь удалось сделать тогда в плане подготовки?

– Ничего! Если бы что-то сделали, люди сейчас хотя бы получали лекарства. По неофициальной информации, приближенной к больнице, могу сказать вам так: все очень тяжело и сложно.

– Что предлагали депутаты в связи с ковидом?

– Депутаты предлагали увеличить суммы, выделенные в бюджете на ковид и энергетику, на приобретение приборов учета. Сейчас приходят изменения в бюджет, где 50 млн рублей увеличение на ковид. Мы что, не знали, что ковид не закончился?

– Сколько предлагали депутаты, когда рассматривался бюджет?

– Мы тогда предлагали хотя бы еще 50 млн рублей добавить, чтобы закупить лекарства.

– Что сейчас планирует правительство?

– Мы говорили с министром финансов, он говорил о параметрах изменения в текущий бюджет: 50 млн рублей по ковиду и 90 млн рублей увеличение расходов на Минздрав.

– Вчера на заседании сессии парламента Леонид Чамагуа предлагал пересмотреть бюджет и выделить средства на ремонт и приобретение нового оборудования, приобретение лекарственных препаратов и, может быть, вакцин и ПЦР-тестов, но парламент ушел в отпуск. Какова судьба этого предложения?

Все эти денежные средства надо использовать на борьбу с ковидом. И покупать не старое оборудование, а заказывать новое, потому что старое столько раз выходило из строя. Когда мы экономим на таких вещах, то получаем плачевный результат

– Я лично никуда не уезжаю и никуда не ухожу, и попросила своих коллег находиться, по возможности, на территории республики, чтобы в случае необходимости собраться и принять это решение в части увеличения расходов на содержание по ковиду. Придет изменение бюджета, и я, естественно, соберу, даже несмотря на то, что мы в отпуске, комитетское заседание по этому вопросу. Более того, абсолютно точно я могу вам сказать, что для того, чтобы принять это решение, у нас есть фонд президента, там порядка трехсот миллионов. Вот, как раз в рамках чрезвычайной ситуации, а сейчас у нас абсолютно чрезвычайная ситуация по болезни, поэтому можно в рамках этого фонда приобрести, купить то, что нам необходимо. Плюс ко всему нам еще и Каноков помог, все эти денежные средства надо использовать на борьбу с ковидом. И покупать не старое оборудование, а заказывать новое, потому что старое столько раз выходило из строя. Когда мы экономим на таких вещах, то получаем плачевный результат. Более того, у нас нет реанимобиля. Сейчас вопрос пятидесяти миллионов рублей финансовой помощи нашему государству от Канокова как раз пойдут на приобретение машины «скорой помощи». И в этом у нас проблема, не считая того, что нет оборудования, нет еще и реанимобиля. Мы не можем тяжелых людей госпитализировать, чтобы положить тяжелых больных, нам приходится обращаться или к министру, или мы по каким-то каналам связи людей вывозим, чтобы уложить в больницу.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия