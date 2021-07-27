Арда Инал-ипа: «Историческую память нельзя оскорблять»

В последние советские десятилетия большую популярность среди сухумцев и гостей абхазской столицы имел приморский ресторан «Диоскурия». И мало кого тогда смущало, что построен он на обломках взорванной в пятидесятые годы двадцатого века части стены древней Сухумской крепости. Но когда уже в нашем веке группа бизнесменов решила восстановить там ресторан, это столкнулось с возмущением защитников исторических памятников.

В минувшую пятницу после долгого перерыва, вызванного коронавирусной пандемией, состоялось заседание градостроительного совета при администрации столицы Абхазии. Главный архитектор Сухума Светлана Шаменкова обратила внимание собравшихся на то, что работы по строительству и проектированию в городе, несмотря на пандемию, продолжаются, пусть и не прежними темпами, и их нужно регулировать. Она также подчеркнула, что в Сухуме наблюдается увеличение этажности зданий, и необходимо определить допустимые параметры застроек.

Участники совещания пришли к мнению о необходимости определения границ исторической части Сухума, где будут применять конкретные градостроительные нормы. Помимо этого, считают специалисты, нужно разработать дизайн-код для соблюдения целостности архитектурного облика города. В целях борьбы с загруженностью на столичных дорогах и пробками председатель Союза архитекторов Теймураз Зантария предложил до принятия нового генерального плана запретить строительство, устройство, установку различных объектов, выделение земельных участков под них вдоль транзитных и внутригородских транспортных магистралей.

Обсуждались проблемы, связанные со строительством отдельных объектов, в частности, торгового центра по улице Акиртава. Но, пожалуй, наибольшее внимание телезрителей, увидевших репортаж, подготовленный пресс-службой администрации города, привлекло обсуждение вопроса о восстановлении ресторана на лежащих в море у берега обломках древней Сухумской крепости. Шаменкова продемонстрировала членам совета эскиз прошедшего экспертизу еще в 2012 году проекта нового ресторана, там на месте существовавшего в советские годы под названием «Диоскурия». Кстати, хоть ресторан тот был маленький по вместимости, он лидировал в тресте столовых и ресторанов Сухума по доходам – наверное, потому что посетителей привлекало столь экзотическое место. Член градостроительного совета, исполнительный директор неправительственной организации «Центр гуманитарных программ» Арда Инал-ипа эмоционально выступила против восстановления на этом месте ресторана.

Сегодня «Эхо Кавказа» обратилось к Арде Шалвовне с просьбой рассказать подробнее о своей позиции по этому вопросу и о том, какое решение было принято по нему на заседании совета. Вот что она сказала:

«Этот вопрос был просто снят с повестки дня до тех пор, пока Министерство культуры предоставит дополнительные документы, материалы. Дело в том, что после 2012 года, точно не могу сказать, в 17-м или 18-м году, скорее в 17-м, был расширенный ученый совет с приглашением общественности, президент был в курсе этого дела, и очень тщательно, внимательно, глубоко дискутировался этот вопрос. Вопрос с рестораном очень долго уже стоял, и бизнесмены, которые планировали построить там ресторан, они на самом деле вели переговоры много лет. Им давали какие-то задания, помогали они Управлению по охране памятников, даже подарили УАЗик и так далее. То есть они внесли достаточно много средств в осуществление своих планов, и можно понять их настойчивость. Но, с другой стороны, есть учреждения, институты, структуры, просто профессионалы, чья миссия в том, чтобы сохранять памятники истории, памятники архитектуры. На том расширенном заседании, о котором я говорю, были поставлены точки над «i», был снят вопрос о том, что там будет строиться ресторан. Причем о «восстановлении» его как бы смешно говорить, потому что проект этот совершенно новый, там восемьдесят свай в морское дно должно быть вбито и так далее. Мне очень жаль, что получилось так, что бывшие руководители Управления по охране памятников ввели в заблуждение этих бизнесменов. Давали им задания – один проект, чтобы они восстановили часть крепостной стены, потом им не понравилось – второй проект. Эти люди потратились, конечно. За это надо нести ответственность, я не снимаю этот вопрос. Надо обязательно найти им место, пусть это будет ресторан на море; слава богу, у нас есть подходящие участки акватории. Но что касается строительства ресторана на древней стене, это просто исключается. Это был бы просто разрушительный такой прецедент, невозможно было бы потом остановить процесс, и все наши памятники стали бы объектами такого бизнеса.

– Это бизнесмены абхазские, или российские, или что-то совместное там?

– Да, это совместный бизнес…

– Ну, а как быть дальше с этими обломками? Это же была стена турецкой крепости, выступавшая в море и взорванная, по-моему…

– В пятидесятые годы.

– Да, в пятидесятые годы прошлого века, чтобы продолжить набережную.

– Я думаю, что к руинам надо относиться очень бережно. У нас в Абхазии их много, и все имеют свою историю. Что касается Сухумской крепости, то это уникальный памятник. Была Диоскуриада, потом древние римляне построили здесь крепость, потом византийцы. Одна личность Келешбея Чачба чего стоит! Целая армада турецких судов была вынуждена повернуть назад без боя, когда увидела, как была оснащена и подготовлена к бою Сухумская крепость, когда в ней находился Келешбей. Это потрясающие события. Мы не должны оскорблять эту историческую память таким вот... Там многие люди погибли. И это вообще не место для ресторана. И я вижу, как откликнулась на этот репортаж о градостроительном совете молодежь и не только молодежь. Мне многие звонили и говорили, что, если нужно поддержать, мы поддержим, это очень важный памятник».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия