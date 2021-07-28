Пиковая фаза четвертой волны: вход или выход?

В Грузии второй день подряд число новых заражений в сутки превышает три тысячи. В связи с возрастающей нагрузкой на больничный сектор в Минздраве не исключают возможность развертывания полевых госпиталей. Ряд специалистов в то же время выступает с критикой ведомства. Среди прочего возмущение вызвало сегодняшнее заявление главы Минздрава Екатерины Тикарадзе, в котором эксперты усмотрели антиваксерские настроения.

Цифра дня – 3141. Число активных случаев превышает 27 тысяч. По информации Минздрава, в общей сложности госпитальный сектор в стране – 12 тысяч коек, из них восемь тысяч – для ковид-пациентов. В свою очередь, из этих восьми тысяч в настоящее время заняты шесть тысяч. Еще две тысячи – это резерв, говорит замглавы Минздрава Тамар Габуния.

При необходимости ведомство не исключает возможности развертывания полевых госпиталей. Впрочем, пока, как говорит Габуния, следует проследить за развитием эпидемиологической ситуации, чтобы понять, продолжится ли рост новых случаев или, напротив, начнет постепенно идти на спад:

«Прогнозы неоднозначны. По прогнозам некоторых международных партнеров, например, Института измерения здоровья, мы уже находимся в пиковой (фазе), и через определенное время стоит ожидать спада. Есть прогнозы, согласно которым мы еще не дошли до пика и можно ожидать еще большего роста. Соответственно, эта неделя в определенном смысле будет критической, мы увидим, какое направление возьмет распространение эпидемии».

Минздрав для разгрузки больничного сектора временно приостановил проведение плановых операций. Как говорит глава ведомства Екатерина Тикарадзе, аналогичное решение было принято и во время второй волны пандемии – в ноябре-декабре прошлого года. По словам министра, Минэкономики было поручено мобилизовать гостиничный коечный фонд. Онлайн-клиника обслуживает около 20 тысяч пациентов, проходящих лечение на дому. Минздрав, сказала его глава, задействовал все доступные ему инструменты – объявлена высокая мобилизация.

В то же время, говоря о сложившейся эпидемиологической ситуации, министр сегодня сделала заявление, после которого ей пришлось сделать еще одно – разъясняющее первое:

«Главная проблема в стране не в иммунизации, потому что даже при иммунизации часты случаи инфицирования. Мы наблюдаем за различными странами, которые были очень успешны в иммунизации, впрочем, там инфекция все равно распространяется. Самый успешный инструмент для борьбы с пандемией – это самоорганизация, ношение масок и социальное дистанцирование. А иммунизация – это дополнительный бенефит, который может получить каждый человек».

Вслед за критикой, которую вызвало это заявление, Тикарадзе посчитала нужным сделать еще одно. По ее словам, обвинения в антиваксерстве являются дезинформацией, а ее слова были неверно интерпретированы. Будь она противником прививок, сказала министр, она бы не привилась сама и в стране сегодня не было бы четырех наименований вакцин.

Вахтанг Калоян, руководитель департамента критической медицины New Hospital – один из тех, кто считает, что заявление, сделанное министром, – непрофессионально. Как с управленческой, так и с медицинской точки зрения.

«С медицинской точки зрения полная правда состоит в том, что после вакцинации пациент может быть инфицирован, но, к счастью, (при вакцинации) не возрастает летальность и число тяжелых пациентов. Вы убедитесь, что это так, если вы увидите (статистические данные) тех стран, которые упомянула Тикарадзе. Таким образом, главная цель вакцинации для нас, чтобы граждане не умирали и им не пришлось ложиться в госпиталь», – говорит Вахтанг Калоян.

Решение приостановить проведение плановых операций, учитывая сложившуюся ситуацию, он считает логичным. В то же время, по словам врача, в определенных случаях они могут быть необходимы, чтобы избежать тяжелых последствий. Соответственно, говорит врач, их госфинансирование не должно быть приостановлено.

За сутки вакцинацию в стране прошли более 14 тысяч человек. Всего двумя дозами привито более 144 тысяч человек, одной – около 289 тысяч граждан.