Президент США заявил о попытках России вмешаться в выборы 2022 года

Президент Джо Байден предупредил, что Россия попытается использовать дезинформацию для вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс в США, намеченные в 2022 году. Об этом он заявил во вторник, выступая перед перед сотрудниками американских разведывательных служб, сообщает агентство Bloomberg.

Своими действиями Россия "явно нарушает наш суверенитет", - заявил президент США. Он, как сообщается, привёл в качестве примера информацию, полученную им в сегодняшнем разведывательном брифинге, который ежедневно составляется разведсообществом для главы Белого дома.

Содержание ежедневных брифингов, составляемых разведсообществом для президента США и его ближайших советников, редко становится достоянием общественности, отмечает "Голос Америки". Слова Байдена прозвучали после того, как в прошлом месяце президент встретился с российским лидером в Швейцарии. И Байден, и Путин высоко оценили состоявшиеся переговоры, назвав их полезными и нужными для ослабления напряженности в американо-российских отношениях.

В ходе выступления перед разведсообществом, Байден также предположил, что реальная "горячая" война с крупной державой, если это случится, будет скорее всего "результатом кибератаки с большими последствиями". В своих комментариях президент США подчеркнул, что все большее число кибератак против американских государственных учреждений и частных компаний приходится на Россию и Китай.

Президент Байден не первый американский президент, предупреждающий, что кибервойна может привести к "горячей" войне. Барак Обама и Дональд Трамп заявляли о том, что США могут прибегнуть к военной операции в ответ на особо опасные кибератаки.

Комментарии президента Байдена, по мнению экспертов, свидетельствуют о готовности Белого дома более решительно ответить на кибератаки, число которых только возросло после встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, на которой президент США потребовал от президента России предпринять больше усилий для предотвращения кибератак с территории России.

Москва обвинения во вмешательстве в выборы в других странах и в кибератаках традиционно отрицает.