Пандемия и энергетический кризис отпуску абхазских депутатов не помеха

На внеочередном заседании сессии абхазского парламента депутаты приняли постановление об экстренных и неотложных мерах по противодействию коронавирусной инфекции, отклонили обращение к президенту Аслану Бжания в связи с кризисом в энергетической отрасли и не поддержали предложение об обращении в Государственную Думу и Совет Федерации России с просьбой о помощи в связи с пандемией.

Парламент сегодня во второй раз предпринял попытку провести внеочередное заседание сессии, чтобы обсудить два проекта постановлений: об экстренных и неотложных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и обращения к президенту в связи с кризисом в энергетической отрасли. На этот раз попытка была более успешной: один вопрос из трех предложенных депутаты все-таки утвердили.

Повестку дня утверждали полтора часа

Батал Табагуа заявил, что проект обращения к президенту в связи с кризисом в энергетической отрасли носит политический характер, и если поставить на голосование оба вопроса, то сессия снова не состоится, за них депутаты не проголосуют. Он готов голосовать только за один проект – по ковиду.

Депутат Лаша Ашуба предложил дополнить повестку и рассмотреть обращение в Государственную Думу и Совет Федерации России с просьбой оказать Абхазии помощь в проведении вакцинации и приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов для лечения тяжелобольных ковидом, а также командировать в Абхазию гражданских специалистов – врачей и техников для обслуживания медицинского оборудования.

Повестку утвердили после полуторачасовых споров.

Обращение в парламент России не приняли

По поводу обращения к Государственной Думе и Совету Федерации России Леонид Чамагуа сказал, что, прежде чем туда обращаться, надо самим сделать попытку решить свои проблемы:

«Здесь есть вопросы, которые, на мой взгляд, не стоит сюда включать. Например, командирование вахтовым методом специалистов по обслуживанию и ремонту компьютерных томографов и рентген-аппаратов. Это несерьезно. Мы говорили, что гудаутский КТ регулярно выходит из строя, на днях вышел из строя еще и рентген-аппарат. Давайте пересмотрим наш бюджет в течение суток, а можем и за несколько часов, срочно изыщем средства и заложим сумму на покупку необходимых КТ, рентгенов и лекарственных препаратов. Вы понимаете, чтобы обращаться за помощью к Российской Федерации, мы сначала должны сделать здесь все для того, чтобы свои ресурсы использовать. Там тоже неглупые люди сидят, и они прекрасно понимают, что мы, этого не делая, сразу идем к ним с протянутой рукой».

Наталья Смыр зачитала смс-сообщение от пациентки гудаутского ковидного госпиталя, которая сообщила, что там из-за перепадов напряжения испортились не только аппараты КТ и рентген, но и УЗИ тоже.

Валерий Агрба категорически возражал против обращения в Госдуму и Совет Федерации, он привел следующие аргументы: Государственная Дума 17 июня завершила работу и закрыла последнюю сессию, депутаты готовятся к новой избирательной кампании и не заседают, поэтому непонятно, кому адресовано обращение. А все просьбы из текста обращения находятся в компетенции исполнительной, а не законодательной ветви власти, не могут депутаты Госдумы направлять в Абхазию врачей, техников и вакцины.

Обращение к российскому парламенту не прошло, за него проголосовали только девять депутатов.

ПЦР-тестирование для туристов не одобрили

Далее приступили к обсуждению антиковидных мероприятий. Оказалось, что на заседание сессии внесены два проекта постановления по экстренным и неотложным мерам по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Главное их отличие в том, что один вариант содержит преамбулу, дающую отрицательную оценку деятельности исполнительной власти и Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, а другой представляет собой просто перечень почти таких же мер.

Депутаты ушли на перерыв, чтобы согласовать варианты и вынести на обсуждение один.

После перерыва Алхас Джинджолия зачитал проект постановления по противодействию распространению коронавирусной инфекции в республике. В нем говорится, что утвержденные президентом антиковидные мероприятия парламент считает недостаточными и не учитывающими резкое ухудшение эпидемиологической обстановки в республике.

Депутаты требуют обеспечить соблюдение обязательного масочного режима; запретить движение общественного транспорта без использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции; запретить проведение свадебных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках; обеспечить увеличение пропускной способности лабораторий по диагностике коронавирусной инфекции; усилить санитарно-эпидемиологический надзор за деятельностью объектов питания, торговли, обслуживания и размещения; в экстренном порядке осуществить закуп дорогостоящих препаратов для лечения коронавирусной инфекции, таких как «Актемра» и «Артлегия», а также закуп и доставку вакцин от коронавирусной инфекции, чтобы продолжить вакцинирование населения; и другие.

Премьер-министру республики поручили обеспечить регулярное информирование о работе Координационного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Валерий Агрба критически отозвался о проекте постановления, главным образом потому, что из него убрали пункт об обязательном ПЦР-тестировании для въезжающих в Абхазию туристов:

«Исключен пункт о выявлении туристов на границе с признаками коронавирусной инфекции. ПЦР-тесты, которые применяются во всем мире, в любой стране от въезжающих туристов требуют ПЦР-тест. Мы понимаем, что многие граждане рассчитывают на курортный сезон, и мы не говорили, что надо запретить въезд всем иностранным туристам, а всего лишь выявить тех иностранных граждан, которые уже с коронавирусной инфекцией въезжают в страну и заражают. Такой пункт, как усилить санитарно-эпидемиологический надзор за объектами размещения (дома отдыха, гостевые дома), – это будет практически невозможно, это сплошная декларация. Вы представьте, сколько у нас туристических объектов, это какой орган, с какими средствами будет ходить по гостиницам, ездить по квартирам, по частному найму и как они будут выявлять? Они что, ПЦР-тесты будут предлагать?»

Главный аргумент против обязательного ПЦР-тестирования озвучил Лаша Ашуба: «Мы не можем допустить, чтобы Россия ввела зеркальные меры для граждан Абхазии».

Депутаты не проголосовали за ПЦР-тестирование.

Валерий Агрба предложил в тексте документа заменить в пункте 9 выражение «ускорить по мере возможности мероприятия по закупке и доставке вакцины» на выражение «в экстренном порядке осуществить закупку вакцины и дорогостоящих лекарственных препаратов «Актемра» и «Артлегия».

Это предложение приняли, и в целом документ одобрили.

Постановление по энергетическому кризису отложили на осень

Проект постановления «Об обращении к президенту Республики Абхазия в связи с кризисом в энергетической отрасли», преамбула которого содержала острую критику предлагаемых правительством мер по преодолению энергетического кризиса, не набрал необходимого количества голосов, за него проголосовали только 12 депутатов.

Валерий Агрба второй раз предложил депутатам перенести отпуск с августа на март следующего года. По его мнению, в такой сложной эпидемиологической и экономической обстановке парламент не должен уходить в отпуск, потому что может возникнуть необходимость в принятии экстренных решений. Он напомнил о предложении Леонида Чамагуа пересмотреть бюджет и изыскать средства на приобретение оборудования и медикаментов. Напомнил о медиках, которые трудятся в ковидных отделениях и, наверное, тоже хотели бы уйти в отпуск, но не могут себе этого позволить и оставить без помощи больных. Он попытался убедить коллег в том, что перед выборами в Народное Собрание следующего созыва большая часть депутатов захочет снова баллотироваться, парламент все равно работать не будет, и все неизбежно отправятся в отпуск.

Однако народные избранники на уговоры не поддались, пример самоотверженных медиков их не вдохновил, и они ушли в отпуск, закрыв сессию под звуки государственного гимна.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия